El tiburón peregrino figura como especie en peligro de extinción y enfrenta riesgos de colisión con embarcaciones en superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tiburón peregrino, el segundo pez más grande del planeta, puede medir hasta diez metros de largo y filtrar miles de litros de agua por hora mientras nada con la boca abierta. Pese a su tamaño descomunal, guarda secretos que la ciencia todavía no logra descifrar: de tanto en tanto, decenas o incluso cientos de estos animales se reúnen en la superficie del mar, en agrupaciones que pueden superar los 1.000 individuos, y nadie sabe con certeza por qué.

Ahora, un equipo de investigadores construyó la primera simulación computacional capaz de reproducir ese comportamiento, y los resultados apuntan a que el alimento por sí solo no alcanza para explicarlo.

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Durante décadas, la hipótesis dominante fue que los tiburones peregrinos se congregaban donde abundaba el zooplancton, su alimento principal, que son pequeños organismos acuáticos que flotan en la columna de agua.

Los modelos anteriores, sin embargo, usaban como indicador la concentración de clorofila a, un pigmento vegetal presente en el fitoplancton, la base de la cadena alimentaria marina, en lugar de medir directamente la disponibilidad de presas. Esa aproximación indirecta arrojó resultados inconsistentes: las agrupaciones reales no siempre coincidían con las zonas de mayor concentración del pigmento.

La nueva investigación modeló de forma directa la presencia de zooplancton en la península irlandesa de Inishowen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo trabajo, publicado en la revista Individual-based Ecology, adopta un enfoque distinto. En lugar de usar ese indicador indirecto, el equipo simuló el zooplancton de forma directa para capturar la distribución irregular y cambiante de las presas a pequeña escala, lo que permitió construir un modelo mucho más fiel a las condiciones reales del océano.

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El modelo probó 200 tiburones virtuales durante 36 años

El estudio se centró en la península de Inishowen, en el condado de Donegal, Irlanda, una zona con décadas de registros de avistamientos. El equipo modeló un área de más de 10.545 kilómetros cuadrados, dividida en celdas, es decir, cuadrículas de aproximadamente un kilómetro de lado, y simuló el movimiento de 200 tiburones virtuales durante cada temporada de abril a octubre, entre 1982 y 2018.

Cada animal tomaba sus propias decisiones una vez por día simulado, según cuatro variantes de comportamiento que el equipo puso a prueba: animales que buscaban únicamente comida, otros que seguían a sus congéneres, un tercer grupo que combinaba ambas búsquedas y un cuarto que se movía al azar, como grupo de control. Los resultados se compararon luego con tres décadas de registros reales del Irish Basking Shark Group (IBSG) y del Irish Whale and Dolphin Group (IWDG), dos organizaciones dedicadas al seguimiento de fauna marina en Irlanda.

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La variante que combinó alimento y atracción social fue la que produjo los resultados más cercanos a las observaciones reales, con menor margen de error y mayor correspondencia con los datos de avistamiento, según se detalla en el estudio.

La simulación evaluó el comportamiento de 200 tiburones virtuales durante 36 años bajo cuatro patrones de conducta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos que solo contemplaban la comida generaban demasiadas agrupaciones y seguían un ritmo estacional demasiado regular, mientras que los basados únicamente en atracción social, o en movimiento aleatorio, rara vez producían grupos de más de dos individuos.

La atracción entre tiburones determina el tamaño de las agrupaciones

El análisis de las cuatro variantes permitió separar el rol de cada factor. La disponibilidad de alimento reguló la cantidad de grupos formados, en tanto que la atracción entre individuos determinó cuán grandes llegaban a ser. Dicho de otro modo, sin comida los tiburones no se reúnen, pero sin la tendencia a seguir a sus congéneres tampoco se forman las concentraciones masivas que los observadores registran desde la costa.

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Estas congregaciones tienen consecuencias concretas para la conservación. Los tiburones peregrinos que se agrupan en superficie quedan expuestos al tráfico marítimo, con riesgo de colisiones con embarcaciones.

Entender qué factores los llevan a concentrarse en determinados puntos es, por tanto, una herramienta con aplicación directa en la protección de la especie, que figura como en peligro de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La presencia de comida determina la cantidad de grupos y la atracción entre congéneres define el tamaño de las concentraciones.

“Este paper llevó mucho tiempo en elaborarse, y me enorgullece compartirlo”, afirmó Chelsea Gray, investigadora del Irish Basking Shark Group y autora principal del trabajo, según el comunicado de prensa de la Universidad George Mason.

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“Lo más importante es que demuestra que un modelo basado en individuos puede replicar de manera realista el comportamiento del tiburón peregrino. Esta primera versión sienta las bases, y veo un enorme potencial para nuevos desarrollos, colaboraciones y modelado experimental”, agregó Gray según el mismo comunicado.

El modelo es de acceso libre y admite actualizaciones

Una característica central del trabajo es su diseño abierto. El modelo está disponible de forma gratuita en el material suplementario del paper y en GitHub, con la intención de que otros equipos puedan descargarlo, modificarlo y aplicarlo a nuevas preguntas de investigación. Su arquitectura permite incorporar datos más detallados a medida que estén disponibles, lo que lo convierte en una plataforma flexible para investigaciones futuras.

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Gray convocó a otros investigadores interesados en trabajar con modelos basados en individuos para tiburones peregrinos a ponerse en contacto con preguntas o propuestas de colaboración. El estudio establece que se trata de una prueba de concepto, es decir, una primera demostración de que esta clase de simulación es viable para esta especie, y no una respuesta definitiva sobre las causas de las agrupaciones.