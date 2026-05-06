Bre-B disparó sus transacciones en Colombia y ya mueve hasta 5 millones de operaciones diarias

El sistema de pagos del Banco de la República superó las 782 millones de transacciones y alcanzó más de 105 millones de llaves registradas - crédito Banco de la República

El sistema de pagos inmediatos Bre-B continúa consolidándose como una de las plataformas financieras más utilizadas en Colombia, luego de triplicar el número de transacciones diarias en apenas siete meses de funcionamiento.

Desde su activación total en octubre de 2025, la herramienta pasó de registrar cerca de 1,5 millones de movimientos diarios a superar actualmente los 5 millones de operaciones cada día.

PUBLICIDAD

El crecimiento de Bre-B refleja el cambio acelerado en la forma como los colombianos transfieren dinero entre bancos y billeteras digitales, según información conocida por Revista Semana.

El sistema, desarrollado por el Banco de la República, permitió que miles de usuarios dejaran atrás las demoras de varias horas o incluso días hábiles para recibir transferencias bancarias.

PUBLICIDAD

Actualmente, las operaciones realizadas mediante Bre-B tardan entre seis y ocho segundos en completarse, pese a que la regulación colombiana permite un tiempo máximo de hasta 20 segundos para este tipo de movimientos financieros.

La plataforma funciona a través de las aplicaciones móviles de las entidades financieras y cooperativas vinculadas al sistema de pagos de bajo valor.

PUBLICIDAD

Cuando el usuario realiza una transferencia, el sistema valida la llave registrada, revisa que la cuenta receptora esté habilitada y posteriormente ejecuta la liquidación del dinero para que los recursos lleguen al destinatario en cuestión de segundos.

Uno de los principales cambios que introdujo Bre-B fue la utilización de llaves digitales para reemplazar procesos tradicionales de transferencias interbancarias.

PUBLICIDAD

Estas llaves pueden estar asociadas al número celular, correo electrónico, documento de identidad u otros identificadores autorizados por las entidades financieras.

Las cifras entregadas por el Banco de la República muestran el rápido crecimiento del sistema desde su lanzamiento oficial.

PUBLICIDAD

Con corte al 4 de mayo de 2026, Bre-B ya registra 34.897.402 usuarios vinculados y más de 105 millones de llaves activas dentro de la plataforma.

Además, el volumen acumulado de operaciones alcanzó 782.218.571 transacciones realizadas desde el inicio del sistema.

PUBLICIDAD

El ticket promedio de las operaciones se ubica actualmente en 155.755 pesos, valor que refleja el promedio de dinero enviado o recibido por cada usuario en la plataforma.

La herramienta también ha empezado a expandir sus funcionalidades dentro del comercio colombiano.

PUBLICIDAD

Actualmente, algunos servicios permiten pagos mediante llaves dinámicas generadas directamente por las empresas, facilitando procesos similares a los que tradicionalmente se hacían con PSE.

Uno de los casos mencionados por expertos financieros es el pago de facturas de servicios o telecomunicaciones mediante Bre-B, sin necesidad de ingresar manualmente datos bancarios complejos.

PUBLICIDAD

El sistema también incorporó la posibilidad de generar códigos QR con montos predeterminados para agilizar pagos entre personas y comercios.

El Banco de la República señaló que una de las apuestas futuras será avanzar hacia pagos sin contacto mediante tecnología NFC, permitiendo que los usuarios solo acerquen el celular para completar las transacciones.

La expectativa del sector financiero es que Bre-B siga ampliando sus casos de uso y termine integrándose a una mayor cantidad de comercios físicos y plataformas digitales en Colombia.

Los expertos explican que la estacionalidad también influye en el comportamiento del sistema de pagos.

Las quincenas, finales de mes y fechas comerciales especiales suelen disparar el volumen de transferencias realizadas por los usuarios.

Uno de los días con mayor movimiento registrado hasta ahora fue la celebración del Día de las Velitas en diciembre, jornada en la que millones de usuarios realizaron pagos y transferencias mediante la plataforma.

Las entidades financieras esperan que el próximo Día de la Madre también genere un incremento considerable en el número de operaciones realizadas por Bre-B, especialmente por el aumento en las compras digitales y pagos rápidos entre usuarios.

El crecimiento de esta herramienta también ha impulsado nuevas discusiones sobre seguridad digital y protección de datos financieros.

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar constantemente las medidas de seguridad de sus cuentas y evitar compartir información personal o códigos de acceso con terceros.

Mientras el ecosistema financiero colombiano continúa digitalizándose, Bre-B empieza a posicionarse como uno de los pilares del nuevo modelo de pagos inmediatos en el país.