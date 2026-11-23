Los ataques letales de lobos contra personas en América del Norte son casi inexistentes, según explicó el realizador del documental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un documental revela cómo los lobos sostienen la salud de ecosistemas enteros a través de mecanismos que van mucho más allá de la caza. Bertie Gregory, explorador de National Geographic y conductor del programa Wolves Up Close with Bertie Gregory, siguió a una misma manada durante ocho años en la Bahía de Hudson, Canadá, para evidenciar su impacto sobre otras especies y sobre el paisaje.

Gregory comenzó a filmar a esta manada en una región remota del norte canadiense donde los ejemplares no son cazados; esa condición particular permitió que los animales no desarrollaran el miedo habitual hacia los seres humanos, lo que facilitó el registro de sus comportamientos. Dado que estos individuos suelen vivir entre dos y tres años en estado salvaje, el cineasta fue testigo del reemplazo completo de los individuos que conoció al inicio por sus crías.

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El documental desmiente la imagen negativa que la cultura popular construyó alrededor de estos animales. Gregory señaló que, en América del Norte, los ataques fatales “puedes contarlos con los dedos de una mano”. En su experiencia directa, los lobos suelen ignorar a los humanos o mostrar apenas curiosidad.

Los lobos alimentan a decenas de especies con sus presas

Los restos de las presas que abandona la manada alimentan a múltiples especies como martas, zorros, glotones, cuervos e insectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más ilustrativos del programa ocurrió cuando el equipo encontró la carcasa de un alce dejada por la manada. Al instalar trampas fotográficas en el lugar, registraron una cadena de beneficiarios que incluyó martas, zorros, glotones, cuervos y hasta lobos solitarios ajenos al grupo. “Fue un ejemplo perfecto de cuántas otras especies dependen de ellos”, destacó Gregory.

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El impacto de esa carcasa se extendió también a insectos, ya que escarabajos carroñeros, avispas, moscas y hormigas se beneficiaron del cadáver en descomposición. Con el tiempo, los nutrientes del tejido se filtraron al suelo y favorecieron el crecimiento de árboles y plantas. Según Sean Johnson-Bice, investigador de la Universidad de Minnesota, “cuanto más tiempo tarda en descomponerse el cadáver, más nutrientes se filtran al suelo”.

La presencia del lobo cambia el comportamiento de los herbívoros

La filtración de nutrientes de los tejidos descompuestos en el suelo favorece el crecimiento de la vegetación local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lobos no solo matan; su sola presencia modifica el comportamiento de los animales que los rodean. Gregory lo describió como “un paisaje del miedo”: los herbívoros evitan zonas con buena comida si esas áreas son riesgosas, como los lechos de ríos. Ese movimiento constante favorece la recuperación de plantas y otros organismos en los espacios que los herbívoros dejan de frecuentar.

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El caso más estudiado de este fenómeno ocurrió en el Parque Nacional Yellowstone, donde la reintroducción de estos individuos redujo la población de alces, lo que a su vez permitió la recuperación de sauces, álamos y otros árboles. Esa recuperación vegetal mejoró el hábitat de aves canoras y castores. “Sin lobos, la población de herbívoros comienza a sobreexplotar el paisaje”, explicó Gregory.

Los lobos influyen incluso en la forma en que los castores moldean el bosque

La caza de castores por parte de los lobos modifica la cobertura de árboles y estimula la heterogeneidad del bosque (Gentileza, estudio: Los lobos alteran la trayectoria de los bosques al moldear el comportamiento de búsqueda de alimento en el lugar central de un ingeniero de ecosistemas, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences)

Un estudio publicado en 2023 en la revista científica Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences amplió aún más el alcance de esa influencia. Johnson-Bice y sus colegas demostraron que, al cazar castores, los lobos pueden alterar la evolución de un bosque entero.

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Los castores reducen la cobertura arbórea y crean humedales, que son zonas de alta biodiversidad. Al atacar con mayor frecuencia a los castores que se aventuraban lejos de sus refugios, los lobos ejercieron una presión evolutiva selectiva; esto quiere decir que influyeron en qué individuos sobrevivían y se reproducían sobre estos animales.

Este fenómeno ilustra lo que el experto denomina “heterogeneidad del paisaje”, el principio ecológico según el cual los entornos con mayor variedad de especies y condiciones físicas son más saludables y resilientes. Johnson-Bice explicó que todo se reduce a una idea central: los paisajes con mezcla de especies y variaciones físicas son más saludables que los que permanecen uniformes.

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Los científicos aún intentan medir el alcance total de su influencia

La presencia del depredador aleja a los herbívoros de áreas de riesgo y permite la regeneración de plantas en esos espacios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya sea atrayendo carroñeros a un sitio de caza, enriqueciendo el suelo, afectando a grandes herbívoros o alterando el comportamiento de los castores, el papel de los lobos en los ecosistemas sigue siendo objeto de investigación activa. Los científicos reconocen que aún no lograron cuantificar por completo la magnitud de esos efectos.

Gregory concluyó con una reflexión sobre la contradicción cultural que rodea a estos animales: “Sentimos un gran cariño por los perros. Me parece totalmente extraño que sus parientes salvajes no reciban el mismo respeto”, dijo. Para el cineasta, la ecuación es directa, ya que “una población sana de lobos significa un planeta sano, y eso también significa personas sanas”.

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