La investigación publicada en Science atribuye la interrupción de aquella expansión de hielo al alza de las temperaturas estivales desde la década de 1960 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nuevo estudio científico determinó que la Tierra estuvo al borde de una nueva era glacial hace apenas 2.000 años, un proceso que el calentamiento global detuvo antes de que pudiera avanzar. El hallazgo, publicado en la revista Science, reescribe la comprensión del ciclo climático del planeta y sitúa la intervención humana en el centro del debate.

La investigación estuvo a cargo de geoquímicos del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, perteneciente a la Columbia Climate School, quienes estudiaron los restos de la antigua Hoja de Hielo Laurentide en el Ártico canadiense. El equipo concluyó que el calentamiento de la segunda mitad del siglo XX interrumpió una glaciación que ya avanzaba de forma natural, según el estudio difundido por la propia institución.

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La capa de hielo de Barnes conservó miles de años de historia climática

La Laurentide cubrió gran parte de Canadá y el norte de Estados Unidos entre hace 95.000 y 20.000 años. En su mayor extensión, llegó hasta el actual estado de Illinois y alcanzó un grosor de más de 3 kilómetros en varios puntos.

Una infografía de Infobae detalla cómo el aumento térmico reciente interrumpió el avance de una nueva era glacial en el Ártico documentado por investigadores de la Universidad de Columbia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el calentamiento posterior a la última glaciación, casi toda esa masa desapareció. Su único fragmento superviviente es la capa de hielo de Barnes, ubicada en la isla de Baffin, en Nunavut, con una superficie equivalente a la del estado de Delaware.

A diferencia de la mayoría de los glaciares, esta capa está congelada directamente sobre el lecho rocoso y no se desliza sobre el terreno. Esa particularidad permitió que plantas cubiertas por el hielo en expansión quedaran preservadas en su lugar durante milenios, sin ser arrastradas ni destruidas por el avance glacial.

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Plantas milenarias bajo el hielo permitieron reconstruir el avance glacial

Desde que la capa de Barnes comenzó a retroceder en 1960, esa vegetación fue quedando al descubierto de forma gradual. Los investigadores recolectaron esos restos y los analizaron mediante datación por radiocarbono, una técnica que mide la cantidad de carbono-14 —un isótopo radiactivo presente en todos los organismos vivos— que permanece en tejidos muertos. Como ese isótopo se desintegra a una tasa predecible, su medición permite estimar cuándo una planta dejó de crecer y quedó sepultada.

Los datos de vegetación sepultada muestran que la masa ártica perdía durante los veranos, desde 1960, más volumen del que las nevadas invernales lograban restituir cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese procedimiento aplicado a decenas de muestras de distintas zonas, el equipo trazó una línea de tiempo del avance del margen glacial. Los resultados indicaron que la Laurentide alcanzó su menor extensión hace unos 3.000 años; luego, alrededor de 2.000 años atrás, las temperaturas bajaron lo suficiente para que el hielo volviera a expandirse.

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“Apenas estaba comenzando, todo era normal, la próxima glaciación estaba a punto de ocurrir... y, sin embargo, se detuvo”, afirmó Nicolás Young, geoquímico del Observatorio Lamont-Doherty, en declaraciones recogidas por la Columbia Climate School.

El calentamiento global detuvo un proceso que habría tardado 30.000 años en completarse

Young y su colega Joerg Schaefer argumentan que esa renovada expansión del hielo debería reconocerse como el inicio formal de un nuevo período glacial. Esa lectura difiere de modelos climáticos anteriores, que ubicaban el comienzo de la próxima glaciación dentro de miles o decenas de miles de años.

La diferencia radica en la definición: en lugar de esperar a que el hielo se extienda por los continentes, el equipo propone que la primera expansión sostenida de un glaciar existente ya marca el punto de partida.

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El equipo del Observatorio Lamont-Doherty analizó decenas de restos mediante radiocarbono, aprovechando que la superficie congelada permanece adherida al lecho rocoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el proceso estaba en sus etapas más tempranas, habrían sido necesarios unos 30.000 años para que la Laurentide recuperara sus dimensiones continentales. Ese avance nunca llegó a consolidarse: para los años 60, la capa de Barnes perdía más hielo en verano del que podía reponer con las nevadas invernales.

Los modelos actuales indican que la capa de Barnes podría desaparecer por completo en los próximos siglos. Su eventual pérdida también alteraría la forma en que se inicien las glaciaciones futuras, ya que esa masa actuó históricamente como punto de partida para nuevos ciclos de acumulación de hielo en América del Norte. “Eso será el verdadero y último vestigio de la Laurentide, desapareciendo para siempre”, advirtió Young.

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