Millones de aves recorren continentes enteros cada año para llegar a un destino que ya no las recibe como antes (USFWS/Peter Pearsall)

Guardar

El pectoral sandpiper (playero pectoral) es un ave de apenas 85 gramos que bate las alas en cada metro de su recorrido anual: no planea, no aprovecha el viento, no descansa. Cada año completa una ruta de miles de kilómetros entre Alaska y Argentina.

El Ártico recibe cada verano a más de 12 millones de aves playeras que llegan a reproducirse en la tundra ártica. Para muchas, ese destino se convirtió en un entorno más difícil. Casi la mitad de las 41 especies que crían allí están en declive, y algunas perdieron más del 50% de su población en tres décadas.

PUBLICIDAD

Una investigación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) publicada por NPR apunta a una cadena de efectos que el cambio climático puso en marcha y que aún no tiene freno. No es solo el calor. Es el tiempo.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos monitorea el regreso de las aves playeras al Ártico desde hace más de dos décadas (REUTERS/Andrew Kelly/File)

Un ecosistema que ya no espera a sus visitantes

Las temperaturas en el Ártico aumentan a un ritmo cuatro veces superior al promedio global. Ese calentamiento adelanta la llegada de la primavera y, con ella, el ciclo de los insectos que alimentan a las aves durante su estadía en el norte.

Las aves, sin embargo, no siempre pueden ajustar su llegada con la misma velocidad que cambia el entorno. El fenómeno se conoce como mismatch (desincronización): las aves arriban cuando el pico de alimento ya pasó.

PUBLICIDAD

Rick Lanctot, biólogo del USFWS, lleva 24 años registrando el regreso de estas especies a Alaska. “Cuando atrapamos aves al principio de la temporada, están muy delgadas; se puede sentir claramente el esternón. Casi no tienen grasa”, afirmó en declaraciones a NPR.

Estudios citados por el medio indican que, cuando los polluelos nacen tarde respecto al pico de insectos, su tasa de supervivencia cae de forma significativa.

Para entender qué tan rápido pueden adaptarse, Lanctot y su equipo usan etiquetas GPS —algunas del peso de un grano de arroz, originalmente diseñadas para mariposas— que registran cada movimiento del ave a lo largo de su ruta.

PUBLICIDAD

Cuando los insectos árticos alcanzan su pico de abundancia, muchas aves todavía no llegaron. Cuando llegan, el banquete ya terminó (USFWS/Peter Pearsall)

Un margen de error que el calentamiento está achicando

Para cubrir miles de kilómetros sin parar, el pectoral sandpiper reconfigura su propia anatomía. Algunos individuos duplican su peso en grasa antes de partir.

Al mismo tiempo, órganos que no se usan en vuelo —como el sistema digestivo— se reducen para ahorrar peso.

Esas seis semanas en el Ártico son el único momento del año en que el ave puede comer lo suficiente para acumular esas reservas y llegar al punto de partida en condiciones.

Para volar miles de kilómetros sin parar, el pectoral sandpiper necesita seis semanas de alimentación intensa. El tiempo disponible se reduce año a año (USFWS/Jake Bonello)

La calidad de lo que comen también importa. Amanda Koltz, profesora de biología en la Universidad de Texas en Austin, estudia el contenido nutricional de los insectos árticos. “Necesitamos saber cuánta comida tienen disponible, pero también qué calidad tiene ese alimento. Una araña y un escarabajo tienen nutrientes distintos, igual que si uno come una papa o un plátano en vez de una papa frita”, explicó a NPR.

PUBLICIDAD

Un desplazamiento en ese ciclo también altera el menú nutritivo disponible para las aves.

La pérdida de hábitat a lo largo de las rutas migratorias agrava el cuadro. Los humedales y pastizales que las aves usan como paradas de descanso desaparecen por el desarrollo urbano y una sequía que se profundiza año a año.

Algunas aves recurrieron a campos agrícolas como alternativa, pero ese hábitat resulta útil solo por períodos acotados.

Los humedales y pastizales que las aves usan como paradas de descanso desaparecen sin que haya reemplazos a la vista (USFWS/Lisa Hupp)

Memoria de un paisaje que ya no existe

Robin Mongoyak, guía de vida silvestre criado en Utqiaġvik —la ciudad más septentrional de los Estados Unidos—, pertenece a la comunidad Iñupiat y lleva décadas siendo testigo de una transformación que no para.

PUBLICIDAD

“Las aves siempre fueron muy especiales para el pueblo Iñupiat. Después de un largo invierno frío, su llegada era lo que llamamos quvianaq: un tiempo maravilloso”, declaró a NPR. Hoy, ese momento se fue diluyendo.

Mongoyak aseguró que el hielo marino, que antes persistía varios años, ahora se rompe antes cada primavera. “El clima se está calentando. Ya no veo tantas aves como antes. Ha cambiado mucho en los últimos 35 años”, sostuvo.

La ciudad más septentrional de Estados Unidos lleva siglos conviviendo con las aves playeras. Sus habitantes fueron los primeros en notar que algo había cambiado (X/@MichaelARothman)

La extinción, una posibilidad que los científicos ya no descartan

Nathan Senner, investigador de aves playeras en la Universidad de Massachusetts en Amherst, advierte que la extinción de varias especies es posible si las tendencias no se revierten.

PUBLICIDAD

“Las aves playeras son verdaderos centinelas de lo que le ocurre al planeta, porque aterrizan en tantos puntos distintos de él. Si no escuchamos lo que nos dicen sobre la imprevisibilidad de lo que estamos haciendo, no vamos a poder responder a muchos de los cambios que se avecinan”, afirmó en declaraciones a NPR.

Ninguna especie migratoria puede adaptarse a todos los cambios al mismo tiempo. La pregunta ya no es si algunas desaparecerán, sino cuántas (USFWS/Peter Pearsall)

La carrera por entender cuánto pueden adaptarse estas especies está en marcha. “Necesitamos identificar qué tácticas usan las aves y luego ver si podemos manejar los entornos para maximizar las chances de que esas tácticas funcionen”, sostuvo Senner.

Para el investigador, el margen es estrecho: “Ninguna especie puede estar preparada para todos los tipos de cambios posibles”.