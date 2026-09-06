Cómo sobreviven los moluscos y por qué la acidificación amenaza una de sus principales defensas

Las conchas funcionan como una barrera de protección frente a depredadores, corrientes y cambios del ambiente marino (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las conchas son la primera línea de defensa de muchos moluscos frente a depredadores, corrientes y cambios del entorno. Pero la creciente acidificación de los océanos altera las condiciones que necesitan para construir y conservar esas estructuras de carbonato de calcio.

Los moluscos son animales de cuerpo blando y, en numerosos grupos, la concha cumple funciones de protección y sostén. Almejas, ostras, mejillones y vieiras viven entre dos valvas unidas por una bisagra. Muchos caracoles marinos, en cambio, desarrollan una única estructura enrollada.

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Los moluscos construyen y modifican sus estructuras calcáreas a lo largo de toda la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Leal, director científico y curador delBailey-Matthews National Shell Museum, en Florida, explicó a Smithsonian Magazine que quienes encuentran conchas en una playa no siempre advierten que fueron producidas por animales. “El ciudadano promedio dice: ‘Pensé que simplemente estaban ahí’”, afirmó.

La concha se construye durante toda la vida del animal

Las conchas no son formaciones geológicas. Los moluscos las fabrican mediante el manto, un tejido que recubre parte de su cuerpo y regula la deposición de minerales. La mayor parte de la estructura está compuesta por carbonato de calcio, junto con una matriz orgánica que influye en su forma y resistencia.

Ese crecimiento deja marcas visibles. Bandas, crestas y variaciones en la superficie pueden reflejar períodos de desarrollo, cambios en el ambiente y alteraciones en la alimentación. Por eso, una concha puede aportar información sobre la vida del animal que la habitó.

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La protección que brinda no elimina todos los riesgos. Aves, peces, crustáceos y otros moluscos pueden alimentarse de estas especies. Algunas tienen conchas gruesas; otras se entierran en la arena o aprovechan grietas y fondos rocosos para reducir su exposición.

El pie permite cavar, desplazarse y escapar

El pie muscular permite a muchas especies enterrarse, desplazarse y reaccionar ante amenazas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pie es otro recurso central para la supervivencia de muchos moluscos. Se trata de un músculo flexible que cumple funciones distintas según la especie.

Las almejas lo utilizan para enterrarse y fijarse en el fondo. De ese modo, reducen la exposición a depredadores y al movimiento del agua. Algunos caracoles marinos se apoyan en el pie para desplazarse, impulsarse sobre el lecho oceánico o sostenerse mientras buscan alimento.

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En especies de la familia Strombidae, que incluye a varios caracoles conocidos en inglés como conchs, ese músculo puede permitir saltos breves sobre el fondo. Esta capacidad les sirve para cambiar de posición ante una amenaza.

Los colores de las conchas todavía plantean preguntas

Los colores y los dibujos de las conchas responden a procesos biológicos complejos. Investigaciones de Suzanne T. Williams, especialista del Natural History Museum de Londres, identificaron pigmentos como porfirinas y melaninas en determinadas especies de caracoles marinos.

Los colores y patrones de las conchas responden a procesos biológicos complejos que todavía generan preguntas científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en PLOS ONE detectó porfirinas asociadas con tonos rosados y amarillentos, además de eumelanina vinculada con manchas oscuras, en especies del género Clanculus. También se hallaron genes relacionados con la producción de algunos pigmentos.

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Los patrones pueden contribuir al camuflaje en ciertos hábitats, aunque no existe una explicación única para todas las especies. Algunas conchas que permanecen enterradas en la arena presentan diseños llamativos, un rasgo que muestra los límites de interpretar la función de cada color sin evidencia específica.

La reproducción también exige protección

La supervivencia de los moluscos no depende solo de los individuos adultos. Muchas especies producen huevos dentro de cápsulas o masas gelatinosas que quedan adheridas al fondo, a rocas o a otras superficies. Esa estrategia reduce el riesgo de que las corrientes arrastren las puestas.

Las larvas constituyen una etapa especialmente vulnerable. Deben desarrollarse en ambientes donde la temperatura, la salinidad, la disponibilidad de alimento y la química del agua pueden cambiar. En los moluscos con concha, además, las primeras fases de vida requieren formar estructuras calcáreas que protejan el cuerpo.

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La acidificación de los océanos puede dificultar la formación y el mantenimiento de las estructuras de carbonato de calcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios químicos del mar ponen bajo presión esas defensas

El dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera también llega al océano. Al disolverse en el agua, modifica su química y reduce la disponibilidad de carbonato, un elemento necesario para que moluscos, corales y otros organismos formen y mantengan estructuras calcáreas.

Una revisión científica sobre moluscos con concha señaló que los efectos de la acidificación varían entre especies, pero identificó riesgos para la calcificación, el crecimiento y la supervivencia, sobre todo durante el desarrollo larvario.

Investigadores también observaron en ostras que la acidificación puede alterar mecanismos celulares relacionados con la formación de la concha. Un trabajo publicado en Communications Biology examinó cómo ese cambio afecta la señalización del calcio en tejidos del manto, clave para la construcción de la estructura protectora.

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La concha, el pie, la capacidad de enterrarse y las estrategias reproductivas han permitido a los moluscos adaptarse a ambientes muy diversos. La alteración acelerada de la química marina agrega presión sobre animales que dependen de un equilibrio preciso para construir su principal refugio.