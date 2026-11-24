El desarrollo de materiales de ADN funcional para degradar contaminantes ambientales permanece limitado a condiciones de laboratorio.

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Las bacterias mueren, pero algo en ellas sigue activo. Investigadores de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, descubrieron que ciertas bacterias continúan produciendo ADN después de morir, impulsadas por los virus que las destruyen y la maquinaria que estos liberan al hacerlo. El hallazgo desafía una premisa hasta ahora asumida en microbiología: que la muerte celular pone fin a toda actividad biosintética, es decir, a la fabricación de moléculas dentro de un organismo.

Las bacterias no siempre viven solas. Con frecuencia forman comunidades llamadas biofilms, estructuras similares a colonias rodeadas de una sustancia pegajosa que contiene ADN, proteínas y otros compuestos. Esa capa funciona como andamiaje y protección del conjunto: es la misma placa que se acumula en los dientes. En esas comunidades también conviven los bacteriófagos, virus que infectan exclusivamente a bacterias y que en ciertos casos permanecen dormidos en el material genético del huésped.

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Fue precisamente ese despertar lo que los investigadores indujeron en el laboratorio. Al privar de nutrientes a dos especies bacterianas, Shewanella oneidensis y Bacillus subtilis, los virus latentes se activaron, se multiplicaron y terminaron por romper las células huésped desde dentro.

Un estudio publicado en la revista Angewandte Chemie describió cómo, al producirse esa ruptura, se liberaron enzimas especializadas en copiar ADN, las cuales siguieron funcionando fuera de las bacterias muertas. Los registros en tiempo real confirmaron que la síntesis ocurría predominantemente después de la rotura celular, coincidiendo con la replicación de los profagos, según se detalla en el estudio. La pregunta que sobrevolaba era si esas enzimas podían recibir instrucciones sobre qué producir y si podrían tener aplicaciones ante la contaminación ambiental.

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Los virus actúan como arquitectos de la colonia incluso tras matar a sus huéspedes

Los bacteriófagos aportan la maquinaria molecular que sostiene la arquitectura de las comunidades bacterianas tras la muerte celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave del fenómeno está en el tipo de virus involucrado. Los bacteriófagos que permanecen dormidos dentro de las bacterias se denominan profagos. Cuando el estrés nutricional los despierta, replican su propio material genético y fuerzan la ruptura de la célula anfitriona, proceso conocido como lisis.

Lo que el equipo de Gabriel Antonio Minero, profesor asistente del Departamento de Biología de la Universidad de Aarhus, registró es que esa ruptura vuelca al exterior enzimas replicativas que continúan sintetizando ADN en la matriz del biofilm. El mecanismo involucrado es la replicación en círculo rodante, por la cual una polimerasa, la enzima que copia el ADN, recorre un molde circular de forma continua y produce cadenas con miles de copias encadenadas de la secuencia original.

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Para descartar que el ADN detectado fuera un residuo de las células rotas, los investigadores introdujeron en los cultivos un anillo de ADN fabricado artificialmente, uno que nunca había estado dentro de las bacterias. Las enzimas lo copiaron de forma repetida; el resultado, detectable con colorantes fluorescentes, se organizó bajo el microscopio en formas que recordaban flores en S. oneidensis y en filamentos alargados en B. subtilis.

Cuando repitieron el experimento con cepas sin profagos, no se produjo ninguna estructura. La producción de ADN tras la muerte dependía exclusivamente de la presencia de los virus latentes. Minero llama a los bacteriófagos “nanoarquitectos”: aunque matan a parte de la colonia, aportan la maquinaria molecular que permite continuar construyendo el biofilm, según el comunicado de la universidad.

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Las bacterias muertas pueden programarse para fabricar estructuras de ADN con propiedades catalíticas

Los investigadores programaron la síntesis de estructuras tridimensionales llamadas G-cuadruplexes para acelerar reacciones químicas específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de documentar el fenómeno, el equipo logró controlarlo. Los investigadores diseñaron un molde circular de ADN fabricado artificialmente y lo introdujeron en los cultivos para dirigir qué tipo de estructuras producían las enzimas liberadas tras la lisis.

Entre los resultados más destacados se encuentran los G-cuadruplexes, estructuras que se pliegan sobre sí mismas adoptando formas tridimensionales específicas, lo que les permite unirse a otras moléculas y actuar como catalizadores. Dicho de otro modo, acelerar reacciones químicas sin consumirse en el proceso.

“Lo que más me importa es que podemos apropiarnos del proceso”, afirmó Minero, según el comunicado de prensa institucional. Los experimentos mostraron que el material genético producido puede modificar las propiedades eléctricas del biofilm: en S. oneidensis, los biofilms con ADN sintetizado a partir del molde exógeno registraron una densidad de corriente tres veces mayor que los controles, según se detalla en el estudio.

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El descubrimiento también plantea una pregunta abierta: ¿es casualidad que los bacteriófagos contribuyan a construir la comunidad después de matar a algunos de sus miembros, o esa interacción evolucionó porque en ciertas condiciones beneficia al conjunto? Los investigadores no pueden responderlo todavía.

El hallazgo abre posibilidades en biotecnología ambiental, aunque falta camino por recorrer

Un estudio de la Universidad de Aarhus demostró que ciertas bacterias continúan la síntesis de ADN después de morir debido a la acción de virus bacteriófagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos especies utilizadas, S. oneidensis y B. subtilis, ya se emplean en aplicaciones ambientales. La primera habita en agua y sedimentos y tiene la capacidad de transferir electrones a su entorno, lo que la hace de interés en la investigación de celdas de combustible microbianas, dispositivos que generan electricidad a partir de la actividad bacteriana.

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La segunda es una bacteria del suelo ampliamente usada en la industria para producir enzimas y proteínas, además de servir como organismo modelo en investigación microbiológica.

Minero ve en el hallazgo la posibilidad de programar la producción de ADN bacteriano para crear materiales capaces de degradar contaminantes directamente donde se los necesita, sin producirlos en fábricas, según el comunicado de la universidad.

Sin embargo, el propio estudio advierte que los experimentos se realizaron en condiciones de laboratorio controladas y que, hasta el momento, no se ha demostrado que la tecnología pueda tratar aguas residuales, capturar dióxido de carbono ni mejorar la producción práctica de bioenergía. El trabajo establece una plataforma inicial para el desarrollo de materiales de ADN funcionales, pero los pasos siguientes son materia de investigación futura.

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