El reconocido empresario mexicano Ricardo Salinas visita Barranquilla para anunciar una importante inversión en Colombia junto al presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que la compañía fabricante de motocicletas Italika, propiedad del empresario mexicano Ricardo Salinas, instalará una planta de ensamblaje en Barranquilla (Atlántico), operación que proyecta la generación de cerca de 1.000 puestos de trabajo en el país.

El anuncio fue realizado por el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social X tras sostener un encuentro con el inversionista en la capital del departamento del Atlántico, donde ambos entregaron detalles sobre el alcance industrial y comercial del proyecto.

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En su comunicación escrita, el mandatario destacó el aterrizaje de esta firma extranjera en el territorio nacional y el impacto laboral previsto para la región Caribe: “Ricardo le apuesta a nuestro país: Italika llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia, con una inversión que permitirá generar cerca de 1.000 empleos”.

El mandatario destacó la llegada de la fabricante mexicana como una apuesta por la inversión extranjera y la generación de oportunidades laborales en el país (Reuters - Presidencia)

De la Espriella sostuvo que la llegada de este capital responde a las condiciones económicas que promueve su administración para atraer compañías internacionales: “Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente. La decisión de don Ricardo Salinas de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto”.

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Junto al texto divulgado en plataformas digitales, el jefe de Estado compartió un video en el que dialoga con el empresario mexicano sobre las etapas de expansión que tendrá la marca en el mercado colombiano a partir de su operación portuaria.

Allí, Ricardo Salinas precisó que el plan de negocios no se limitará a la línea de producción industrial, sino que incluirá una red de distribución y servicios financieros en el país: “Vamos a venir con las motos Italikas a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 200 tiendas para motos y préstamos”.

Ricardo Salinas, propietario de Italika, confirmó que la apuesta empresarial en Colombia incluirá una planta industrial, cerca de 200 tiendas y servicios de financiación (Jose Cabezas/Reuters)

200 tiendas y financiación: el plan de expansión de Italika en Colombia

Al ser consultado por el presidente sobre la proyección de expansión a mediano plazo tras este primer desembarco empresarial en la ciudad portuaria, el inversionista ratificó su interés en ampliar sus operaciones en el mercado local: “Ese es solo el inicio, porque a mí me gusta mucho Colombia. Tú sabes que Colombia y México son países hermanos”.

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Por su parte, el jefe de Estado reiteró durante la conversación la apertura de su gobierno hacia la inversión privada foránea como motor de desarrollo económico: “Estoy recibiendo la visita de un buen amigo, un empresario mexicano que con su trabajo, con su visión, ha hecho grandes cosas. Y precisamente es lo que necesitamos en la Patria Milagro. Empresarios que vengan de todo el mundo a invertir en Colombia”.

La ubicación estratégica del puerto de Barranquilla permitirá la recepción de componentes y el despacho de los vehículos ensamblados, tanto para el abastecimiento de las 200 salas de venta proyectadas en el territorio colombiano como para eventuales operaciones logísticas hacia otros mercados de la región.

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La compañía mexicana busca ampliar su presencia en Colombia mediante una red de distribución y comercialización de motocicletas en diferentes regiones (Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República)

¿Qué significa tener una ensambladora de motos en Barranquilla?

Una ensambladora es una planta industrial donde se integran piezas previamente fabricadas, importadas o de producción local, mediante procesos de montaje, instalación de componentes y pruebas técnicas hasta obtener un vehículo terminado y listo para comercializarse.

Para Colombia, la instalación de este tipo de plantas impulsa la generación de empleo formal y técnico para operarios e ingenieros, fortalece a los proveedores nacionales de autopartes como baterías, llantas y asientos, y permite ofrecer precios más accesibles a los compradores gracias a los beneficios arancelarios frente a la importación de vehículos ya armados.

La llegada de Italika contempla una operación comercial que incluirá puntos de venta y alternativas de financiación para quienes quieran adquirir motocicletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con su puesta en marcha en el puerto de Barranquilla, este proyecto industrial garantiza una mayor disponibilidad de repuestos en el país y amplía la capacidad manufacturera hacia la región Caribe, sumándose a las plantas que ya operan en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Risaralda con proyección exportadora hacia mercados vecinos.

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