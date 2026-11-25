La especie Cyanopsitta spixii sirvió de inspiración para Blu, el protagonista de la película animada Rio de 2011 (REUTERS/Alexandre Meneghini)

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En un nuevo paso para evitar su desaparición, un zoológico de Brasil logró el nacimiento de una pequeña guacamaya de Spix, una de las aves más amenazadas del planeta, mediante un proceso de incubación artificial que duró 28 días y requirió intervención directa de especialistas para lograr la eclosión. La cría nació en octubre en el Zoológico de São Paulo y fue bautizada como Hope (Esperanza, en español), nombre que sus cuidadores eligieron como símbolo del esfuerzo por preservar la especie.

La guacamaya de Spix (Cyanopsitta spixii), conocida en Brasil como Ararinha-azul o “pequeño guacamayo azul”, forma parte de un programa de cría en cautiverio orientado a reconstruir las poblaciones de uno de los loros más escasos del mundo. El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil respalda este programa, que se desarrolla en el zoológico de la ciudad más grande del país.

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La especie saltó a la fama mundial como inspiración de Blu, el protagonista de la película de animación Rio (2011), un guacamayo de Spix domesticado que emprende un viaje para salvar a los de su clase.

El nacimiento exigió una intervención de emergencia

El Zoológico de São Paulo logró el nacimiento de una cría de guacamayo de Spix tras 28 días de incubación artificial (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El proceso de incubación estuvo marcado por la tensión: los especialistas del recinto extrajeron el huevo para su observación y, ante las dificultades que presentó el ave para romper el cascarón, debieron asistirla directamente este martes 24 de noviembre.

“Fueron 28 días de sufrimiento hasta que la vimos nacer. Necesitaba ayuda; tuvimos que sacarla del huevo porque estaba mal colocada, y entonces nació”, afirmó Fernanda Guida, bióloga principal de la división de aves del zoológico, en declaraciones recogidas por Reuters.

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La elección del nombre no fue casual: “Elegimos ‘Esperanza’ porque esperamos poder brindar un futuro mejor a esta especie”, explicó la bióloga, quien considera este nacimiento un punto de inflexión para los esfuerzos de conservación.

Una especie declarada extinta en la naturaleza

El tráfico ilegal de fauna silvestre y la deforestación de la Caatinga provocaron la desaparición del loro en su hábitat natural (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El guacamayo de Spix figura en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con la categoría “extinto en estado silvestre” desde 2019, lo que implica que su supervivencia depende por completo de los individuos que se mantienen en cautiverio. El último ejemplar confirmado en libertad fue avistado en el año 2000.

Esta variedad es endémica de la región de la Caatinga, el bioma semiárido del noreste de Brasil, y su colapso poblacional respondió a dos factores principales: la deforestación de su hábitat y décadas de captura ilegal destinada al mercado de mascotas de lujo. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) la incluyó en su Apéndice I (la categoría de mayor protección, que prohíbe su comercio internacional) desde la entrada en vigor de la convención, en 1975.

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Según el Plan de Acción Nacional del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo federal brasileño, la captura ilegal para el tráfico de vida silvestre fue la principal fuerza que empujó a estos animales al borde de la desaparición, por encima incluso de la pérdida de hábitat.

El largo camino hacia la recuperación

Los especialistas intervinieron de forma manual en la eclosión porque el ave se encontraba mal colocada dentro del cascarón (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Los esfuerzos por salvar a los ejemplares comenzaron en la década de 1980, cuando investigadores identificaron los últimos tres individuos silvestres conocidos. Desde entonces, distintas organizaciones han mantenido poblaciones en cautiverio en Brasil, Alemania, Qatar y España, coordinadas bajo la supervisión del gobierno brasileño según ICMBio.

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De acuerdo con Mongabay, en 2022 el programa de reintroducción logró liberar 20 ejemplares criados en cautiverio en la Caatinga, con resultados alentadores: en 2024, dos polluelos nacidos en estado silvestre emprendieron su primer vuelo, un hito considerado el retorno más exitoso de una especie de loro al estado natural.

Frente a ese contexto, el nacimiento de Hope cobra un peso simbólico y científico particular. “Esa primera eclosión fue un hito muy importante para la conservación del guacamayo de Spix”, subrayó Guida. “Nos queda un largo camino por recorrer, pero esperamos que sea un camino lleno de éxitos”.