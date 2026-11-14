Crisis oculta en las profundidades: el ADN de especies del Golfo revela señales de extinción ignoradas por la ciencia

Una especie de pez linterna del Golfo de México perdió alrededor del 8% de su diversidad genética en doce años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una especie de pez linterna del Golfo de México perdió alrededor del 8% de su diversidad genética en apenas 12 años, una caída comparable o superior a la registrada en animales amenazados o en peligro de extinción durante períodos mucho más prolongados.

El hallazgo, parte de un estudio publicado esta semana en Nature Communications, desafía una premisa arraigada en la comunidad científica: el mar profundo funciona como un refugio natural, ajeno a la crisis de biodiversidad que afecta al resto del planeta.

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El equipo, liderado por Pedro A. Peres, científico marino de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), analizó datos genéticos de 486 ejemplares de cinco especies mesopelágicas del Golfo: tres de peces linterna y dos de camarones de aguas profundas. Las muestras, recolectadas entre 2011 y 2023, constituyen una de las series temporales más extensas documentadas para la fauna mesopelágica en la historia de la oceanografía.

Todas las especies analizadas muestran señales genéticas de riesgo de extinción

Científicos de la Universidad Internacional de Florida analizaron 486 ejemplares de cinco especies mesopelágicas recolectadas entre 2011 y 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron categóricos: las cinco especies presentaron indicadores genéticos asociados a un riesgo de extinción elevado. La más comprometida fue Diaphus dumerilii, una de las tres especies de peces linterna estudiadas.

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Su diversidad genética cayó de forma pronunciada entre 2011 y 2016, con pérdidas de entre el 10,9% y el 13,1%, seguidas de una recuperación parcial que no logró restablecer los niveles iniciales, resultando en una pérdida neta de aproximadamente el 8% al cierre del período analizado en 2023.

Otra linterna, Ceratoscopelus warmingii, y el camarón Pasiphaea grandis también mostraron descensos genéticos hasta 2018, con pérdidas de entre el 1,6% y el 5%. Las otras dos especies —Lepidophanes guentheri y el camarón Rimicaris robusta— presentaron cambios mínimos que los investigadores no consideraron biológicamente relevantes.

Más allá de la diversidad genética, ninguna de las especies analizadas alcanza los tamaños poblacionales efectivos mínimos necesarios para garantizar viabilidad a largo plazo. Algunas registraron valores muy inferiores a 100 individuos reproductivamente activos.

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Peres subrayó que esto no implica que sean pocas las criaturas que nadan en esas profundidades, sino que relativamente pocos individuos contribuyen genéticamente a las generaciones siguientes, lo que compromete la capacidad de adaptación de la especie.

Ninguna de las especies estudiadas alcanza los tamaños poblacionales efectivos indispensables para garantizar su viabilidad futura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heather Bracken-Grissom, directora adjunta de la División de Costas y Océanos del Instituto del Medio Ambiente de FIU y coautora del estudio, explicó la trascendencia del fenómeno en declaraciones recogidas por la universidad: “La diversidad genética proporciona la variación que las poblaciones necesitan para adaptarse a condiciones cambiantes, resistir enfermedades y recuperarse de perturbaciones ambientales. Cuando esa diversidad desaparece, una especie puede perder también la capacidad de resistir amenazas futuras”.

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El Golfo perderá hasta el 70% del hábitat adecuado para estas especies hacia 2100

Para evaluar el panorama futuro, los investigadores combinaron sus datos genómicos con modelos de nicho ecológico y proyecciones climáticas para 2050 y 2100. Los resultados proyectan que cuatro de las cinco especies podrían sufrir una reducción severa de las zonas del Golfo que hoy les resultan habitables, con contracciones de hasta el 70%.

Esa merma de hábitat se sumaría a las vulnerabilidades genéticas ya detectadas, configurando un escenario de doble presión para poblaciones que carecen de la resiliencia que se les suponía.

“Esto desafía la idea de que las especies de aguas profundas son naturalmente más resilientes porque ocupan entornos tan vastos”, señaló Peres, quien agregó: “Demuestra cuánto podemos pasar por alto cuando analizamos únicamente la abundancia poblacional sin considerar la diversidad genética y la viabilidad a largo plazo”.

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Las proyecciones ecológicas estiman una pérdida de hasta el 70% del hábitat adecuado en el Golfo de México hacia 2100. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El derrame del Deepwater Horizon podría haber golpeado poblaciones ya debilitadas

El estudio abre también interrogantes sobre las secuelas del derrame del Deepwater Horizon en 2010, el mayor accidente de petróleo en la historia de Estados Unidos. Investigaciones previas documentaron caídas significativas en las poblaciones de fauna marina profunda tras el desastre.

Aunque los autores no establecen un vínculo causal directo —en parte debido a la escasez de datos genéticos anteriores al siniestro—, sus hallazgos sugieren que el impacto pudo haber recaído sobre poblaciones que ya arrastraban fragilidades genéticas.

“Nuestros resultados sugieren que algunas poblaciones de aguas profundas podrían haber sido genéticamente vulnerables antes del derrame del Deepwater Horizon”, indicó Peres.

“Eventos como derrames de petróleo pueden afectar a poblaciones que ya tienen una resiliencia genética limitada”, advirtió el investigador, según recoge el comunicado de FIU.

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El monitoreo genético puede revelar crisis de conservación invisibles para los métodos tradicionales

El trabajo, que también firma Keith Sellers de FIU y Tracey T. Sutton de la Universidad Nova Southeastern, constituye uno de los escasos estudios que rastrean cambios en el ADN de fauna marina profunda a lo largo del tiempo. Según sus autores, la investigación demuestra que el monitoreo genómico puede detectar amenazas de conservación que los censos de abundancia poblacional convencionales son incapaces de capturar.

Peres describió los hallazgos como una señal de alerta para la comunidad científica. “Subrayan la necesidad urgente de integrar el monitoreo genético en las evaluaciones de biodiversidad y la importancia del seguimiento a largo plazo para detectar cambios en las poblaciones marinas a lo largo del tiempo”, afirmó.

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