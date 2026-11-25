El castaño americano representaba una cuarta parte de los árboles del este de Norteamérica antes del impacto de la plaga

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Durante décadas, el castaño americano quedó reducido a brotes que rara vez alcanzaban la madurez. Un hongo introducido desde Asia eliminó miles de millones de ejemplares y transformó los bosques del este de Estados Unidos.

Ahora, una combinación de cruces selectivos, análisis genéticos y trabajos de conservación busca devolverle presencia en ese ecosistema.

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Un informe de The Guardian describió los ensayos que lidera la Fundación del Castaño Americano (TACF) en huertos de Virginia y Maryland. Allí, científicos, productores y voluntarios seleccionan árboles capaces de conservar rasgos de la especie original y, a la vez, resistir la enfermedad que provocó su desaparición masiva durante el siglo XX.

Un hongo eliminó más de 4 mil millones de árboles

Antes de la llegada de la plaga, el castaño americano integraba una cuarta parte de los árboles de los Apalaches y del este de Norteamérica, según las estimaciones citadas por el diario británico.

La Fundación del Castaño Americano desarrolla cruces con el castaño chino para transmitir resistencia biológica a la especie nativa

Crecía con rapidez, ofrecía madera resistente a la putrefacción y producía frutos que alimentaban tanto a las comunidades rurales como a especies silvestres, entre ellas ardillas, pavos salvajes, ciervos de cola blanca y osos negros.

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El impacto económico también resultaba amplio. Su madera y sus taninos abastecían actividades rurales e industriales, incluida la producción de cuero. Durante el inicio del verano, sus flores blancas cubrían las laderas de las montañas y daban a los bosques un aspecto distintivo.

La situación cambió en 1904, cuando se detectó por primera vez el hongo Cryphonectria parasitica en árboles del zoológico del Bronx, en Nueva York. El patógeno, que llegó accidentalmente desde Asia, provoca chancros en la corteza y bloquea el flujo de agua y nutrientes dentro del árbol.

El hongo Cryphonectria parasitica llegó desde Asia en 1904 y provocó la muerte de más de cuatro mil millones de ejemplares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 1941, la enfermedad ya había causado la muerte de más de 4 mil millones de castaños. Hacia 1950, la especie se encontraba prácticamente extinta en gran parte de su distribución original.

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Las raíces de algunos ejemplares continuaron vivas y dieron lugar a nuevos brotes, aunque casi ninguno logró crecer lo suficiente para florecer y producir frutos antes de infectarse.

Huertos de Virginia y Maryland conservan árboles resistentes

En el bosque estatal de Lesesne, en Virginia, la TACF mantiene dos plantaciones experimentales que reúnen ejemplares híbridos y árboles americanos puros. Entre ellos figura Thompson, un castaño de más de 21 metros de altura que sorprendió a Jeff White, agricultor y ecologista de Maryland.

“Simplemente increíble. Nunca había visto uno tan alto y tan sano”, afirmó White, según recogió The Guardian, mientras observaba el árbol junto a Cassie Stark, directora de implementación científica de la fundación.

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La TACF retiró su apoyo al proyecto de castaños transgénicos por problemas de supervivencia y crecimiento insuficiente en el campo

El huerto más extenso ocupa unas 12 hectáreas y reúne descendientes de cruces entre el castaño americano y el castaño chino, una especie con mayor resistencia al hongo. La meta consiste en identificar árboles con predominio genético americano que mantengan la capacidad de sobrevivir a la plaga.

En otra parcela de Lesesne crecen ejemplares americanos obtenidos mediante injertos. Entre 1980 y 1984 se realizaron más de 1.300 intentos, de los cuales sobrevivieron cerca de 100. Actualmente persiste alrededor de una docena de esos árboles, algunos tratados con un hipovirus que debilita al hongo y ayuda a contener la infección.

La selección genómica acelera el proceso de recuperación

En febrero de 2026, un grupo de investigadores vinculado con la TACF publicó en la revista Science un trabajo sobre la selección genómica recurrente, una técnica que utiliza perfiles de ADN y modelos informáticos para prever qué características transmitirá cada árbol a su descendencia.

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El sistema permite evaluar plántulas en etapas tempranas, sin esperar décadas para comprobar su crecimiento y tolerancia a enfermedades. Según el reporte, secuenciar una planta completa costaba cientos de dólares años atrás; el valor actual ronda los USD 18 por ejemplar.

Un estudio en la revista Science demostró la utilidad de la selección genómica para analizar plántulas mediante perfiles de ADN

La fundación también respaldó un proyecto de árboles transgénicos realizado junto con la Universidad Estatal de Nueva York. Sin embargo, retiró ese apoyo después de que las pruebas de campo mostraran niveles variables de resistencia, menor supervivencia y crecimiento limitado.

“Tenemos que alejarnos de esta idea de que tenemos que recuperar el castaño americano, de que tiene que ser ese ideal de pureza”, comentó Stark al medio británico. Michael Goergen, presidente y director ejecutivo de la TACF, resumió el objetivo de otra manera: “Lo que intentamos hacer es restaurar un fenotipo”.

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El desafío pasa por reintroducirlos en el bosque

Los árboles obtenidos en los programas de cruces ya alcanzan tamaños relevantes. En Johns Creek Mountain, Virginia, algunos ejemplares llegan a 10 metros y compiten con arces y álamos. En Monocacy, Maryland, otros alcanzan 12 metros, una altura que obliga a utilizar plataformas, escaleras y pértigas durante la polinización manual.

La reintroducción de la especie en el ecosistema busca restituir servicios ecológicos como la captura de carbono y la filtración de nitrógeno

La expansión a gran escala enfrenta límites vinculados con el suelo, la disponibilidad de luz, la competencia con otras especies y el daño causado por los ciervos. Stark señaló que los lugares de plantación requieren planificación y alianzas con propietarios y organizaciones capaces de aportar terrenos, voluntarios y cercos de protección.

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Cada generación del castaño requiere entre siete y 10 años, por lo que la selección genética busca reducir los tiempos de decisión. Para la TACF, el resultado esperado consiste en obtener árboles que florezcan, den frutos y aporten servicios ecológicos como captura de carbono y filtración de nitrógeno.