Ambulantes condicionan el retiro del bloqueo a una respuesta del Gobierno capitalino. (SSC)

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Comerciantes ambulantes de la Alameda Central bloquearon Eje Central Lázaro Cárdenas para exigir al Gobierno de la Ciudad de México la entrega de permisos que les permitan instalarse y realizar sus ventas durante la temporada decembrina.

Los inconformes aseguran que llevan más de tres meses sin poder trabajar y advierten que mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta de las autoridades.

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Vendedores de la Alameda Central bloquean Eje Central para exigir permisos

La movilización comenzó poco después de las 14:00 horas de este martes 17 de noviembre, cuando al menos 50 comerciantes cerraron la circulación sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, con dirección al norte, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

Comerciantes de la Alameda exigen permisos para recuperar sus espacios de venta. (SSC)

Los manifestantes utilizaron motocicletas y bicicletas eléctricas para impedir el paso de los vehículos y llamar la atención de las autoridades capitalinas.

Su principal exigencia es que se resuelva la entrega de los permisos necesarios para ocupar sus espacios de venta durante las próximas semanas, particularmente ante la cercanía de las celebraciones decembrinas, una temporada en la que buscan retomar sus actividades comerciales.

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Los vendedores señalaron que han permanecido sin trabajar durante más de tres meses debido a la falta de autorización para instalar sus puestos. Por ello, condicionaron el retiro del bloqueo a que las autoridades atiendan sus demandas.

Gobierno de CDMX dialoga con comerciantes, pero no hay acuerdo

Ante la protesta, personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México acudió al lugar para establecer comunicación con los representantes de los comerciantes.

Personal de la Secretaría de Gobierno se reunió con los vendedores, pero no se reportaron acuerdos. (SSC)

Los funcionarios sostuvieron una reunión con los inconformes; sin embargo, hasta el momento del reporte no se había informado sobre algún acuerdo que permitiera liberar la vialidad o resolver la situación de los vendedores.

Mientras continúan las conversaciones, los manifestantes mantienen su exigencia de obtener una respuesta sobre los permisos y las condiciones para regresar a sus actividades en la Alameda Central.

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La afectación a la movilidad se concentra principalmente sobre avenida Juárez y alcanza el Paseo de la Reforma, por lo que la circulación en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes también presenta complicaciones.

El reordenamiento del comercio ambulante en la Alameda ha provocado inconformidad entre distintas agrupaciones. (SSC)

Entre los principales puntos de la movilización se encuentran:

Lugar de la protesta: Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

Inicio del bloqueo: Poco después de las 14:00 horas del 17 de noviembre.

Participantes: Al menos 50 comerciantes ambulantes.

Demanda principal: La entrega de permisos para realizar ventas durante la temporada decembrina.

Motivo de la inconformidad: Los vendedores aseguran que llevan más de tres meses sin poder trabajar.

El conflicto por el comercio ambulante en la Alameda Central

La protesta ocurre en medio de las diferencias entre comerciantes y autoridades capitalinas por el ordenamiento del comercio informal en la Alameda Central, uno de los espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las medidas para ordenar el comercio informal han generado inconformidad entre los vendedores. Crédito: Cuartoscuro

En agosto pasado, las medidas para reorganizar la actividad comercial en el parque provocaron inconformidad entre distintas agrupaciones de vendedores, particularmente por la reducción de los espacios disponibles para instalar sus puestos.

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El 21 de agosto, después de tres días de descanso y operativos de reordenamiento, se reportó una disminución en el número de comerciantes que ocupaban la Alameda.

Los pasillos centrales permanecían prácticamente libres para los visitantes y alrededor de las fuentes se observaban menos puestos de alimentos y bebidas.

Sin embargo, las medidas no terminaron con las protestas. Organizaciones de comerciantes continuaron manifestándose en los alrededores del parque para expresar su desacuerdo con la reducción de lugares y solicitar diálogo con el gobierno capitalino.

Reordenamiento de ambulantes mantiene diferencias con autoridades

En ese contexto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, había señalado que se mantendría la presencia policial en la Alameda Central como parte de las acciones para recuperar los espacios destinados al tránsito de los visitantes.

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César Cravioto señaló que la presencia policial en la Alameda se mantendría como parte del reordenamiento comercial. (Foto: Cuartoscuro)

Las medidas de reordenamiento también han estado acompañadas de inconformidades por las condiciones para continuar con la actividad comercial y las alternativas disponibles para los vendedores.

El conflicto ha derivado en distintas movilizaciones en las vialidades cercanas al parque, entre ellas Eje Central, avenida Juárez e Hidalgo, con afectaciones para automovilistas y usuarios del transporte público.

Comerciantes advierten que mantendrán el bloqueo hasta ser atendidos

La movilización de este martes vuelve a colocar en el centro de la discusión la situación de los vendedores ambulantes de la Alameda Central y la entrega de autorizaciones para ejercer el comercio en la zona.

Por ahora, los comerciantes mantienen su exigencia de obtener los permisos para la temporada decembrina, mientras personal de la Secretaría de Gobierno busca establecer acuerdos con sus representantes.

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Hasta el último reporte, no se había confirmado una solución a sus demandas ni el momento en que sería liberada la circulación sobre Eje Central Lázaro Cárdenas.