Descubren en un monte submarino de Tasmania una de las mayores concentraciones de peces jamás registradas

La anguila-cesta cumple un rol ecológico activo en las profundidades al cazar presas vivas y consumir materia orgánica descendente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los científicos australianos documentaron la presencia de hasta 2,8 millones de anguilas-cesta en el monte submarino Patience, ubicado al sur de Tasmania, durante campañas de medición realizadas entre 2023 y 2025.

El estudio, publicado en la revista Royal Society Open Science y divulgado en Geo, fue liderado por Ben Scoulding, especialista en ciencias marinas del organismo australiano CSIRO (Organización Australiana de Investigación Científica e Industrial). Para el análisis, el equipo empleó sonares y cámaras submarinas para cuantificar uno de los mayores agrupamientos de peces registrados en el hemisferio sur.

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El monte Patience se extiende sobre aproximadamente 2 kilómetros cuadrados en las aguas frías y oscuras del océano, a más de 1.000 metros de profundidad. Este relieve submarino se convierte cada año en el escenario de un fenómeno de concentración de peces de escala inusual.

Las anguilas ocupan el monte durante nueve meses al año

La biomasa acumulada en el monte Patience se eleva desde 750 toneladas en marzo hasta más de 3.500 toneladas durante el mes de mayo. (Gentileza, estudio: Un fenómeno ecológico único cuantificado mediante hidroacústica: la agregación de desove de anguilas de aguas profundas en el monte submarino Patience, publicado en Royal Society Open Science)

La especie protagonista, la anguila-cesta (Diastobranchus capensis), recibe ese nombre por los diseños geométricos de su piel oscura, cuyas escamas entrelazadas recuerdan al tejido de la cestería. A diferencia de otras criaturas del fondo oceánico, estos depredadores son activos: rastrean presas vivas y consumen los restos orgánicos que descienden desde la superficie, cumpliendo un papel fundamental en la limpieza de los ecosistemas profundos.

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Las mediciones permitieron establecer que la presencia de estos ejemplares en el territorio se extiende desde diciembre hasta agosto. Sin embargo, la concentración alcanza su punto máximo durante el otoño austral, entre marzo y mayo. En ese período, la biomasa (el peso total de los organismos vivos en la zona) escala de aproximadamente 750 toneladas en marzo a más de 3.500 toneladas en mayo.

En su extensión máxima, el banco de peces medía unos 3 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho y se elevaba hasta 150 metros sobre el lecho marino. Para obtener estas estimaciones, los investigadores debieron diferenciar las anguilas de otra especie presente en el lugar: el hoplosteto naranja (Hoplostethus atlanticus), un pez de aguas profundas también conocido por su longevidad. Como los sonares no permiten distinguir ambas especies, los científicos recurrieron a las imágenes filmadas para determinar visualmente la proporción de cada una.

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Los individuos capturados apuntan a un vínculo con la reproducción

El cardumen principal alcanzó dimensiones de tres kilómetros de longitud y una altura de 150 metros sobre el lecho marino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia masiva de pescadores comerciales en la zona ya había sido registrada desde los años ochenta y noventa, pero no fue sino hasta 2007 cuando una campaña científica reveló la magnitud real del fenómeno mediante imágenes submarinas. Recién en la última expedición se pudo avanzar en la comprensión de sus causas.

Los animales capturados durante el período de mayor concentración mostraban señales avanzadas de maduración reproductiva, tanto en machos como en hembras. Algunas hembras portaban huevos en estadios avanzados de desarrollo. Estos indicios refuerzan la hipótesis de que el agrupamiento está vinculado a la reproducción, aunque los investigadores no identificaron el lugar ni el momento del desove.

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Capturar ejemplares para su estudio resultó notablemente difícil. A pesar de los millones de individuos presentes en el área, el equipo solo consiguió atrapar siete anguilas: estos animales interrumpen la alimentación cuando se aproxima el período reproductivo y, por eso, dejaron de responder a los cebos.

De zona de pesca a reserva en recuperación

Corales vivos volvieron a colonizar sectores antes degradados, mientras las poblaciones de reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus) muestran señales de recuperación (Gentileza, estudio: Un fenómeno ecológico único cuantificado mediante hidroacústica: la agregación de desove de anguilas de aguas profundas en el monte submarino Patience, publicado en Royal Society Open Science)

Uno de los interrogantes que el estudio no logró resolver es por qué los especímenes eligen este sitio y no los relieves vecinos. En los parques marinos de Huon y de Tasman Fracture, al sur de Tasmania, existen alrededor de 120 montes submarinos con profundidades y características ambientales similares. Sin embargo, ninguno de ellos registra concentraciones comparables.

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Los investigadores señalan que la proximidad del plateau continental, la plataforma que prolonga el continente bajo el mar, podría influir en los desplazamientos de los peces o en las corrientes marinas que rodean el relieve. Aun así, se trata de una hipótesis preliminar que requiere mayor investigación.

El sitio tiene relevancia para la conservación de los ecosistemas profundos: Sometido anteriormente una técnica de pesca que daña el lecho marino, esta región muestra hoy signos claros de recuperación. Los corales vivos volvieron a colonizar sectores previamente degradados y las poblaciones del reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus) se están reconstituyendo.

Integrado al Parque Marino de Huon, el monte ofrece a los científicos una oportunidad poco frecuente: observar la evolución de un ecosistema profundo a lo largo del tiempo. Las próximas expediciones buscarán determinar si el agrupamiento masivo de anguilas se modifica a medida que el entorno se recupera, y qué condiciones son necesarias para garantizar su continuidad.

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