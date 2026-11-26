Imágenes compartidas en el TikTok de @yasminarakibrequena.

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Yasmina Rakib Requena y su pareja, Moisés, pasaron tres años instalados en una furgoneta camperizada en Ibiza antes de convertirse en propietarios de una vivienda en Mussomeli, un pueblo siciliano de 11.000 habitantes perteneciente a la provincia de Caltanissetta. La pareja ha relatado toda su historia en TikTok y lo cierto es que genera mucha curiosidad, ya que solo pagaron por la vivienda un euro. No hay trampa, no hay estafa. Así fue.

Antes de instalarse en la furgoneta se habían mudado desde Valencia a Ibiza en busca de trabajo, pero los alquileres de la isla absorbían gran parte de sus ingresos. “Para que te hagas una idea, en Valencia vivíamos de alquiler, aunque los muebles eran nuestros. Así que cuando tomamos la decisión de marcharnos a Ibiza, vendimos el coche que teníamos para comprar la furgoneta”, contó Yasmina en un reportaje de La Voz de Galicia.

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Durante ese período, Yasmina trabajó como camarera, limpiadora y florista, mientras Moisés se desempeñaba como mecánico. “Todo mi sueldo, 1.200 euros, era lo que en aquel momento costaba un mínimo alquiler en la isla”, indicó la joven. La vivienda móvil contaba con ducha, cocina y cama, aunque la convivencia en un espacio reducido terminó por desgastarlos.

El punto de inflexión llegó cuando Moisés encontró la noticia de una mujer que había adquirido una casa por un euro en Italia. Yasmina desconfió al principio, pero decidió investigar y llamó a varios ayuntamientos italianos que ofrecían este tipo de programas. “Encontré una lista en Google”, cuenta en un vídeo en Tiktok. Y lo que hizo fue mirar los pueblos que ofrecían casas a un euro, rastreando los hastags #Oneeurohouse y #Oneeurohome en Instagram y llamó al Ayuntamiento de uno de los pueblos que le gustó. “Si llamas, te dirán si se siguen vendiendo las casas a un euro. Ahí no te van a estafar. Ellos te explicarán el paso a paso”, narra en el vídeo.

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Mussomeli fue el único municipio que no exigió residencia ni inversión mínima

De todos los pueblos contactados, Mussomeli fue el que respondió sin condiciones de residencia obligatoria ni apertura de un negocio, requisitos que sí imponían otras localidades italianas. “Como yo no quería irme a vivir a ningún lado ni tenía dinero para una reforma grande y, además, en Mussomeli no me pedían nada, solo que fuera allí en unos días, nos decidimos”, contó Yasmina al medio gallego.

La pareja viajó hasta Sicilia y se sumó a un grupo de interesados que incluía a un argentino y a una joven belga. Tras recorrer varias propiedades en el casco histórico del pueblo, Yasmina se decidió por una vivienda de cien años con vista a la montaña. “Yo sentí que esa casa iba a ser para mí (...) no lo dudé, era justo lo que quería y al salir ya di mi palabra: ‘Me la quiero quedar’”, relató.

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Tuvieron que pagar 490 euros de gestión inmobiliaria, eso sí. Y, por supuesto, que tuvieron que reformarla. “Son casas para reformar. Nadie te va a dar casas por un euro para entrar a vivir. La puedes hacer poco a poco. Puedes ser propietario sin endeudarte”, comenta en Tiktok.

Desde 2021, Yasmina y Moisés son propietarios de la casa en Mussomeli, y han ido avanzando poco a poco con la reforma, tal y como se aprecia en sus vídeos. Las vistas que tienen son preciosas.