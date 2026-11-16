La reintroducción del lince euroasiático en Suiza comenzó en la década de 1970 con cerca de 30 ejemplares de los Cárpatos eslovacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, los linces euroasiáticos volvieron a ocupar zonas de Suiza gracias a un programa de reintroducción. Sin embargo, en una población del noreste del país, algunas crías morían antes de alcanzar la adultez.

Los investigadores identificaron una variante genética presente en algunos animales trasladados al noreste de Suiza que puede causar una enfermedad mortal. La población suiza procede de unos 30 linces de los Cárpatos eslovacos que fueron liberados en la década de 1970.

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Un estudio publicado en la revista Nature Ecology and Evolution identificó una variante en el gen FGF23 como causa de las calcificaciones mortales detectadas en ejemplares jóvenes del noreste del país.

Partir de tan pocos animales redujo la diversidad genética y favoreció la consanguinidad, que ocurre cuando se reproducen individuos emparentados. En esas condiciones, es más probable que una cría herede dos copias de una misma alteración dañina.

La acumulación anormal de sales de calcio en riñones, pulmones y estómago causó la muerte prematura de crías de lince en el noreste suizo (Carlos Delgado/Wikimedia Commons)

La variante alteró una proteína que evita la acumulación de minerales

El seguimiento sanitario de los linces suizos había detectado animales jóvenes con una acumulación anormal de sales de calcio en tejidos internos.

Esta alteración, llamada mineralización, afectaba sobre todo los riñones, los pulmones y el estómago, e impedía que esos órganos funcionaran con normalidad. Los ejemplares enfermos murieron antes de llegar a la adultez.

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La concentración de casos en el noreste, la aparición temprana de la enfermedad y la historia de ese grupo llevaron a los investigadores a sospechar que tenía un origen hereditario.

Equipos de la Universidad de Berna y otras instituciones revisaron registros veterinarios, muestras conservadas e información de los animales.

La mutación detectada impide la liberación adecuada de la proteína encargada de regular el fósforo y evitar el exceso mineral en los tejidos

El trabajo reunió datos sanitarios recogidos durante décadas. Según se detalla en el estudio, la revisión de registros reunidos entre 2000 y 2023 detectó 13 animales con mineralización.

Los investigadores seleccionaron nueve casos con el mismo patrón de lesiones, detectados entre 2012 y 2022.

El análisis de 331 linces permitió rastrear el origen de la enfermedad

El análisis genético de 331 animales, cuyas muestras fueron recogidas entre 1981 y comienzos de 2026, permitió identificar más casos y reconstruir el recorrido de la alteración en el país.

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El FGF23 contiene las instrucciones para producir una proteína que regula el fósforo y evita que se acumulen minerales en exceso en los tejidos.

Los investigadores analizaron muestras biológicas de 331 linces recogidas entre 1981 y 2026 para reconstruir el recorrido de la afección en el país (Roy Egloff/Wikimedia Commons)

Las pruebas de laboratorio descritas en el estudio indican que el cambio impide que esa proteína se libere de forma adecuada. Así, los investigadores relacionaron una modificación concreta con las lesiones que causaron la muerte de los animales afectados.

La variante podía pasar inadvertida en animales sanos y transmitirse a sus crías

La enfermedad de herencia recesiva puede permanecer oculta en animales sanos durante varias generaciones.

“Esta enfermedad mortal solo se manifiesta cuando un animal hereda la variante genética de sus dos padres”, afirmó Janna Niehaus, autora principal del estudio y doctoranda del Instituto de Salud de los Peces y la Fauna Silvestre de la Universidad de Berna, según el comunicado de prensa.

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Los ejemplares que reciben una sola copia no desarrollan el problema, por lo que la alteración puede permanecer oculta dentro del grupo durante generaciones.

La enfermedad recesiva solo se manifiesta cuando una cría hereda dos copias de la alteración, por lo que los portadores sanos la transmiten sin presentar síntomas (R. J. Mathar/Wikimedia Commons)

“Los animales que solo son portadores de una copia de la variante permanecen sanos, pero pueden transmitirla a su descendencia”, agregó Niehaus, según el comunicado de prensa.

La historia de este grupo permite entender cómo el cambio se concentró en esa región. Entre 2001 y 2008, se trasladaron ejemplares de los Alpes y del Jura para conectar los grupos que vivían separados.

Algunos animales procedentes de los Alpes llevaban una copia de la alteración. Como pocos ejemplares tuvieron descendencia en el nuevo grupo, sus genes pasaron a estar más representados en las generaciones siguientes.

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Ese proceso se conoce como efecto fundador. Ocurre cuando un grupo se forma a partir de pocos animales y las alteraciones que portan, incluso las dañinas, se vuelven más frecuentes por azar.

A la vez, la consanguinidad aumentó la posibilidad de que dos portadores se reprodujeran y nacieran crías con dos copias de la alteración.

La población suiza de linces aumentó hasta unos 360 ejemplares a pesar de las limitaciones de consanguinidad identificadas (AP Foto/Antonio Pizarro)

Los investigadores comprobaron que el cambio ya estaba presente en la población alpina al menos desde 1981. Sin embargo, sus efectos se hicieron más visibles en el noreste, donde el grupo se estableció con pocos fundadores y tuvo escaso intercambio de animales con las otras poblaciones del país.

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El caso plantea cómo medir la recuperación de una especie más allá del número de ejemplares

La población de linces de Suiza creció hasta alcanzar unos 360 animales después de la reintroducción iniciada en los años setenta. El estudio permite rastrear el cambio mediante pruebas específicas y sumar esa información a la evaluación de la salud de la especie.

La doctora Christine Grossen, bióloga evolutiva del WSL y coautora principal, sostuvo que cruzar registros sanitarios de largo plazo con datos sobre los genes permite detectar amenazas que no se advierten al contar animales, según el comunicado.

Los expertos concluyeron que los proyectos de conservación deben evaluar la diversidad genética y el flujo de genes además del número de animales (Marta Sierra/Infobae España)

Los resultados aportan bases para que los programas de conservación seleccionen fundadores con mayor variedad en sus genes y mantengan un seguimiento sanitario prolongado.

También subrayan la importancia del flujo de genes, que ocurre cuando animales de distintos grupos se reproducen entre sí.

“Es esencial, durante las reintroducciones, prestar atención a la diversidad genética de los individuos fundadores y seguir a largo plazo la salud y la evolución genética de las poblaciones”, concluyó Niehaus, según el comunicado de prensa.

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