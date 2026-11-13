Medio Ambiente

Bikar y Bokak: logran mapear por primera vez dos paraísos submarinos del Pacífico y registran más de 260 especies

El hallazgo incluyó catorce grupos nunca antes documentados en las Islas Marshall, además de ejemplares que podrían representar un aporte inédito para la ciencia, según precisó el equipo de Pristine Seas

El proyecto Pristine Seas documentó más de 260 especies de peces y comunidades profundas mediante buceo, cámaras y un submarino durante una investigación (Google Earth/Airbus 2026)
El proyecto Pristine Seas documentó más de 260 especies de peces y comunidades profundas mediante buceo, cámaras y un submarino durante una investigación (Google Earth/Airbus 2026)
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Tiburones, tortugas marinas verdes y comunidades de aguas profundas con especies posiblemente desconocidas para la ciencia: eso encontraron los investigadores que cartografiaron Bikar y Bokak, dos atolones coralinos del océano Pacífico que figuran entre los ecosistemas marinos más conservados del planeta.

El trabajo fue publicado en la revista Frontiers in Marine Science y lo lideró el ecólogo marino Alan Friedlander, de la Universidad de Hawái, quien encabezó la expedición científica como investigador principal del proyecto Pristine Seas, una iniciativa global de conservación fundada por el explorador de National Geographic, Enric Sala. Según el estudio, estos atolones ofrecen una referencia sin equivalente para entender lo que el resto del océano ya perdió.

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Bikar y Bokak pasaron a ser en 2025 los primeros santuarios marinos nacionales de las Islas Marshall

Infografía con una vista aérea y submarina de un atolón, acompañada de seis ilustraciones sobre fauna marina, gobernanza y cambio climático.
Una infografía detalla la biodiversidad y el esquema de protección comunitaria en el santuario marino nacional de los atolones Bikar y Bokak, pertenecientes a las Islas Marshall (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos atolones integran las Islas Marshall, en el Pacífico central, y su remotidad geográfica fue clave para preservar su estado. Bikar se ubica a unos 116 kilómetros del punto habitado más cercano; Bokak, a 385 kilómetros. Durante décadas, los altos jefes de la comunidad del atolón Utirik establecieron zonas “mo” o “tabú”, donde la actividad humana quedaba vedada para permitir la recuperación natural.

Ese esquema de gobernanza comunitaria fue incorporado al marco nacional de conservación del país, conocido como Reimaanlok, que en la lengua local significa “mirar hacia el futuro”.

Un monitoreo realizado en 2023 sirvió de base científica para la declaración del área protegida. En 2025, los 48.000 kilómetros cuadrados que rodean los dos atolones fueron designados como el primer santuario marino nacional de las Islas Marshall. Desde entonces, el equipo de Friedlander trabajó para establecer una caracterización ecológica integral del espacio, desde la superficie hasta el fondo marino.

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El equipo registró más de 260 tipos de peces de arrecife y dos que podrían ser nuevos para la ciencia

Dos buzos con equipo autónomo, una tortuga marina, tiburones y peces nadan sobre un arrecife de coral junto a una boya con una bandera.
El relevamiento también detectó 138 variedades en sectores profundos, 79 grupos de aguas abisales y catorce conjuntos nunca antes descritos en las Islas Marshall (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para documentar el área, los científicos utilizaron buceo con escafandra autónoma, vídeo submarino, cámaras de aguas profundas y un submarino. Los resultados mostraron 15 colonias de aves marinas reproductoras o probablemente reproductoras, más de 260 tipos de peces de arrecife, 138 especies en zonas de mayor profundidad y 79 grupos de aguas profundas.

Se identificaron 15 tipos de depredadores de aguas abiertas, entre ellos tiburones, jureles y petos. Catorce de los grupos registrados nunca antes se habían documentado en las Islas Marshall.

Además, dos de los peces encontrados podrían representar especies nuevas para la ciencia, según indican los investigadores. En Bikar se contabilizaron 132 sitios de anidación de tortugas marinas verdes, mientras que en Bokak —donde los arrecifes están dominados por el coral— la biomasa total de peces duplica a la del otro atolón. Las razones de esa diferencia aún no están claras, señala el estudio.

Solo el 3,5% del océano mundial cuenta con protección total o alta

Vista dividida con un atolón y un barco en la superficie, y buzos, un sumergible, corales, peces, tiburones y tortugas bajo el agua.
Las conclusiones advierten que incluso los ecosistemas remotos enfrentan el calentamiento del agua, el aumento del nivel del mar y el blanqueamiento coralino, pese a su conservación comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre estos atolones y el resto del planeta es pronunciado. Las poblaciones de fauna mundial cayeron un promedio del 73% desde 1970, y las marinas se redujeron un 59%, según el Living Planet Report 2026. Entre 2023 y 2025, el estrés térmico suficiente para provocar blanqueamiento afectó al 84% de los arrecifes de coral del mundo, y solo alrededor del 3,5% del océano cuenta con protección total o elevada.

“Bikar y Bokak no son solo tesoros para las Islas Marshall, sino para todo el planeta, un regalo de la comunidad del atolón Utirik, que con gran vigilancia protegió estos frágiles ecosistemas durante décadas”, afirmó Friedlander, según recogió Euronews.

Pese a esa protección histórica, el estudio advierte que ni los arrecifes más aislados son inmunes al cambio climático. El calentamiento del océano, el aumento del nivel del mar y el blanqueamiento de corales representan amenazas concretas. Los próximos estudios deberán analizar la transferencia de nutrientes y la conectividad ecológica entre hábitats para profundizar en el conocimiento de estos ecosistemas.

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