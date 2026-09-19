Polilla de la harina: dónde se esconde y cómo prevenir su aparición en la cocina

Características y señales de presencia de la polilla de la harina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La polilla de la harina, identificada como Plodia interpunctella, invade la cocina cuando huevos o larvas llegan dentro de harina, cereales, semillas o alimento para mascotas y encuentran calor, alimento y envases vulnerables.

Puede aparecer en cualquier época del año, pero aumenta su actividad en despensas cálidas y con productos guardados durante meses.

PUBLICIDAD

Se esconde primero en paquetes y después migra a grietas, esquinas y zonas altas para formar capullos. La prevención consiste en detectar el foco, retirar los alimentos afectados, limpiar a fondo y almacenar los productos secos en recipientes herméticos.

La especie también recibe el nombre de polilla india de la harina. Los adultos que vuelan cerca de una lámpara o sobre la encimera son sólo una parte visible de la infestación. Huevos, larvas y pupas pueden permanecer ocultos dentro de envases o en estructuras de la despensa.

La FAO señala que los insectos de productos almacenados encuentran condiciones favorables entre 17 °C y 35 °C.

La actividad aumenta en sitios cálidos, con humedad y poca ventilación, condiciones que pueden presentarse en armarios cercanos al horno, al fregadero o a electrodomésticos.

PUBLICIDAD

La Universidad de Maryland identifica harina, cereales y alimento para mascotas como focos

La Universidad de Maryland ubica el origen habitual de la infestación en alimentos secos. Harina, arroz, pasta, cereales, frutos secos, semillas, especias, cacao, mezclas para repostería y alimento seco para perros y gatos pueden contener huevos que pasan inadvertidos al momento de la compra.

Un paquete viejo relegado al fondo de una alacena suele convertirse en el punto de partida. Las hembras depositan huevos cerca de los alimentos y, tras la eclosión, las larvas consumen el producto y generan hilos de seda que forman pequeñas telarañas o aglomeran los granos.

Las larvas son blanquecinas o color crema, con cabeza oscura. La presencia de telillas dentro de harina, cereal o frutos secos es una de las señales más claras de que el producto ya está infestado.

PUBLICIDAD

La Universidad de Kentucky advierte que eliminar las polillas adultas no resuelve el problema. La mayor parte de la población se mantiene dentro de los alimentos, en fase de huevo o larva, y puede seguir reproduciéndose aunque ya no se observen insectos volando.

Los empaques de cartón, papel y plástico flexible ofrecen poca protección. Las larvas pueden atravesar materiales delgados o salir por pequeñas aberturas, mientras los adultos se desplazan hacia otros productos disponibles en la cocina, el garaje o el cuarto de lavado.

La Universidad de Maryland ubica el origen habitual de la infestación en alimentos secos. Harina, arroz, pasta, cereales, frutos secos, semillas, especias, cacao, mezclas para repostería y alimento seco para perros y gatos pueden contener huevos que pasan inadvertidos al momento de la compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Idaho recomienda revisar grietas, papel de repisas y electrodomésticos

La polilla de la harina no se limita al interior de los envases. Cuando las larvas completan su desarrollo, abandonan el alimento y buscan sitios protegidos para pupar.

PUBLICIDAD

La Universidad de Idaho recomienda inspeccionar las juntas de las repisas, los ángulos de los gabinetes, los cajones y las zonas debajo de recubrimientos de papel o tela.

Los capullos pueden aparecer en esquinas altas de la despensa, marcos de puertas, paredes interiores de los gabinetes y bordes de las baldas. Las larvas buscan superficies rugosas y poco perturbadas para fijarse antes de convertirse en adultas.

También conviene revisar detrás del refrigerador, debajo de la estufa, en torno al microondas y cerca de tuberías o cables. Esos espacios acumulan polvo, restos de alimentos y calor, elementos que favorecen el refugio de distintas plagas domésticas.

PUBLICIDAD

La Universidad de Maryland indica que las polillas adultas suelen ser más visibles al atardecer. Pueden volar hacia la luz y aparecer lejos del paquete infestado, por lo que encontrarlas en la cocina no significa que el foco esté sobre la encimera.

La búsqueda debe extenderse a todos los lugares donde haya productos secos. Un saco de croquetas guardado en el garaje, una bolsa de semillas para aves o un paquete de nueces olvidado en una alacena pueden mantener activa la infestación.

La Universidad de Kentucky incluye decoraciones con granos entre los refugios

La Universidad de Kentucky señala que algunos focos permanecen ocultos en objetos que no parecen relacionados con la despensa.

Entre ellos están arreglos florales secos, coronas decorativas, mazorcas de maíz usadas como ornamento, semillas para jardinería y materiales de manualidades con granos.

Estos artículos pueden contener alimento suficiente para que las larvas se desarrollen. Desde ahí, los adultos vuelan hacia la cocina y localizan nuevos sitios para poner huevos.

PUBLICIDAD

El alimento de mascotas y las semillas para aves requieren vigilancia especial. Se compran con frecuencia en bolsas grandes, pasan meses almacenados y a veces permanecen en patios, bodegas o garajes con menos limpieza y control de temperatura.

La Universidad Estatal de Utah recomienda no comprar más productos de grano de los que se consumirán en un periodo corto.

Mantener grandes reservas de harina, cereal o croquetas sin rotación aumenta el tiempo disponible para que una infestación se desarrolle.

La polilla de la harina no se limita al interior de los envases. Cuando las larvas completan su desarrollo, abandonan el alimento y buscan sitios protegidos para pupar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FAO vincula el desarrollo de la plaga con calor, humedad y falta de ventilación

La FAO explica que la temperatura modifica el desarrollo de los insectos de productos almacenados.

El frío reduce su actividad y puede interrumpir su ciclo, mientras el calor y la humedad crean condiciones que facilitan su reproducción.

Una despensa junto a una fuente de calor, con envases abiertos y poca circulación de aire, ofrece un ambiente favorable.

El problema puede aumentar durante periodos calurosos, aunque la climatización y el calor de los aparatos permiten que haya actividad dentro de una vivienda durante otras épocas.

PUBLICIDAD

La humedad también deteriora la calidad de los productos secos. Puede favorecer mohos y bacterias, además de generar condiciones que aprovechan insectos y otras plagas.

Por ello, harina, arroz, cereal y semillas deben permanecer lejos del fregadero, el lavavajillas y áreas con condensación.

La FAO recomienda conservar los productos en lugares limpios, secos y frescos.

En una cocina doméstica, eso implica no colocar bolsas directamente sobre el piso y mantener las repisas separadas de filtraciones, muros húmedos o fuentes de vapor.

La Universidad de Missouri propone congelar productos susceptibles durante cuatro días

La congelación permite prevenir o tratar infestaciones en algunos productos secos.

La Universidad de Missouri recomienda mantener los artículos sospechosos a 0 °F, equivalentes a cerca de -18 °C, durante al menos cuatro días para eliminar insectos en sus distintas fases.

PUBLICIDAD

La Universidad Estatal de Utah plantea un periodo de entre cuatro y siete días para asegurar que el frío alcance todo el contenido del envase.

Esta medida puede usarse en harina, frutos secos, especias, semillas y alimento para mascotas, siempre que el producto conserve condiciones adecuadas después de descongelarse.

Guardar de forma habitual ciertos alimentos vulnerables en el congelador reduce las posibilidades de desarrollo de huevos y larvas.

Es una opción útil para productos que se usan poco o que se compran en cantidades mayores a las necesarias para unas semanas.

El calor también puede matar insectos, pero las universidades consultadas piden precaución.

La harina finamente molida no debe calentarse de manera improvisada en un horno doméstico por el riesgo asociado al polvo. Para alimentos de bajo costo, desechar el producto infestado suele ser la opción más segura.

Guardar de forma habitual ciertos alimentos vulnerables en el congelador reduce las posibilidades de desarrollo de huevos y larvas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS pide retirar alimentos y evitar aerosoles sobre superficies de cocina

La OMS recomienda que el control de plagas domésticas comience con la eliminación de alimento, agua y refugios.

En el caso de la polilla de la harina, esto significa tirar los productos infestados, aspirar migas y residuos, y cerrar los alimentos que permanecen en la despensa.

Los productos afectados deben colocarse en una bolsa cerrada y sacarse de la vivienda. Dejar el paquete dentro de un bote de basura de la cocina permite que larvas o adultos continúen desplazándose hacia otras áreas.

Después de retirar los alimentos, las repisas deben aspirarse con atención en grietas, esquinas y agujeros de montaje.

La Universidad de Maryland recomienda lavar las superficies con agua caliente y jabón, y dejar que se sequen por completo antes de volver a guardar alimentos.

La limpieza debe incluir los bordes de las baldas, la parte inferior de los gabinetes y los recubrimientos de papel.

Si estos materiales tienen restos de harina o capullos, conviene retirarlos y reemplazarlos sólo después de limpiar la superficie.

La OMS advierte que los insecticidas no deben aplicarse con alimentos descubiertos, personas o mascotas presentes.

Tampoco deben almacenarse cerca de comida ni trasvasarse a botellas o recipientes que puedan confundirse con productos de consumo.

La aplicación indiscriminada de aerosoles en una alacena no elimina el origen de la plaga y puede dejar residuos en superficies destinadas a alimentos.

Las universidades de Maryland e Idaho coinciden en que la limpieza y la eliminación de los productos infestados son las medidas centrales.

La Universidad de Michigan recomienda recipientes de vidrio, metal o plástico duro

La Universidad Estatal de Michigan recomienda trasladar harina, cereal, arroz, pasta, semillas y frutos secos a recipientes resistentes con tapas ajustadas.

Los frascos de vidrio, latas metálicas y contenedores de plástico duro limitan el acceso de insectos y permiten identificar con rapidez cualquier señal de infestación.

Las pinzas sobre bolsas abiertas no sustituyen un cierre hermético. Las polillas y sus larvas aprovechan pliegues, perforaciones y pequeñas aberturas para entrar o salir de los empaques.

Los recipientes transparentes facilitan la inspección. Permiten observar larvas, telillas, grumos inusuales o pequeños insectos sin tener que abrir el producto. Etiquetar cada envase con fecha de compra ayuda a usar primero los alimentos más antiguos.

La rotación reduce el riesgo. La Universidad de Texas A&M plantea consumir los productos secos dentro de un periodo de dos a cuatro meses, mientras otras guías universitarias sugieren comprar cantidades que puedan utilizarse pronto.

Antes de guardar las compras, conviene revisar que los paquetes no tengan agujeros, telas sedosas, residuos extraños o insectos vivos.

Si hay dudas sobre un producto recién adquirido, puede aislarse y congelarse antes de colocarlo junto a otros alimentos.

Medidas para prevenir plagas de insectos en los alimentos secos de la despensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trampas de feromonas permiten detectar adultos, pero no sustituyen la limpieza

Las trampas adhesivas con feromonas atraen polillas adultas y permiten saber si hay actividad en la despensa. Su función es de vigilancia: ayudan a detectar presencia de insectos y a ubicar el área donde pueden estar los alimentos infestados.

Una trampa con capturas no elimina huevos, larvas ni pupas. Si aparecen polillas adheridas, debe iniciarse una revisión de paquetes, recipientes, semillas, croquetas y adornos elaborados con granos.

La revisión periódica de la despensa permite detectar el problema antes de que alcance varios envases. Buscar telillas, larvas, grumos y perforaciones cada vez que se limpian las repisas reduce la posibilidad de que un paquete olvidado mantenga la plaga durante semanas.