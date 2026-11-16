Los investigadores proponen siete áreas de acción para organizar respuestas y alertas tempranas antes de los picos térmicos en el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un informe publicado en la revista Nature advierte que las temperaturas récord del océano Pacífico y el episodio intenso de El Niño podrían traer olas de calor marinas a distintas regiones del mundo durante el próximo año. Para quienes viven o trabajan cerca del mar, el aviso llega con una oportunidad: todavía hay tiempo para prepararse.

El Niño es un fenómeno natural. Cuando el agua del Pacífico central y oriental se calienta, cambian las corrientes del mar y los patrones de lluvia y temperatura en muchas partes del planeta. Esos cambios pueden afectar a los ecosistemas marinos, la pesca, la cría de especies en el mar, el turismo y la conservación.

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Las olas de calor marinas son períodos en los que el agua del mar se mantiene mucho más cálida de lo habitual. Pueden causar daños que no es fácil recrear en un laboratorio. Por eso, los científicos ven estos episodios como una posibilidad para observar qué pasa en el océano, conocer los límites de distintas especies y entender cómo se recuperan los ecosistemas después de un calor extremo.

El informe señala que los pronósticos pueden dar semanas o meses de aviso. Ese tiempo permite instalar instrumentos, tomar mediciones antes del pico de temperatura y organizar respuestas. Después de El Niño de 2023-2024 se aprendió más sobre estos eventos. Ahora el desafío es convertir ese conocimiento en planes concretos.

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Un informe de la revista Nature advierte que El Niño y las temperaturas del océano Pacífico causarán olas de calor marinas en diversas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete áreas pueden ayudar a prepararse antes de que llegue el calor

El informe propone trabajar en siete puntos: mejores pronósticos y alertas tempranas; reuniones para compartir la información; planes de respuesta; cambios en las actividades que dependen del mar; seguimiento de las condiciones físicas y ecológicas; estudios para saber cuánto influye el cambio climático; y la inclusión de este riesgo en las políticas públicas.

Australia ya desarrolló alertas tempranas y planes para enfrentar el calentamiento del océano. Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Perú también avanzaron con sistemas de observación, pronósticos, informes y medidas de adaptación. Sin embargo, el informe advierte que hay lugares que todavía no han atravesado olas de calor marinas grandes y necesitan prepararse más.

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En Estados Unidos y Australia existen pronósticos por temporada que pueden anticipar las temperaturas del océano varios meses antes. Reino Unido, Nueva Zelanda y los países del mar Mediterráneo desarrollan herramientas parecidas. Estos sistemas combinan modelos físicos y estadísticos para calcular qué temperaturas son más probables.

Para que las previsiones sean útiles, hacen falta mediciones constantes tanto en la superficie como debajo del agua. Esos datos permiten alimentar los modelos y comprobar después si acertaron. Los responsables de la pesca, la acuicultura y la conservación necesitan saber cuánto podría durar una ola de calor, qué tan fuerte será y en qué zonas se sentirá más.

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Las herramientas de aprendizaje automático y los planeadores submarinos optimizan los pronósticos de temperatura en las zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarea se vuelve más difícil cuando se intenta prever el calor en áreas pequeñas, como las costas, o con demasiada anticipación. Por eso, el informe pide más vigilancia del océano, más estudios sobre las causas de estos eventos y modelos que describan mejor lo que ocurre en el mar.

Las herramientas de aprendizaje automático podrían ayudar. Si se combinan con los conocimientos sobre la física del océano, los modelos podrían anticipar olas de calor marinas sin precedentes con mayor precisión. También podrían adaptar las proyecciones globales a las zonas costeras, donde se concentran muchas actividades humanas.

Las alertas deben llegar a pescadores, empresas y comunidades costeras

Desde 2023 cambió la forma en que se habla de estos riesgos. Antes, muchas respuestas comenzaban cuando el problema ya estaba en marcha. El informe de Nature propone que los países y sectores actúen antes, con reuniones regulares en las que los pronósticos se traduzcan en decisiones.

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Estas reuniones pueden reunir a autoridades nacionales, especialistas regionales y personas que trabajan en sectores afectados. Los encuentros nacionales sirven para mostrar el panorama general, mientras que los expertos locales pueden explicar qué medidas convienen en cada zona.

Australia realiza desde 2023 una cuarta serie de informes nacionales sobre el clima marino. También hubo reuniones sobre el tema en el Pacífico occidental, Reino Unido, Brasil, Singapur y Nueva Zelanda. La idea es que este tipo de comunicación se extienda a más regiones.

Las autoridades de Perú adelantaron la temporada de pesca y redujeron las cuotas de captura de anchoveta para evitar pérdidas por el calor marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con un aviso temprano puede permitir que las pesquerías modifiquen sus planes, que se cierren áreas de pesca durante un período o que las granjas marinas ajusten sus operaciones. Los responsables de proteger los ecosistemas también pueden decidir dónde concentrar sus recursos antes de que el agua alcance temperaturas extremas.

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El caso de la anchoveta peruana muestra las consecuencias que puede tener una ola de calor marina. La pesca de Engraulis ringens representa alrededor del 20 % de la producción mundial de harina y aceite de pescado. En 2023, la pesquería tuvo que cerrar y la pérdida se estimó en USD 1.400 millones.

Este año, una alerta emitida en febrero llevó a las autoridades de Perú a adelantar dos semanas la temporada de pesca. También redujeron en más de 30 % la cuota total de anchoveta y anchoa blanca, Anchoa nasus, hasta 1,9 millones de toneladas. Gracias a esa decisión, se pescaron unas 450.000 toneladas antes de que el calentamiento aumentara y la temporada terminara en mayo.

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Australia tiene planes regionales y otros pensados para sectores concretos. Cuando llega una ola de calor, se activan equipos que evalúan la situación, informan a los afectados y coordinan las medidas de manejo.

Los planes públicos internacionales incorporan seguros y esquemas de financiación anticipada para proteger a las comunidades costeras. (Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur)

Las empresas también están cambiando sus prácticas para proteger la salud de los animales y la calidad de los alimentos. En Nueva Gales del Sur, las pesquerías de abulón modificaron la captura, la manipulación y la preparación para exportar vivos los caracoles marinos del género Haliotis. El informe plantea que este tipo de protocolos podría servir en otros lugares.

La acuicultura, la pesca y el turismo ya estudian cambios para reducir los daños

En 2023, la mayor parte de las regiones no estaba lista para enfrentar olas de calor marinas. El esfuerzo se centraba en avisar sobre el peligro para la pesca y la acuicultura. Con el tiempo, el foco empezó a pasar a los cambios necesarios para que esas actividades puedan enfrentar un océano más cálido.

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En Australia, las reuniones sobre clima marino convocan a gestores de pesca y acuicultura, operadores de turismo marino, investigadores, funcionarios y pescadores. El intercambio busca que distintos sectores ajusten sus decisiones antes de que el impacto se haga sentir.

En Estados Unidos, los pronósticos sirven para orientar a pescadores ante un posible aumento de encuentros con mamíferos marinos. Las zonas donde estos animales buscan alimento pueden coincidir con los aparejos de pesca, lo que puede llevar al cierre de determinadas áreas. En los arrecifes de coral, los equipos de restauración pueden postergar la replantación y comenzar a guardar material genético.

En el Mediterráneo, se propuso reducir el turismo de buceo en arrecifes de coral durante las olas de calor para limitar los daños. En Asia se tomaron medidas similares durante los episodios de 2023-2024.

En las Islas Cook, el sector de la perla negra estudia los pronósticos estacionales para reducir el estrés por calor en las ostras. Entre las opciones están usar más criaderos con temperaturas controladas y recolectar perlas en los meses más fríos.

Las industrias adaptan sus calendarios y operaciones ante las alteraciones en los ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reino Unido creó una red nacional sobre olas de calor marinas y un código de buenas prácticas para que distintas disciplinas compartan información. Para el informe, intercambiar experiencias y capacidades entre países puede acelerar la preparación e incorporar este riesgo a las decisiones habituales.

Más mediciones permitirían saber qué ocurre en el mar y cuánto cuesta

El Niño de 2023 dejó claro que hacen falta más observaciones e investigación. Las redes de monitoreo aportan datos para los pronósticos, ayudan a medir daños y dan información para decidir qué medidas tomar a corto y largo plazo.

El uso de planeadores, aparatos que recorren el agua y toman mediciones, y un seguimiento más intenso de ciertas zonas pueden mejorar el conocimiento sobre las olas de calor marinas. También se amplían los estudios sobre la capacidad de los ecosistemas para resistir y adaptarse.

Los análisis genéticos pueden identificar rasgos que ayuden a especies importantes para la pesca o para los hábitats marinos a soportar mejor el aumento de la temperatura. Pero esta línea de trabajo necesita sistemas de información más claros y acuerdos para compartir los datos entre investigadores, gestores y empresas.

El informe también pide un seguimiento continuo de las costas. Registrar los impactos durante años permite entender sus consecuencias ecológicas y económicas, además de mejorar los modelos que se usan para alertar sobre lo que puede pasar cerca de la costa.

La atribución climática busca responder una pregunta concreta: cuánto más probable o más intenso es un evento debido al calentamiento causado por las actividades humanas. Según el informe, esta información puede ayudar a justificar inversiones en preparación y adaptación.

Desde 2023, estos estudios pasaron de establecer una relación general entre las olas de calor marinas y el cambio climático a medir el riesgo actual. Los primeros cálculos se basaron en situaciones parecidas del pasado. Sin embargo, el informe advierte que ese método tiene límites, porque el océano se está calentando y los eventos anteriores pueden quedarse cortos para entender los riesgos futuros.

Los sistemas actuales comparan la probabilidad de que ocurra una ola de calor en el clima actual con la que tendría en un mundo sin calentamiento provocado por las personas. Ya permiten medir, casi en tiempo real, cómo cambió la posibilidad de temperaturas extremas en el mar y su intensidad. Aún queda por mejorar el cálculo de la duración de estos episodios.

Los estudios de atribución climática calculan en qué medida el calentamiento por actividades humanas intensifica cada ola de calor marina. (EFE/ David Guzmán)

Los estudios citados señalan que las olas de calor del mar de Tasmania en 2015-16, el golfo de Maine en 2018, el Mediterráneo en 2022 y el noreste del Atlántico en 2023 fueron más probables en el clima actual que en un escenario sin calentamiento humano.

Esta información puede advertir cuándo una ola de calor podría causar daños mayores que los registrados antes en una región. También puede ayudar a preparar planes de adaptación y a argumentar la necesidad de reducir riesgos a largo plazo.

Las olas de calor marinas dejaron de verse como hechos aislados. El informe sostiene que, para pasar de una respuesta de emergencia a una preparación constante, harán falta fondos, cooperación entre países y regiones, cambios en las políticas e incentivos para que los sectores adapten sus prácticas.

Desde 2023, el tema ganó espacio en las agendas científicas y políticas. Aparece en evaluaciones y recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial y del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.

Un informe climático de Reino Unido de 2025 incluyó las olas de calor marinas. El informe de la Organización Meteorológica Mundial de ese mismo año también las abordó. Sus actualizaciones se sumaron al Foro de Perspectivas Climáticas de las Islas del Pacífico, que se reúne dos veces por año.

En Australia, estos riesgos se incluyen en planes como la Estrategia Nacional de Ciencias Marinas 2026-36, la Evaluación Nacional de Riesgos Climáticos y otras iniciativas de resiliencia climática. El informe menciona, además, opciones financieras. Los seguros pueden ayudar a comunidades y empresas a recuperarse después de los daños. La financiación anticipada, por otro lado, puede aportar dinero antes de un evento para tomar medidas preventivas y reducir pérdidas.

El posible episodio de El Niño de este año será una prueba para estas estrategias. La preparación, concluye el informe de Nature, dependerá de que los pronósticos, la ciencia, las decisiones públicas y las actividades que dependen del mar trabajen con tiempo y de manera coordinada.