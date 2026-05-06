México

Censo vehicular en Coyoacán 2026: requisitos para registrar tu auto si vives cerca del Estadio Banorte

La alcaldía arranca un censo vehicular para proteger la movilidad de los habitantes de las colonias aledañas al recinto ante los protocolos viales que se aplicarán en junio

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Estadio Banorte
La alcaldía Coyoacán inicia en mayo un censo vehicular en las colonias próximas al Estadio Azteca. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

La alcaldía Coyoacán lanzará este mes de mayo un censo vehicular en las colonias próximas al Estadio Azteca, con el fin de garantizar la movilidad de los residentes durante los partidos de la Copa del Mundo 2026 programados para junio en la Ciudad de México.

El censo se activa en respuesta a los protocolos y acciones que se aplicarán en el entorno del recinto durante los días de partido, lo que afectará la movilidad en el sur de la capital. Solo los vehículos con domicilio comprobable en colonias aledañas al estadio podrán acceder a la zona restringida.

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El censo aplica solo para residentes de colonias aledañas al Estadio Banorte

Estadio Banorte
La alcaldía Coyoacán arranca un censo vehicular para proteger la movilidad de los habitantes de las colonias aledañas al Estadio Azteca ante los cierres viales que se aplicarán en junio. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Personal de la alcaldía, debidamente identificado, visitará los domicilios para llevar a cabo el registro. Los vecinos deberán presentar la siguiente documentación:

  • Credencial del INE u otra identificación oficial —licencia de conducir o pasaporte—
  • Copia de la tarjeta de circulación del o los vehículos que deseen registrar

El comunicado oficial no especifica el listado definitivo de colonias incluidas, aunque se prevé que el operativo abarque únicamente las ubicadas a pocas cuadras del estadio. Entre las que podrían quedar comprendidas figuran Santa Úrsula Coapa, Pedregal de Santa Úrsula Coapa, Exejido de Santa Úrsula Coapa y posiblemente Huipulco.

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El mecanismo no es nuevo para los vecinos de la zona. Durante el partido de reinauguración del recinto —ahora llamado Estadio Banorte— ya se aplicó un protocolo similar: los residentes de las áreas próximas debieron presentar un documento que acreditara su domicilio en los filtros de seguridad instalados en los accesos principales.

Periférico
Vecinos de colonias como Santa Úrsula Coapa y Huipulco deberán registrar sus vehículos ante la alcaldía Coyoacán para garantizar su acceso a la zona durante los partidos de la Copa del Mundo 2026, previstos para junio en la Ciudad de México. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

La experiencia dejó una hoja de ruta para la administración local, que ahora busca formalizar ese esquema a través del censo y la posterior emisión de tarjetones de acceso vial, cuyo diseño y distribución se coordina con las autoridades capitalinas.

Los partidos de junio han despertado incógnitas sobre la movilidad del sur de la ciudad

Los eventos de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México están agendados para junio, y se espera que los cierres viales generen una presión considerable sobre el tránsito en el sur de la capital. El censo busca que los propios habitantes de la zona no queden atrapados por las restricciones diseñadas para los aficionados que lleguen desde otros puntos de la ciudad o del país.

La alcaldía Coyoacán no ha precisado las fechas exactas en que el personal recorrerá cada colonia ni el plazo límite para completar el registro antes del inicio de los partidos.

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