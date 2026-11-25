El moho negro pasó de ser una molestia doméstica a convertirse en el centro de disputas legales que mueven decenas de millones de dólares en tribunales de todo el país (AP/Alex Brandon/Archivo)

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En Estados Unidos, el moho negro dejó de ser un problema doméstico menor para convertirse en fuente de litigios millonarios y, en al menos un caso, en detonante de violencia.

Durante los últimos cinco años, las quejas por hongos en viviendas se multiplicaron en todo el país, tal como documentó USA Today: propietarios e inquilinos arrastran a constructoras y administradoras ante los tribunales, y algunos jurados ya emitieron condenas que superan los USD 20 millones.

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El caso que llevó el tema a la primera plana ocurrió el 12 de noviembre de 2026 en Washington D.C.

Ese día, Matt Lambert, de 55 años, mató al administrador de su edificio, hirió a otras cinco personas y luego se quitó la vida.

Tenía 55 años, un penthouse valuado en más de un millón de dólares en Washington D.C. y una demanda judicial sin respuesta desde hacía más de dos años (Matt Lambert via X/via REUTERS)

Detrás del tiroteo había una demanda judicial que llevaba más de dos años sin resolución: Lambert alegaba que su penthouse de más de un millón de dólares en el complejo Metropole era inhabitable por culpa del moho.

El deterioro comenzó en marzo de 2024, cuando Lambert advirtió inundaciones dentro de su unidad.

Hacia el otoño de ese año, la humedad acumulada detrás de las paredes hizo aparecer el hongo, que según la demanda que él mismo presentó era “detectable por olfato”.

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Lo que comenzó como un reclamo por filtraciones de agua en un complejo residencial de lujo derivó en uno de los episodios de violencia más impactantes del año en Washington D.C. (REUTERS/Aaron Schwartz)

La disputa con el edificio

La administración del edificio rechazó la presencia de moho. Ante esa negativa, Lambert contrató a inspectores independientes que confirmaron “contaminación visible”.

Cuando solicitó que el edificio iniciara la remediación, retirara el revestimiento de las paredes y reembolsara los costos de las inspecciones, no obtuvo respuesta satisfactoria.

Para cuando presentó la demanda formal, en marzo de 2025, Lambert había desmantelado su propio departamento hasta los marcos metálicos para exponer las evidencias del daño.

Los marcos, afirmó en el expediente judicial, mostraban signos inequívocos de intrusión de agua y humedad elevada.

El hongo apareció en el otoño de 2024 detrás de las paredes de su unidad; para marzo de 2025, Lambert ya había desmantelado el departamento hasta los marcos metálicos (@miceandmold)

El edificio, a su vez, trasladó la responsabilidad. En octubre de 2025, la asociación de propietarios presentó una contrademanda contra los dueños de un gimnasio ubicado en la planta baja, alegando que una falla en el sistema de ventilación de las secadoras del local era la causa directa de los niveles elevados de humedad en la unidad de Lambert.

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El juicio seguía activo cuando se produjeron los disparos.

Mientras Lambert peleaba en los tribunales, el edificio apuntaba a otro culpable: los dueños de un local fitness cuyas secadoras, según alegaron, saturaron de vapor la unidad del séptimo piso (Google Maps)

Un fenómeno legal en expansión

El caso de Lambert no es una excepción aislada: forma parte de una tendencia en alza. Expertos legales y de salud pública coincidieron en que este tipo de litigios creció de forma sostenida.

Las cifras exactas no están disponibles —no existe un registro unificado de este tipo de litigios—, pero la percepción entre los especialistas es uniforme.

La abogada Kristina Baehr es una de las figuras más representativas de este fenómeno. Creó su propio estudio jurídico en 2021 tras sufrir complicaciones de salud por exposición al moho negro en su vivienda.

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Demandó a las empresas constructoras involucradas y obtuvo un fallo de USD 3,8 millones a su favor.

En octubre de 2026, su firma ganó un juicio de USD 21,6 millones para una familia que alegó que instalaciones deficientes de tuberías de ventilación las expusieron a gas cloacal y moho durante años.

Baehr fundó su propio estudio jurídico en Austin, Texas, después de ganar un juicio personal por moho negro; hoy representa a familias que acumulan condenas por cientos de millones de dólares (Just Well Law)

Los montos de estas condenas reflejan la gravedad con que los jurados están evaluando estos casos.

La médica clínica Brintha Vasagar precisó, en declaraciones recogidas por USA Today, que la exposición al moho negro se asocia principalmente con problemas respiratorios: asma, congestión nasal, dificultad respiratoria y tos.

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Sobre el impacto emocional, aclaró que “no hay datos que indiquen que el moho cause cambios en la salud mental”, aunque añadió que “las condiciones de humedad y el moho se han vinculado con sentimientos de depresión y ansiedad”.

Vasagar advirtió que el moho negro no es más peligroso que otros hongos, pero que las condiciones de humedad prolongada sí se asocian con ansiedad y depresión (LinkedIn)

El problema detrás del hongo

La Clínica Cleveland precisó que el moho negro no es inherentemente más dañino que otros tipos de hongos. Es un hongo que crece en zonas cálidas y húmedas —sótanos, duchas, marcos de ventanas— y puede afectar especialmente a personas con sensibilidad o alergias.

El médico especialista Amanda Reddy afirmó que el aumento en las quejas por moho responde a una combinación de factores. La infraestructura habitacional de Estados Unidos envejece sin el ritmo de mantenimiento necesario.

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El cambio climático genera condiciones de humedad más frecuentes e intensas. Y la mayor conciencia pública sobre los efectos del moho lleva a más personas a identificar el problema y reclamar.

El primer gran pánico nacional por moho negro en Estados Unidos se registró a mediados de la década de 1990, cuando se informó que el hongo podría haber causado hemorragias pulmonares agudas en decenas de bebés en Cleveland, Ohio.

Infraestructura que envejece, veranos más húmedos y una población más informada: tres factores que explican por qué las denuncias por moho en viviendas no paran de crecer en Estados Unidos (Freepik)

El caso de Lambert demostró que, tres décadas después, el conflicto entre vecinos y administradores de edificios por este problema sigue sin encontrar un cauce institucional claro.

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El juicio que él esperaba que resolviera la situación no llegó a un fallo antes de que la tragedia se produjera, según el seguimiento del caso realizado por USA Today.