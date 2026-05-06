Edomex abre segunda etapa de inscripciones para programas del campo 2026

Segunda etapa de registro de programas del campo Edomex 2026

Con el objetivo de mejorar la atención a productores y evitar largas filas en ventanillas, el gobierno del Estado de México anunció la segunda etapa de inscripciones para los programas “Transformando el Campo” y “Por el Rescate del Campo” 2026, la cual se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de mayo en las 11 Delegaciones Regionales.

La estrategia responde a la alta demanda registrada en años anteriores, particularmente en 2024 y 2025, cuando cientos de productores acudieron simultáneamente a realizar sus trámites, generando tiempos de espera prolongados. Ante este panorama, las autoridades decidieron dividir el proceso en dos fases: una primera que se realizó en marzo y esta segunda en mayo.

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La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, explicó que esta medida busca hacer más eficiente el proceso de inscripción y brindar una mejor experiencia a las y los productores.

“Decidimos este año abrir las ventanillas en dos momentos distintos para evitar largas esperas y hacer más ágil la atención”, señaló.

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Apoyos de 250 a 300 mil pesos

Apoyos a productores del campo del Edomex

El programa “Por el Rescate del Campo” está enfocado en pequeños productores y unidades de producción familiar. A través de este esquema, el gobierno otorga subsidios para la adquisición de herramientas esenciales que fortalecen las actividades agrícolas, como desbrozadoras, desgranadoras de maíz, molinos de nixtamal y paquetes de equipo básico.

Por otro lado, “Transformando el Campo” está dirigido a productores consolidados que buscan modernizar sus unidades productivas. Este programa contempla apoyos para la compra de tractores, remolques, ganado y otros activos que permiten mejorar la eficiencia y competitividad del sector agrícola en la entidad.

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Uno de los puntos más destacados de la convocatoria 2026 es el monto de los subsidios disponibles. De acuerdo con la titular del Campo, los productores, ejidos y ayuntamientos podrán acceder a apoyos de hasta 300 mil pesos para la adquisición de tractores, así como hasta 250 mil pesos para drones de uso agrícola, una herramienta cada vez más utilizada en la tecnificación del campo.

“Son subsidios considerables que estamos aportando desde el gobierno del Estado con el objetivo de producir más; todo está enfocado en modernizar nuestro sector y generar mejores condiciones para las y los productores”, destacó la funcionaria.

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Importancia del uso de la tecnología

El registro para los programas estatales Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo se debe hacer en alguna de las 11 delegaciones regionales de servicios administrativos de la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

La implementación de tecnología como drones agrícolas representa un paso importante hacia la innovación en el campo mexiquense, ya que permite optimizar tareas como la supervisión de cultivos, aplicación de insumos y análisis del terreno, reduciendo costos y aumentando la productividad.

Las autoridades hicieron un llamado a las y los interesados a no dejar su registro para el último día, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar el proceso. Asimismo, recordaron que las convocatorias completas, requisitos y detalles de inscripción pueden consultarse en el sitio oficial de la Secretaría del Campo del Estado de México.

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Con estas acciones, el gobierno estatal busca fortalecer el desarrollo rural, impulsar la productividad agrícola y garantizar que los apoyos lleguen de manera más ordenada y eficiente a quienes dependen del campo para su sustento.