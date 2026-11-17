Un total de 315 renacuajos muertos recolectados en la reserva pertenecía a la especie de rana mono Phyllomedusa distincta (Gentileza, estudio: Disminución de la población de una rana arborícola coincidiendo con brotes recurrentes de ranavirosis en la Mata Atlántica, publicado en Biodiversity and Conservation)

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Un estudio determinó que el ranavirus, un patógeno que afecta anfibios, reptiles y peces, es el responsable de la muerte masiva de renacuajos en un estanque de Brasil, con brotes repetidos a lo largo de tres temporadas reproductivas consecutivas. La investigación fue liderada por Aline Fonseca, doctoranda de la Universidad Federal de Paraná (UFPR).

El trabajo publicado en la revista Biodiversity and Conservation y divulgado en Earth.com, tuvo lugar en el Santuario Rã-Bugio, una reserva protegida de aproximadamente 4,75 hectáreas en Guaramirim, estado de Santa Catarina.

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El estanque estudiado, alimentado por dos manantiales y con una superficie equivalente a dos tercios de una cancha de tenis, fue diseñado sin peces para favorecer la reproducción de las ranas. Antes de enero de 2024, solo se habían registrado muertes aisladas de las crías por depredadores.

La puesta de huevos de la rana mono cayó un 83 por ciento en comparación con los registros de principios de siglo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los brotes ocurrieron entre enero y abril de 2024, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, y entre fines de noviembre de 2025 y marzo de 2026. De los 324 renacuajos muertos recolectados, 315 pertenecían a la rana mono (Phyllomedusa distincta), una especie de rana arborícola endémica del Bosque Atlántico.

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El ADN del virus estaba presente en casi el 90% de los animales muertos

El ranavirus fue detectado en 287 de los 324 especímenes analizados, lo que equivale a aproximadamente el 89% del total. Los animales presentaban enrojecimiento, inflamación, hemorragias bajo la piel y, en algunos casos, sangrado dentro del ojo.

Para descartar que la presencia del patógeno fuera incidental, los investigadores examinaron tejido hepático de 13 renacuajos bajo el microscopio y encontraron grandes áreas de células muertas; este hallazgo fortaleció la hipótesis de que el patógeno fue la causa directa de las muertes. Las seis secuencias genéticas del agente infeccioso analizadas resultaron idénticas entre sí y correspondieron al grupo “frog virus 3”, un linaje de ranavirus de amplia distribución global.

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Una humedad ambiental del 65 por ciento elevó al 98 por ciento la probabilidad de registrar muertes de anfibios en el estanque (Gentileza, estudio: Disminución de la población de una rana arborícola coincidiendo con brotes recurrentes de ranavirosis en la Mata Atlántica, publicado en Biodiversity and Conservation)

Los renacuajos que morían eran observados flotando en la superficie, incapaces de nadar hacia abajo. En la mayoría de los casos, la muerte ocurría en menos de 30 minutos. Sin embargo, un segundo estanque ubicado a unos 450 metros del primero, separado por bosque intacto, no registró animales enfermos.

La humedad baja predice con casi un 98% de precisión la aparición de muertes

El análisis de los registros climáticos de las tres temporadas de brote reveló que la humedad del aire fue el factor meteorológico más determinante. Cuando la humedad promedio de las dos semanas previas era del 65%, el modelo estimó una probabilidad de casi el 98% de encontrar renacuajos muertos ese día. Con una del 90%, esa probabilidad caía a apenas el 7%.

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“Es probable que el virus esté presente en el ambiente en todo momento sin causar enfermedad, pero la baja humedad puede provocar que aumente su propia replicación y desencadene un brote”, afirmó Fonseca. La temperatura y las precipitaciones no resultaron predictores significativos una vez que la humedad era considerada.

El descenso en el nivel del agua propicia la concentración de individuos y estimula la transmisión del patógeno (Gentileza, estudio: Disminución de la población de una rana arborícola coincidiendo con brotes recurrentes de ranavirosis en la Mata Atlántica, publicado en Biodiversity and Conservation)

Los autores plantean dos mecanismos complementarios: por un lado, cuando el nivel del agua baja, los renacuajos quedan más hacinados, lo que facilita la transmisión del virus entre individuos. Por otro, el estrés provocado por la sequía podría debilitar las defensas inmunológicas de los animales.

La puesta de huevos cayó alrededor de un 83%

Además de las muertes masivas, el equipo registró una caída drástica en la cantidad de huevos depositados. La rana mono pone sus huevos sobre hojas que cuelgan sobre el agua, donde los enrolla para proteger cada camada; al eclosionar, los renacuajos caen directamente al estanque.

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Los investigadores compararon conteos de puestas realizados entre 1999 y 2004 con los datos recabados entre agosto de 2025 y febrero de 2026. Los resultados mostraron que la actividad reproductiva cayó alrededor de un 83%, con una horquilla de entre el 70% y el 90% de reducción.

El evento constituyó la primera mortalidad masiva confirmada por ranavirus en anfibios silvestres nativos del trópico americano (Gentileza, estudio: Disminución de la población de una rana arborícola coincidiendo con brotes recurrentes de ranavirosis en la Mata Atlántica, publicado en Biodiversity and Conservation)

Los autores consideran que la menor supervivencia de las larvas hasta la edad adulta explicaría en parte esa disminución. No obstante, señalan que la ausencia de registros entre 2004 y 2025 impide determinar en qué momento comenzó el declive.

Los investigadores no descartan que el virus haya llegado desde granjas industriales

Este hallazgo fue calificado como la primera muerte masiva confirmada de anfibios silvestres nativos por ranavirus en el trópico americano. En Sudamérica, los brotes previos documentados afectaban mayormente a ranas toro criadas en granjas, y el “frog virus 3” ya había provocado pérdidas repetidas en establecimientos de cría de esa especie en la región del Bosque Atlántico.

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Luís Felipe Toledo, co-autor del estudio e investigador de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), lleva más de una década estudiando otro patógeno que amenaza a los anfibios: el hongo quitridio, detectado en especímenes brasileños desde 1916. “Quizás el ranavirus también ha estado aquí durante mucho tiempo. Queda por ver qué cambió para que se convirtiera en una amenaza”, señaló Toledo.

El examen de tejido hepático bajo microscopio confirmó la presencia de células muertas asociadas al grupo frog virus 3 (Gentileza, estudio: Disminución de la población de una rana arborícola coincidiendo con brotes recurrentes de ranavirosis en la Mata Atlántica, publicado en Biodiversity and Conservation)

Los autores sugieren que el agua residual de granjas superpobladas podría haber introducido el virus en estanques silvestres, aunque no hay pruebas de que eso ocurriera en este caso. Las proyecciones climáticas para el Bosque Atlántico anticipan sequías más frecuentes e intensas, lo que podría aumentar la frecuencia y gravedad de este tipo de brotes.

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El equipo de la UFPR planea tomar muestras de zonas cercanas para identificar la distribución del patógeno. El co-autor también sugirió que las colecciones de museos con ranas conservadas podrían ser clave para rastrear desde cuándo este agente infeccioso está presente en la región.