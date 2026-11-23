Los glaciares conectados a lagos registraron una pérdida media de 66 centímetros de agua equivalente al año entre 2000 y 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los glaciares que terminan en lagos perdieron entre 2000 y 2020 una capa anual equivalente a 66 centímetros de agua. Se trata de una tasa superior a la registrada en los que desembocan en tierra o en el mar, según una investigación internacional publicada en Nature Climate Change. El estudio concluye que el contacto con los lagos glaciares agrava el retroceso del hielo.

El equipo, del que forma parte Tobias Bolch, del Instituto de Geodesia de la Universidad Tecnológica de Graz (TU Graz), elaboró una cartografía y un análisis de todos los lagos glaciares del mundo. La investigación buscó precisar el peso de esos cuerpos de agua frente a otros factores que afectan a los glaciares.

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Cuando un glaciar bordea un lago, el agua puede derretir el hielo desde su parte inferior. A la vez, masas de hielo pueden desprenderse y caer al agua. Hasta ahora, no se había determinado a escala mundial cuánto contribuían esos procesos a la pérdida de masa en comparación con el clima o el relieve.

La topografía explica el 46 por ciento del balance de masa glaciar frente al 43 por ciento de los factores climáticos y el 11 por ciento de los lagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los glaciares conectados a lagos perdieron 66 centímetros de agua equivalente por año

Durante el período analizado, los glaciares que desembocaban en un lago registraron una pérdida media anual equivalente a una lámina de agua de 66 centímetros, o 26 pulgadas. En cambio, los glaciares que terminaban en tierra firme perdieron 40 centímetros anuales, mientras que aquellos cuyas lenguas llegaban al mar registraron una pérdida de 36 centímetros al año.

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“Nuestra investigación ha demostrado que el contacto con un lago acelera aún más la pérdida de hielo de un glaciar”, afirmó Bolch. El investigador señaló que el clima y la topografía de cada glaciar tienen la mayor incidencia sobre la pérdida de masa, aunque los lagos incrementan ese efecto.

Para medir la incidencia de cada variable, el equipo empleó modelos de aprendizaje automático. El balance de masa glaciar representa la cantidad de hielo que un glaciar gana o pierde. De acuerdo con el modelo, las características topográficas —como la altitud y la pendiente— explican en promedio el 46% de la influencia analizada. Los factores climáticos, entre ellos temperatura y precipitación, concentran cerca del 43%, y los lagos glaciares, alrededor del 11%.

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Los investigadores examinaron imágenes satelitales de 2000 y 2020. La inteligencia artificial identificó los lagos glaciares visibles en esas imágenes, y el equipo los verificó después de forma manual. La clasificación distinguió los lagos conectados directamente con el hielo de aquellos que ya se habían separado de los glaciares.

Los hallazgos del estudio aportan precisiones sobre el abastecimiento de agua dulce y permiten evaluar riesgos de desbordamientos de lagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 20 años, el número de lagos con contacto directo con glaciares aumentó en más de 3.500, cerca de un 35%. Su superficie conjunta se expandió unos 600 kilómetros cuadrados, equivalentes a 232 millas cuadradas, y el volumen estimado de agua aumentó en alrededor de 66 kilómetros cúbicos, o 17 billones de galones.

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Si ese volumen se repartiera de manera uniforme sobre la ciudad de Viena, el agua alcanzaría unos 160 metros de altura, equivalentes a 525 pies. La expansión de los lagos se observó con particular claridad en Alaska y en los Andes meridionales.

El lago glaciar Jialong Co ha aumentado de tamaño durante las últimas décadas, según una imagen atribuida a Tobias Bolch. Otra fotografía, con crédito de Jan Bouke Pronk, documenta el crecimiento del lago glaciar Galong Co, también en el Himalaya central, como consecuencia del deshielo.

La interacción entre el relieve, el clima y los lagos resulta determinante para proyectar el futuro de los glaciares, de acuerdo con el análisis. La influencia atribuida a los lagos es menor que la asociada a la topografía o al clima, aunque el estudio indica que su contacto con el hielo intensifica la pérdida.

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“Los resultados de este estudio nos ayudarán a estimar con mayor precisión los cambios futuros en los glaciares”, sostuvo Bolch. Esa proyección tiene relevancia para las regiones montañosas y las zonas situadas aguas abajo, donde el agua de deshielo es una fuente de abastecimiento.

Los hallazgos también aportan elementos para evaluar los riesgos vinculados con posibles desbordamientos de los lagos glaciares, señaló el investigador.