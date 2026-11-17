La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza mantiene a la polilla Bogong en su lista de especies en peligro de extinción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millones de polillas bogong (Agrotis infusa) cubrieron hogares, automóviles y dormitorios de distintas ciudades australianas durante las últimas semanas, en lo que se conoce como su migración anual desde las zonas de reproducción del sur del país hacia las cuevas frías de los Alpes australianos.

El fenómeno, que no se registraba a esta escala desde hace 26 años, generó sorpresa y esperanza entre los científicos, aunque no modifica el estado de la especie: las bogong siguen catalogadas como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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La última vez que estas polillas cubrieron masivamente ciudades como Sídney y Canberra fue en el año 2000, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, cuando una nube de insectos irrumpió en el estadio ante millones de espectadores. Que muchos australianos jóvenes nunca hayan presenciado este fenómeno da una pauta de su rareza.

El aumento de la temperatura en las cuevas alpinas debido al cambio climático afecta el refugio estival de la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo divulgado en The Conversation, el avistamiento masivo de este año despertó el interés del público y de la comunidad científica. Sin embargo, los expertos advierten que la abundancia visible de estos insectos en las ciudades no implica recuperación de la especie.

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La clasificación en peligro no depende solo de la cantidad de individuos

Kate Umbers, profesora asociada de Zoología de la Universidad Western Sydney y especialista en estas polillas, explicó por qué la aparente abundancia no garantiza la supervivencia de la especie. Según la investigadora, el riesgo de extinción de estos individuos se evalúa principalmente bajo el Criterio B de la Lista Roja de la UICN, que mide la cantidad y calidad del hábitat disponible, no solo el número de individuos.

A diferencia de los rinocerontes o los quolls, animales cuya población puede contarse con relativa facilidad, estimar cuántos ejemplares existen en el mundo es una tarea compleja. Por eso, la clasificación de la especie no depende solo de si se ven muchas o pocas: lo que importa es si tienen acceso a un hábitat de calidad.

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Los científicos evalúan si vientos intensos y una mayor disponibilidad de alimento causaron la concentración de polillas en zonas costeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las bogong, ese hábitat crítico son las cuevas frescas de los Alpes australianos, adonde migran para refugiarse del calor. Las investigaciones actuales, como la publicada en la revista científica Austral Entomology, indican que estos insectos migran justamente porque no toleran bien las altas temperaturas. El problema es que esas montañas se están calentando a causa del cambio climático, lo que compromete el acceso de las polillas a su refugio estival.

El aumento de avistamientos en ciudades todavía no tiene explicación definitiva

Los científicos están trabajando para comprender por qué este año se registraron tantos ejemplares en entornos urbanos. Entre los factores que podrían haber contribuido se mencionan una mayor disponibilidad de alimento, condiciones favorables para la reproducción y vientos intensos que trasladaron a las polillas hacia las zonas costeras.

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Lo que aún no está claro es si la población está en proceso de recuperación luego de años de declive, o si simplemente el comportamiento de este año hizo que fueran más visibles en las ciudades. “En muchos lugares, los científicos pueden modelar y predecir las migraciones de aves. Pero no podemos hacer lo mismo con las polillas bogong hasta que aprendamos más sobre su biología y patrones de movimiento”, señaló la experta.

Los registros recientes documentaron una preferencia hasta ahora desconocida de las polillas por plantas nativas como calistemons y grevileas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que sí está documentado es la preferencia que mostraron por ciertas plantas. Los avistamientos de este año revelaron que tienen una marcada inclinación por los calistemons, conocidos como “cepillos de botella”, y las grevileas, plantas nativas del país. Según la investigadora, este dato era completamente desconocido.

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Los ciudadanos se convirtieron en colaboradores científicos clave

Uno de los aspectos más destacados de este fenómeno fue la participación masiva de la población civil en la documentación de los avistamientos. En la era anterior a las redes sociales y las plataformas digitales, los datos sobre migraciones de insectos eran escasos. Hoy, registrar un avistamiento es tan simple como sacar una foto y compartirla en plataformas de biodiversidad o en redes sociales.

“Esta primavera, hemos sentido que hemos ganado millones de colegas”, describió la profesora, en referencia a los cientos de registros de polillas que australianos de todo el país subieron a estas plataformas en cuestión de meses. Esa información resulta clave para llenar vacíos en el conocimiento científico sobre la especie.

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La distribución geográfica de la especie comprende territorios desde Perth hasta el sur de Queensland y alcanza regiones como Uluṟu (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también estudian si los radares meteorológicos podrían ser útiles para rastrear los patrones de desplazamiento. Además, existe el programa Bogong Watch, que invita a la ciudadanía a participar en el etiquetado de ejemplares para contribuir al seguimiento de la especie.

La distribución geográfica es más amplia de lo que se creía

Otro dato que subraya cuánto queda por aprender sobre estas polillas es su alcance geográfico. Las bogong están presentes desde Perth, en el extremo occidental de Australia, hasta el sur de Queensland, en el norte. La propia Umbers relató que, durante una visita reciente a Uluṟu que queda a más de 2.000 kilómetros de los Alpes, encontró una polilla bogong en su hotel.

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“Aún se desconocen sus orígenes, sus rutas de vuelo y las trayectorias que siguen”, afirmó la investigadora. Estos interrogantes refuerzan la necesidad de ampliar los programas de ciencia ciudadana y de investigación de campo para comprender mejor el ciclo de vida de la especie antes de que las condiciones climáticas deterioren aún más su hábitat de refugio.