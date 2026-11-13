Medio Ambiente

El hábitat influye más que el clima en la distribución de animales de Finlandia, según científicos

Un estudio, basado en más de 3 millones de observaciones, destaca que las decisiones sobre el uso del suelo pueden definir la supervivencia de especies a escala local

Un alce macho con cornamenta extendida está de pie entre árboles, musgo y troncos caídos en un bosque.
La investigación analizó más de tres millones de observaciones de quinientas tres especies registradas en Finlandia durante dos décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo investigador determinó que la composición del hábitat explica mejor la presencia y abundancia de la mayoría de los animales terrestres que las condiciones climáticas, a partir de más de 3 millones de observaciones recogidas durante 20 años en todo el territorio analizado mediante métodos estadísticos avanzados.

La investigación, elaborada por especialistas de la Universidad de Helsinki, examinó 503 especies y comparó dos factores: el clima y variables vinculadas al entorno, como el estado natural de las áreas y la proporción de suelo modificada por la actividad humana. El trabajo fue publicado en Nature Communications y divulgado en Phys.org.

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El resultado plantea implicaciones para la conservación de la biodiversidad, es decir, la variedad de seres vivos presentes en un territorio. Según los autores, las decisiones sobre el uso del suelo pueden tener una incidencia directa en las especies, especialmente cuando se observa lo que ocurre a escala local y regional.

El análisis incluyó 503 especies durante dos décadas

Cinco mapas de Finlandia con puntos negros y siluetas de animales junto a una leyenda con tres zonas boreales en escala de grises
El clima explica las variaciones geográficas amplias, mientras el tipo de hábitat define la presencia de animales a nivel local (Gentileza, estudio: Cambios en el equilibrio entre hábitat y clima en los patrones de biodiversidad boreal a través del espacio, el tiempo y los taxones, publicado en Nature Communications)

El trabajo abarcó Finlandia y sus distintas zonas climáticas. Los investigadores revisaron cambios en la presencia de especies terrestres a lo largo de dos décadas, con datos correspondientes a grupos como mariposas, polillas, aves, pequeños y grandes mamíferos.

La comparación permitió observar que el peso de cada factor varía según la escala de análisis. El clima ayuda a explicar diferencias entre el norte y el sur del país, así como las variaciones que registran las comunidades de animales de un año a otro.

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En cambio, las condiciones del hábitat adquieren más importancia al estudiar zonas cercanas o regiones específicas. Los bosques, los ambientes agrícolas y los humedales albergan conjuntos distintos de especies, por lo que una transformación de esos espacios puede modificar su presencia.

“El hábitat resultó ser de especial importancia para las mariposas, las aves y los pequeños mamíferos”, afirmó Emy Guilbault, autora principal del artículo. Para los mamíferos grandes y las polillas, añadió, el peso relativo del clima y del hábitat fue equivalente.

El uso del suelo condiciona la diversidad a escala local

Diagramas de círculos con porcentajes sobre factores ecológicos junto a siluetas de un roedor, un ciervo, insectos y un ave
Las características del entorno resultan determinantes para la subsistencia de mariposas, aves y pequeños mamíferos (Gentileza, estudio: Cambios en el equilibrio entre hábitat y clima en los patrones de biodiversidad boreal a través del espacio, el tiempo y los taxones, publicado en Nature Communications)

Los autores señalaron que la modificación de un entorno puede provocar la desaparición de especies que dependen de él. Por eso, las decisiones sobre el uso del suelo influyen en la ubicación de las comunidades animales.

El estudio sostiene que el descenso de la biodiversidad no puede atribuirse solamente al cambio climático. “En muchos casos, el uso del suelo puede tener un impacto aún más decisivo en las especies, especialmente a nivel local y regional”, señaló Guilbault.

No obstante, los dos elementos están relacionados, ya que los animales deben responder de forma simultánea a la alteración climática y al deterioro de sus entornos, dos presiones que, según la investigación, definirán el estado de las comunidades de especies en las próximas décadas.

La conservación, por tanto, requiere considerar ambas dimensiones: El clima puede marcar las diferencias entre grandes áreas geográficas, mientras la protección o degradación de los ambientes naturales determina qué especies logran mantenerse en sitios concretos.

Los rasgos de cada especie modifican su respuesta

Tres urogallos de plumaje oscuro y cola abierta sobre un suelo con musgo, helechos y rocas junto a varios árboles.
Las comunidades animales enfrentan de manera simultánea la alteración del clima y la degradación de sus espacios naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo también evaluó características funcionales, como el tamaño corporal, la velocidad del ciclo reproductivo y el nivel de especialización de cada especie (esta última condición describe si un animal requiere un tipo determinado de hábitat o alimento para sobrevivir).

En casi todos los grupos taxonómicos, las especies con reproducción lenta mostraron mayor sensibilidad a las condiciones climáticas que aquellas con ciclos más rápidos. Entre los pequeños mamíferos, los que dependen de recursos o entornos específicos también estuvieron más ligados al clima.

Por otro lado, el hábitat tuvo una influencia más clara en los mamíferos de mayor tamaño y menos especializados. En las aves, las mariposas y las polillas, el tamaño corporal y el grado de especialización no alteraron cuál de los dos factores resultaba más determinante.

La planificación territorial ofrece margen de acción

Una ardilla roja con una bellota entre las patas delanteras sobre musgo y hojas secas en el suelo de un bosque.
Las decisiones sobre el uso del suelo provocan cambios directos en la biodiversidad de los ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Jarno Vanhatalo sostuvo que “para preservar la biodiversidad, debemos redoblar los esfuerzos en la protección y restauración de los hábitats restantes”. También indicó que conservar una diversidad de entornos puede facilitar la adaptación de las especies al cambio climático.

Los resultados apuntan a que la protección de los hábitats y la planificación territorial pueden aplicarse con mayor eficacia en el plano local que las respuestas al calentamiento global, cuya dimensión es internacional.

Para los autores, esto deja margen de acción para resguardar a las especies presentes en el país. Las iniciativas de conservación, según el profesor, deben considerar las características de cada animal, las diferencias entre regiones y los cambios a lo largo del tiempo.

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