México

Arquidiócesis cancela la misa de Malinche y Cortés en Catedral Metropolitana

La representación desató una manifestación de organizaciones indígenas

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La información fue dada a conocer por el recinto a través de sus redes sociales.
Crédito: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

La Arquidiócesis Primada de México canceló una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México apenas una hora antes de su inicio, el lunes 4 de mayo, al confirmar que el artista español Nacho Cano no reunió “la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto”.

El evento, trasladado de urgencia al Frontón México, terminó siendo el detonante de una protesta de organizaciones indígenas que reclamaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pidiera perdón por los crímenes de la Conquista.

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El acto, denominado “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”, fue convocado por Cano —director del musical Malinche— e incluía a Díaz Ayuso como invitada especial.

Aunque las invitaciones distribuidas previamente lo presentaban como un homenaje al conquistador Hernán Cortés, la Arquidiócesis rechazó esa caracterización y subrayó que “la Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos”.

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La protesta en las puertas de la Catedral

Pasado el mediodía, representantes de al menos una decena de organizaciones indígenas llegaron a las inmediaciones del recinto religioso.

Entre ellos, integrantes del colectivo Zemanauak Tlamachtiloyan y del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCI).

Los manifestantes portaban pancartas con consignas como “Nacho Cano, tu show no nos representa”, “Fuera Díaz Ayuso de México” y “No eres bienvenida, Díaz Ayuso, llévate a Cortés junto con Nacho Cano”, en referencia a los restos del conquistador depositados en la cercana Iglesia de Jesús Nazareno.

REUTERS/Raquel Cunha
REUTERS/Raquel Cunha

El portavoz del MPCI, José Manuel Sánchez Enzin, exigió que la mandataria madrileña pidiera perdón a los pueblos de México y del continente, y denunció que durante la Conquista se cometieron crímenes de lesa humanidad. También le pidió que se “adhiriera a la justa reacción del presidente de España y del rey Felipe VI” ante esa historia.

Integrantes del movimiento de la Mexicanidad se sumaron a la concentración con una Danza Mexica frente a la Catedral.

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