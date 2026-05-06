Gustavo Petro volvió a hablar de extender su proyecto político y agitó el debate electoral en Colombia

Gustavo Petro habla sobre extender su programa de Gobierno - crédito César Carrión/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia política este martes 5 de mayo tras referirse nuevamente a la posibilidad de que su proyecto político continúe después del fin de su mandato presidencial.

Durante un evento realizado en la Universidad Nacional de Bogotá, el mandatario aseguró que el programa de Gobierno “se puede extender” y expresó su deseo de que continúe en los próximos años.

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La declaración del jefe de Estado se produjo en medio del ambiente político que dejó su discurso del pasado 1 de mayo sobre la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, según información conocida por Revista Semana.

“Pero no me voy a meter en ese tema porque ya yo voy terminando mi periodo y entonces lo que hemos hecho es... No, pero el programa se puede extender, puede continuar. Espero”, manifestó el mandatario durante su intervención pública.

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Las palabras de Petro generaron reacciones inmediatas entre asistentes y sectores políticos, especialmente porque el país se encuentra a pocas semanas de una nueva jornada electoral para escoger al próximo presidente de Colombia.

El mandatario ya había mencionado días atrás su expectativa de que otro gobierno progresista llegue a la Casa de Nariño para continuar las transformaciones impulsadas durante su administración.

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En esta nueva aparición pública, Petro centró buena parte de su discurso en temas relacionados con la educación superior y el fortalecimiento de las universidades públicas.

El presidente aseguró que el Estado debe ampliar la capacidad de las instituciones educativas y sostuvo que, aunque durante su Gobierno se realizaron avances importantes, todavía existen múltiples retos pendientes en materia universitaria.

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“Entonces, lo que hay que hacer de parte del Estado es que las universidades se expandan”, afirmó durante el evento realizado en la Universidad Nacional.

El jefe de Estado también señaló que mantiene discusiones internas con directivas universitarias sobre diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.

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Las declaraciones se producen en medio de un escenario político marcado por la discusión sobre la constituyente impulsada por Petro y el futuro del progresismo en Colombia.

Durante la movilización del Día del Trabajo en Medellín, el presidente anunció oficialmente su intención de promover una Asamblea Nacional Constituyente mediante la recolección de cinco millones de firmas ciudadanas.

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Según explicó en ese momento, la idea sería agregar nuevos capítulos a la Constitución de 1991 relacionados con reformas sociales y cambios al sistema político y judicial del país.

La propuesta abrió un nuevo debate nacional y provocó críticas desde distintos sectores de oposición, que consideran que el mandatario intenta extender la influencia de su proyecto político más allá de su periodo presidencial.

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Mientras tanto, desde el oficialismo y sectores afines al Gobierno se insiste en que la propuesta busca garantizar reformas que, según Petro, no lograron avanzar completamente en el Congreso de la República.

El presidente también reiteró recientemente que espera que las transformaciones impulsadas por su administración tengan continuidad después del 7 de agosto de 2026.

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La nueva intervención del mandatario ocurre además en un contexto de creciente tensión política por las campañas presidenciales y el inicio de los movimientos electorales de cara a la votación prevista para el próximo 31 de mayo.

En diferentes sectores políticos existe expectativa sobre el tono que mantendrá Petro durante los últimos meses de su administración, especialmente por el impacto que podrían tener sus declaraciones en el ambiente electoral.

Las referencias del presidente a la continuidad de su proyecto político también han sido interpretadas por algunos sectores como un mensaje directo a los candidatos cercanos al progresismo que aspiran a sucederlo en la Presidencia.

El debate sobre el alcance de la propuesta constituyente y la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro sigue ocupando el centro de la discusión pública en Colombia.

Mientras avanzan las campañas y se acercan las elecciones, el presidente continúa defendiendo la necesidad de mantener varias de las reformas sociales impulsadas durante su Gobierno.

El país elegirá un nuevo presidente el próximo 31 de mayo, mientras Gustavo Petro finalizará oficialmente su mandato el 7 de agosto de 2026.