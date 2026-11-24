La presencia de material triturado en el sedimento eleva el pH y mejora la saturación de aragonita en el agua intersticial que rodea a los moluscos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Algo tan simple como mezclar conchas trituradas con la arena de la playa borra, a nivel genético, las huellas que la acidificación oceánica deja en las almejas jóvenes. Esa es la conclusión central de una investigación de la Universidad de California, Davis (UC Davis), que por primera vez documentó el efecto de esta práctica no solo en el crecimiento físico de los animales, sino en su actividad génica: las almejas criadas en agua acidificada con conchas trituradas en el sedimento resultaron genéticamente indistinguibles de las criadas en agua normal.

La acidificación oceánica, provocada por la absorción de dióxido de carbono de origen humano, ha aumentado la acidez superficial cerca de un 30% desde la era preindustrial. Para los organismos que construyen sus estructuras con carbonato de calcio, como almejas, ostras y mejillones, ese cambio implica un gasto energético mayor para fabricar sus valvas y, en condiciones extremas, la disolución de ellas.

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Lo que hasta ahora no estaba claro era si una intervención tan localizada y de bajo costo como añadir conchas molidas al sedimento podía revertir ese daño también en el plano molecular. Un estudio publicado en la revista Biogeosciences aporta la respuesta más detallada hasta la fecha.

La investigación se desarrolló en el Laboratorio Marino de Bodega Bay, en el norte de California, donde el equipo de UC Davis crió almejas juveniles de la especie Leukoma staminea, conocida como almeja de cuello pequeño del Pacífico, bajo condiciones controladas durante 90 días.

Las almejas sometidas al tratamiento con conchas molidas desarrollaron valvas de mayor tamaño en comparación con las expuestas a agua ácida sin ese sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño comparó cuatro grupos: con agua normal, con acidificada, con agua normal más conchas trituradas en el sedimento y con acidificada más conchas trituradas. Se midió tanto el crecimiento físico como la actividad génica de los animales.

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Las conchas trituradas cambian la química del agua que rodea a las almejas

Los animales pasan su vida enterrados en el sedimento, de modo que su entorno inmediato no es el agua de la superficie, sino el agua intersticial, aquella que ocupa los pequeños espacios entre los granos de arena.

El equipo midió esa agua tres veces por semana a lo largo de todo el experimento y encontró que el material triturado la modificaba de manera consistente: el pH subía y mejoraba el estado de saturación de aragonita, que es la forma de carbonato de calcio que las almejas usan para construir sus valvas. En otras palabras, el material que los animales necesitan para crecer se volvía más disponible cuando había conchas en el sedimento.

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Ese cambio químico se tradujo en diferencias observables en el crecimiento. “Encontramos que, en promedio, las almejas desarrollaron conchas más grandes cuando las conchas trituradas estaban presentes en su tratamiento”, afirmó Hannah Kempf, científica ambiental de la Junta Estatal de Agua de California y primera autora del estudio, según el comunicado de prensa de UC Davis.

Las almejas sometidas al tratamiento con conchas molidas desarrollaron valvas de mayor tamaño en comparación con las expuestas a agua ácida sin ese sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos muestran que las almejas en agua acidificada sin el material en el sedimento crecieron menos que las del mismo grupo con conchas trituradas, y ambas por debajo de las criadas en agua no acidificada.

El hallazgo genético distingue a este estudio de trabajos anteriores

Al concluir los 90 días, el equipo extrajo tejido del manto de las almejas, la capa que recubre los órganos internos y participa en la formación de la valva, para secuenciar su ARN, la molécula que registra qué genes están activos en cada célula, y determinar cuáles funcionaban en cada condición experimental.

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El análisis identificó 284 genes cuya actividad variaba según el tratamiento. El patrón fue claro: las almejas criadas en agua acidificada sin conchas en el sedimento formaron un conjunto genéticamente diferenciado del resto. Las demás, incluidas las del grupo con agua acidificada pero con el material triturado, resultaron indistinguibles entre sí.

“Añadir conchas trituradas eliminó los cambios genéticos negativos que ocurren cuando las almejas jóvenes se crían en agua acidificada”, afirmó David Gold, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de UC Davis y autor sénior del trabajo, según el comunicado de prensa de la universidad. Entre los genes identificados figuran algunos vinculados a la biomineralización, el proceso por el que los organismos producen estructuras minerales como conchas o esqueletos, y a la tolerancia ambiental.

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Una práctica indígena de milenios encuentra respaldo científico

El pueblo indígena Coast Miwok manejó durante milenios los bancos de bivalvos mediante el aporte de conchas en los sedimentos de la costa norte de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica de añadir conchas trituradas a los sedimentos costeros no es nueva. Forma parte de los sistemas de manejo de bivalvos de comunidades indígenas de la costa noroeste de Norteamérica, que durante milenios gestionaron activamente los llamados “jardines de almejas”.

En la región de Bodega Bay, registros arqueológicos documentan que el pueblo Coast Miwok habitó la zona durante al menos 8.000 años y administró sus bancos de bivalvos. Según se detalla en el estudio, esa tradición fue interrumpida en la región a partir de la década de 1930: una estrategia federal de “conservación” prohibió la cosecha y, según consigna el paper con base en investigaciones históricas y arqueológicas locales, derivó en la reducción o desaparición de poblaciones enteras de almejas en los territorios bajo administración gubernamental.

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Este estudio aporta la base biológica de por qué esa práctica produce estos resultados. Los investigadores advierten, en tanto, que el experimento en laboratorio deja fuera variables propias de entornos naturales, como la complejidad microbiana de los sedimentos reales o la influencia de las mareas.

Según se detalla en el paper, la técnica es más adecuada para la protección de hábitats locales que como solución a gran escala, y su implementación debería realizarse en asociación con las comunidades indígenas que custodian ese conocimiento.