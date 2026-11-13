El día que la nostalgia por la cacería convirtió a los conejos en una de las plagas más difíciles de controlar de Australia

La construcción de grandes vallas en Australia Occidental en 1901 fracasó en el intento de frenar la expansión de la plaga de conejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El conejo europeo amenaza a más de 300 especies autóctonas de Australia y sigue siendo, casi 170 años después de su llegada al continente, una de las plagas biológicas más difíciles de controlar en la historia del país.

De acuerdo con un artículo de Ina Smith, científica investigadora sénior y jefa del equipo de biocontrol de conejos de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO), y Elena Smertina, viróloga molecular de la misma institución, publicado en The Conversation, fue el terrateniente Thomas Austin quien, en Navidad de 1859, liberó alrededor de dos docenas de ejemplares en su finca de Barwon Park, cerca de Geelong, con la intención de recrear las cacerías de su Inglaterra natal.

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Lo que siguió fue una de las invasiones biológicas más devastadoras registradas en Australia. Austin era miembro de la Sociedad de Aclimatación de Victoria, un grupo dedicado a introducir especies animales europeas en el continente. Según dejó escrito, creía que “la introducción de unos pocos conejos no haría daño alguno y podría brindar una sensación de hogar, además de un poco de caza”.

Lo que no previó fue que esos animales provenían de una cepa genética salvaje, mucho mejor adaptada para sobrevivir y reproducirse en la naturaleza que los ejemplares domésticos que habían llegado con la Primera Flota décadas antes, sin lograr establecerse.

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Los conejos pasaron de curiosidad a catástrofe ecológica

El terrateniente Thomas Austin introdujo dos docenas de conejos salvajes en Barwon Park en 1859 para fines de caza (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que los animales se extendían por el continente, su número creció de forma exponencial. Para 1920, se estimaba que el país oceánico albergaba 10.000 millones, una cifra que graficó la magnitud del desastre. Los agricultores sufrieron el impacto de manera directa: los conejos devoraban los pastos, propagaban malezas y excavaban madrigueras.

Muchos se vieron obligados a abandonar sus propiedades. En 1901, Australia Occidental intentó frenar el avance con la construcción de enormes vallas; sin embargo, fracasó y los animales cruzaron igual. Trampas, venenos y cazadores tampoco lograron revertir la situación.

El problema no se limitó a los productores rurales: Los ejemplares consumen hasta un tercio de su peso corporal por día e, incluso en densidades bajas, impiden el rebrote de árboles y arbustos autóctonos mediante el pastoreo selectivo. Además, compiten por el alimento con especies en peligro de extinción como los ualabíes de patas amarillas, los ualabíes de cola de cepillo y los wombats de nariz peluda del sur.

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La alta tasa reproductiva dificulta cualquier intento de control

El consumo de vegetación por parte del conejo europeo afecta el rebrote vegetal y amenaza la supervivencia de ualabíes y wombats (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las razones por las que esta especie es tan difícil de erradicar es su capacidad reproductiva. Una coneja puede tener entre tres y ocho crías aproximadamente 30 días después de quedar preñada, con un potencial de hasta 50 crías al año. Los ejemplares jóvenes comienzan a reproducirse a los cuatro meses de edad.

En algunas zonas de Australia, el ciclo reproductivo se extiende durante todo el año. Esa abundancia convierte a los conejos en una fuente de alimento constante para zorros y gatos asilvestrados, dos especies introducidas que se convirtieron en depredadores dominantes.

Estos animales, sustentados por la enorme población de conejos, atacan a bilbies, bandicuts, lagartos y aves amenazadas. Los zorros también generan pérdidas ganaderas al atacar corderos y crías. Así, el daño a la fauna autóctona se amplifica de forma indirecta.

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Los virus controlaron la población, pero los conejos desarrollaron resistencia

Una coneja puede producir hasta 50 crías al año y los ejemplares jóvenes alcanzan la madurez reproductiva a los cuatro meses de edad (Magnific)

En la década de 1950, científicos de la CSIRO introdujeron el primer control biológico: el virus de la mixomatosis, una enfermedad letal que redujo la población en un 95% en algunas zonas. Con el tiempo, los supervivientes desarrollaron resistencia.

En 1984, se identificó un nuevo patógeno en ejemplares domésticos de China: el calicivirus del conejo, también conocido como virus de la enfermedad hemorrágica del conejo. En 1995, la CSIRO comenzó a probarlo en la isla Wardang, en Australia Meridional. Era promisorio: infectaba solo conejos, era estable en el medioambiente y causaba una enfermedad rápida.

Durante las pruebas, el agente infeccioso fue transportado por moscas al continente. Allí demostró ser muy eficaz, aunque los supervivientes volvieron a desarrollar inmunidad. Dos décadas después, una cepa más virulenta surgida en Europa llegó a Australia y redujo la población en un 60%. En 2017, las autoridades liberaron una nueva variante del calicivirus, denominada K5, para reforzar las cepas que circulaban de forma natural.

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Sin una solución única, la combinación de métodos es la clave

Las autoridades australianas liberaron la variante de calicivirus K5 en 2017 para reforzar el control biológico ante la inmunidad desarrollada por la especie (Magnific)

En 2026, se registró un fuerte aumento en la población. Según la CSIRO, aún no está claro si el fenómeno se debe a un invierno suave y al crecimiento de plantas tras buenas lluvias, a una menor eficacia de los patógenos en circulación o a ambos factores a la vez.

Desde la organización, los científicos desarrollaron una nueva forma de cultivar calicivirus en laboratorio para acelerar la selección de variantes con mayor potencial de control. También rastrean las cepas virales que circulan en Australia para mapear la actividad de los distintos agentes de biocontrol.

A largo plazo, la organización investiga soluciones como el control biológico genético aplicado a plagas clave. Para los especialistas, mantener las cifras bajas requiere combinar los virus con otros métodos: uso de cebos, fumigación, destrucción de madrigueras y, en el futuro, técnicas de modificación genética. “Si no hacemos nada, volveremos a tener una verdadera plaga de conejos. Es fundamental mantenerlos bajo control”, advirtieron desde la CSIRO.

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