Los ciudadanos compartieron a través de las plataformas digitales cómo se resguardaron de las fuertes lluvias en la capital del país (Luisk Sanchez/Facebook)

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Las lluvias sorprendieron a los capitalinos durante la tarde del martes 17 de noviembre de 2026, después de una mañana de intenso sol, lo que obligó a extremar precauciones en Bogotá, especialmente en los desplazamientos por vía pública.

De acuerdo con los reportes oficiales, las precipitaciones se concentraron con mayor intensidad en el norte de la ciudad, en Usaquén y Suba, mientras que otros sectores registraron lluvias dispersas.

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El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) reportó presencia de lluvia en las localidades de Usaquén, Suba, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

Más tarde, el sistema de alertas del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) señaló precipitaciones en Usaquén, San Cristóbal y Usme.

El mapa muestra mayores afectaciones hacia el norte de la capital (Idiger/X)

El norte concentró lluvias moderadas a fuertes

Las mayores precipitaciones de la tarde fueron de intensidad moderada a fuerte y se reportaron en Usaquén y Suba. En esos sectores, la lluvia puede afectar la movilidad por la reducción de visibilidad, la acumulación de agua en la calzada y la disminución de la adherencia de las llantas al pavimento, por lo que las autoridades de movilidad recomendaron precaución a los pasajeros.

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El pronóstico conocido desde la mañana advertía que la nubosidad aumentaría en horas de la tarde y que podían presentarse lluvias ligeras a moderadas en distintos puntos de la capital. Para la noche, la probabilidad de lloviznas se extiende hacia varias localidades del norte y occidente.

La recomendación para los ciudadanos es consultar las actualizaciones del SAB antes de salir y durante los recorridos. En caso de una situación de emergencia, la línea habilitada en Bogotá es el 123.

Transmilenio no reportó afectaciones en el sistema por las lluvias, sino por las manifestaciones que afectaron a la Avenida Caracas con calle 15 y obligaron al cierre de las estaciones Temporal Av. Jiménez y Calle 22. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá tampoco reportó emergencias, aunque se pidió precaución a los transeúntes.

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Recomendaciones de las autoridades de movilidad para transitar por la capital del país en la tarde lluviosa (@BogotaTransito/X)

Precauciones al conducir bajo la intensa lluvia

Para conductores de carros, motos, bicicletas y vehículos de carga, la primera medida es disminuir la velocidad. El pavimento húmedo aumenta la distancia necesaria para detener un vehículo, por lo que frenar de forma brusca eleva el riesgo de choques y caídas.

Los motociclistas deben evitar maniobras repentinas, aceleraciones fuertes y recorridos sobre demarcaciones viales, tapas de alcantarilla o acumulaciones de aceite, elementos que pueden volverse resbaladizos con el agua. También es necesario mantener una distancia mayor frente al vehículo que circula adelante y usar casco con visor limpio, sin empañamiento.

En el caso de los conductores de carros, se recomienda encender las luces bajas para facilitar que otros actores viales identifiquen el vehículo, incluso si todavía hay claridad natural. Las luces altas pueden reflejarse en las gotas y empeorar la visibilidad. Antes de emprender un trayecto, conviene verificar el funcionamiento de limpiabrisas, frenos, luces y el estado de las llantas.

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Peatones y ciclistas también enfrentan riesgos durante el aguacero

Los peatones deben cruzar únicamente por esquinas, pasos peatonales y puentes habilitados, pues caminar entre vehículos detenidos o cruzar fuera de los lugares autorizados dificulta que los conductores los detecten, una situación que se agrava con la lluvia y la visibilidad limitada.

Los ciclistas, por su parte, necesitan reducir la velocidad en curvas y descensos, conservar ambas manos disponibles para frenar y advertir sus movimientos con anticipación. Las prendas reflectivas, luces delanteras blancas y posteriores rojas ayudan a que sean visibles en condiciones de cielo cubierto o lluvia intensa.

Tampoco se aconseja refugiarse bajo árboles, postes de energía o estructuras inestables si se presentan tormentas eléctricas. En cuanto a las personas que transitan a pie deben procurar llevar paraguas que no obstruyan el campo visual al cruzar las calles.

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Los ciudadanos registraron el fuerte aguacero desde sus casas y lugares de trabajo, asegurando que era el mejor clima capitalino (@Negrieet/X)

El fenómeno de El Niño no elimina la posibilidad de tormentas

Las precipitaciones ocurrieron luego de que en las mañanas se registraron temperaturas elevadas, esto se debe a que Bogotá atraviesa su segunda temporada habitual de mayores precipitaciones, que se presenta entre septiembre y noviembre. Aunque el fenómeno de El Niño puede favorecer acumulados inferiores a los acostumbrados, no significa que no se presenten lluvias intensas en áreas específicas de la capital.

El Idiger ha advertido que la humedad, el relieve y la circulación atmosférica local determinan la evolución de cada jornada. Por ello, una mañana cálida puede dar paso a nubes de gran desarrollo vertical, aguaceros y, bajo ciertas condiciones, granizo.

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Ante este panorama, la entidad pidió mantener limpios los desagües de viviendas y no arrojar basura en calles, sumideros o cuerpos de agua, medidas que ayudan a reducir encharcamientos durante las lluvias.