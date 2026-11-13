Las olas de calor marinas comprometen la reproducción de las ballenas jorobadas, alerta un estudio

Los investigadores examinaron casi ocho años de registros bioquímicos conservados en las barbas de ejemplares hembra varados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio liderado por la Universidad de Hawái (UH) en Mānoa determinó que las olas de calor marinas alteran el metabolismo, la nutrición y la reproducción de las ballenas jorobadas, con implicancias directas ante el fenómeno de El Niño previsto para 2026-2027.

La investigación, publicada en la revista científica iScience y divulgada en Phys.org, es el primer trabajo en identificar los mecanismos fisiológicos internos que explican la caída en los avistamientos y el número de crías registrada durante el calentamiento extremo de 2014-2016.

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Los científicos estiman que hasta 12.000 ejemplares, más de la mitad de la población del Pacífico Norte, visitan aguas hawaianas entre noviembre y mayo para reproducirse, parir y amamantar crías. Sin embargo, episodios de calentamiento extremo dejaron señales preocupantes: menos avistamientos, menos crías y signos generalizados de desnutrición.

Las barbas de las ballenas guardan décadas de historia metabólica

Las ballenas ralentizaron su actividad para conservar energía ante la falta de alimento, lo que derivó en la pérdida de gestaciones tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reconstruir cómo respondieron internamente los animales, el equipo analizó casi ocho años de registros bioquímicos conservados en las barbas de hembras varadas en Hawái. Las barbas son estructuras córneas que reemplazan los dientes en algunas especies de ballenas y que crecen de forma continua, registrando señales metabólicas a lo largo del tiempo.

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“Nos permite reconstruir la historia nutricional y reproductiva de un animal con gran detalle. Al combinar estos registros bioquímicos con modelos bioenergéticos, finalmente podemos ver cómo los extremos climáticos repercuten en el cuerpo de una ballena”, afirmó Kristi West, directora del Laboratorio de Salud y Varamiento de la UH e investigadora en Nutrición Humana, Alimentos y Ciencias Animales.

Los modelos bioenergéticos son herramientas informáticas que estiman cómo los organismos utilizan y distribuyen la energía según sus condiciones de vida. Combinados con el análisis de isótopos de aminoácidos (marcadores químicos que revelan el origen y el uso de los nutrientes), permitieron al equipo trazar con precisión el comportamiento metabólico de los individuos antes, durante y después de la ola de calor.

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Las ballenas ralentizaron su metabolismo, pero la reproducción se vio comprometida

Las proyecciones del fenómeno de El Niño para 2026 anticipan un calentamiento en el Pacífico Norte que reducirá las presas disponibles para las ballenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que, ante la escasez de alimento provocada por el calentamiento del océano, los ejemplares redujeron su actividad para conservar energía. Este ajuste metabólico —una especie de ahorro biológico forzado— permitió a los animales sostenerse, pero no fue suficiente para mantener los embarazos en sus etapas tempranas.

“Ya sabíamos por informes anteriores que las ballenas jorobadas disminuyeron en número y condición física durante el fenómeno conocido como ‘The Blob’ (una anomalía marina caracterizada por un aumento inusual y persistente de la temperatura del océano)”, explicó Ching-Tsun Chang, autor principal del estudio y actual profesor adjunto en la Universidad Nacional Sun Yat-sen de Taiwán.

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“Lo que mostramos aquí es la explicación fisiológica de esos patrones: cómo las ballenas ajustan su metabolismo, cómo cambia el uso de nutrientes y cómo puede verse afectada la reproducción”, afirmó.

Chang realizó la investigación como estudiante de posgrado en el Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Oceánicas y Terrestres y Tecnología de la UH Mānoa. El estudio también reveló el caso de un individuo que permitió reconstruir cinco años de historia fisiológica, cambios en el funcionamiento interno de su organismo, evidenciando cómo las transformaciones ambientales impactan de manera acumulativa en estos animales.

El Niño 2026-2027 reaviva la urgencia de estos hallazgos

Un estudio de la Universidad de Hawái determinó que las olas de calor marinas alteran el metabolismo y la reproducción de las ballenas jorobadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados llegan en un momento de especial atención climática: los centros internacionales de monitoreo proyectan que el fenómeno de El Niño podría ser uno de los más intensos registrados, con un calentamiento generalizado de la superficie oceánica en el Pacífico Norte que reduciría la disponibilidad de presas en las principales zonas de alimentación de las jorobadas.

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A diferencia de “The Blob”, que fue una anomalía térmica localizada, El Niño es un fenómeno climático global de mayor escala. Aunque son eventos distintos, el patrón de calentamiento que ambos generan expone a los individuos a condiciones similares de estrés alimenticio.

Estas especies dependen de las reservas energéticas acumuladas durante las temporadas de alimentación para sostener la migración, la gestación y la lactancia. Cuando esas temporadas se ven interrumpidas, su margen de adaptación es estrecho.

“A medida que las olas de calor marinas se vuelven más frecuentes, las especies que dependen de reservas de agua, como las ballenas jorobadas, podrían enfrentar desafíos cada vez mayores en un océano que se calienta rápidamente”, advirtió Brian Popp, coautor del estudio y profesor de ciencias de la tierra en la Facultad de Ciencias Oceánicas y Terrestres y Tecnología de la UH Mānoa. “Comprender estas respuestas fisiológicas es esencial para prever cómo les irá a las poblaciones en las próximas décadas”.

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