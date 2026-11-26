La especie Cyprinodon diabolis permanece aislada en el desierto de Nevada desde hace más de 10.000 años y obtuvo protección federal en 1967 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras dos terremotos que en 2025 redujeron su población a solo 38 ejemplares, el pez cachorro de Devils Hole, una de las especies más amenazadas del planeta, registró en octubre de este año un conteo de 137 individuos, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. El relevamiento se realizó el 10 de octubre en la única caverna donde esta especie existe de forma natural, ubicada en el desierto de Nevada, dentro del Valle de la Muerte.

El nuevo número casi duplica los 77 peces (Cyprinodon diabolis) registrados en la primavera de 2026 y supera ampliamente los 69 contabilizados en el otoño de 2025. Desde 1972, biólogos del Servicio de Parques Nacionales (NPS) y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS) realizan censos semestrales en primavera y otoño mediante buzos con equipos de buceo autónomo y observadores en superficie.

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De acuerdo con Earth.com, la especie lleva entre 10.000 y 20.000 años aislada en Devils Hole, más tiempo que cualquier otro pez de su tipo en el sistema del Valle de la Muerte. Fue declarada en peligro de extinción en 1967, lo que la convierte en una de las primeras especies en recibir esa protección en el país.

Los terremotos a miles de kilómetros amenazan a esta especie

Los terremotos distantes provocan oscilaciones de agua en la cueva que barren las algas y los huevos de los peces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Devils Hole es una caverna de aproximadamente 3,6 metros de ancho y más de 150 metros de profundidad, con agua que se mantiene constante a los 33°C. Los peces se alimentan y reproducen en un estrecho estante de roca cercano a la superficie, donde crece la alga que sustenta toda la cadena alimentaria del ecosistema.

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Uno de los mayores peligros para la especie proviene de terremotos ocurridos a miles de kilómetros de distancia. Sismos en países como Japón, Indonesia o Chile pueden generar ondas que hacen oscilar el agua de la caverna, provocando olas de hasta 2 metros de altura que barren el estante y arrastran algas, materia orgánica y huevos de peces. El propio parque describe este fenómeno como “un tsunami en el desierto”.

Exactamente eso ocurrió entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, cuando dos terremotos consecutivos limpiaron el estante por completo. El conteo de primavera de 2025 arrojó apenas 38 individuos, frente a los 191 que se habían registrado un año antes.

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El 29 de julio de 2025, apenas 21 minutos después de que un sismo de magnitud 8.8 sacudiera la Península de Kamchatka, en Rusia, las ondas llegaron a Devils Hole a casi 6.400 kilómetros de distancia y generaron olas de unos 25 centímetros de altura. En esa ocasión, el daño al estante fue parcial. Luego, un terremoto en Panamá el 9 de octubre de 2026, a casi 4.800 kilómetros de la caverna, inicialmente mostró señales de estrés en la población. Sin embargo, en una visita posterior, los biólogos encontraron a los animales en mejores condiciones.

Décadas de preparación permitieron una respuesta coordinada

Devils Hole alberga una caverna de más de 150 metros de profundidad con aguas a una temperatura constante de 33 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos no esperaron a que el peor escenario ocurriera para actuar. Durante años, el FWS recolectó huevos de estos ejemplares para construir una población de respaldo en su instalación de conservación de Ash Meadows, una zona húmeda y de manantiales naturales ubicada en el condado de Nye, en el estado de Nevada.

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En 2025, por primera vez, se liberaron peces criados en cautiverio en el hábitat natural: entre marzo de 2025 y febrero de 2026, se introdujeron 72 individuos. Además, durante la recuperación del alga, se suministró alimento suplementario a los peces silvestres. Dado que la esperanza de vida de la especie es de apenas 10 a 14 meses, los biólogos estiman que la mayor parte de los 137 individuos contados en octubre nacieron y se desarrollaron directamente en la caverna.

“Es emocionante ver cómo la población de peces cachorrito en Devils Hole ha aumentado tan significativamente durante el último año”, afirmó Mike Reynolds, superintendente del Parque Nacional Death Valley.

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“Estos resultados reflejan la dedicación de nuestros científicos y socios conservacionistas que trabajan para proteger esta extraordinaria especie. Si bien aún quedan desafíos, nos sentimos alentados por este progreso y comprometidos con su supervivencia a largo plazo”, agregó.

Una historia de recuperaciones y descensos desde los años 90

El programa de conservación liberó 72 peces criados en cautiverio desde las instalaciones de Ash Meadows entre 2025 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especie también enfrentó amenazas humanas en el pasado: a fines de la década de 1960, una operación agrícola en la zona de Ash Meadows perforó pozos que comenzaron a bajar el nivel del agua en Devils Hole, poniendo en riesgo el estante vital para los peces. Los biólogos llegaron a instalar una plataforma flotante artificial iluminada dentro de la caverna como alternativa, pero los animales nunca la utilizaron.

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En 1971, un tribunal federal detuvo el bombeo y el caso llegó hasta la Corte Suprema. Su fallo de 1976 en el caso Cappaert v. United States reconoció el derecho sobre el agua de la caverna como parte de un monumento nacional y limitó las extracciones para garantizar que el estante permaneciera bajo el agua.

Hasta mediados de la década de 1990, los censos de primavera superaban los 200 ejemplares. En la primera década del siglo XXI, el promedio descendió a cerca de 90, y en 2013 llegó a un mínimo de 35, las causas de ese declive sostenido nunca fueron determinadas.

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El NPS advierte que, pese al alentador resultado de octubre, la población fluctúa con naturalidad y sigue siendo altamente vulnerable. El organismo considera que el monitoreo continuo, la investigación y el manejo del hábitat son indispensables para que una de las especies más raras del mundo mantenga su lugar en una única caverna del desierto.