El Centro Nacional de Sismología elevó a 5.3 la magnitud del sismo sentido en República Dominicana este viernes

El reporte técnico situó el foco a 6.9 kilómetros al sur de El Seibo, a 128.2 kilómetros de profundidad, tras una estimación preliminar de 4.7 difundida por EFE durante la jornada del viernes EFE/Ulises Rodríguez

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Un sismo de magnitud 4.7 generó evacuaciones preventivas en varias oficinas y centros de estudio de Santo Domingo este viernes, luego de que el movimiento telúrico sorprendiera a ciudadanos en plena jornada laboral. Según informó la agencia EFE, no se registraron reportes de daños materiales ni personas afectadas tras el episodio.

El epicentro se localizó a 20.2 kilómetros al sur de El Seibo, una localidad de más de 70 mil habitantes situada a unos 140 kilómetros al este de la capital dominicana. El Centro Nacional de Sismología de República Dominicana ubicó el evento a las 12.35, hora local (16.35 GMT).

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Entre los edificios desalojados por precaución figuró el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo. La agencia tuvo acceso a un video que registró el momento de la evacuación.

El Centro Nacional de Sismología ajustó la magnitud a 5.3 grados

¿Qué tan fuerte fue el sismo que sacudió a República Dominicana este 13 de noviembre? El Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) revisó al alza el dato inicial y fijó la magnitud en 5,3, con epicentro a 6,9 kilómetros al sur de El Seibo y una profundidad de 128,2 kilómetros, de acuerdo con el reporte técnico difundido por el organismo.

Un analista del CNS, Ismael Gómez, precisó ante medios locales que la profundidad intermedia del sismo explicó por qué se sintió de forma moderada tanto en la región Este como en el Gran Santo Domingo. El epicentro, según esa actualización, quedó más cerca de la superficie respecto del dato preliminar que había manejado EFE.

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La sacudida se percibió también en el municipio costero de Miches y en la provincia de San Pedro de Macorís, donde residentes reportaron haber sentido el movimiento durante el mediodía. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo el protocolo de monitoreo habitual ante la posibilidad de réplicas, aunque hasta el momento no confirmó ninguna de magnitud relevante.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad, según precisó la agencia. (Foto: Diario Libre)

Un país con cientos de movimientos telúricos cada mes

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad, según precisó la agencia.

La ubicación del país sobre una zona de contacto entre placas tectónicas explica esa actividad sísmica constante, aunque la mayoría de los episodios pasan inadvertidos para la población.

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El sismo de este viernes reavivó el recuerdo de los dos eventos más destructivos registrados en el país. El más reciente de gran magnitud ocurrió el 22 de septiembre de 2003, con una intensidad de 6.5, que dejó tres fallecidos y daños graves en viviendas y centros comerciales.

El terremoto más catastrófico del que se tiene registro en el país sucedió el 4 de agosto de 1946. Aquel movimiento, de una magnitud aproximada de 7.8, provocó un tsunami con olas de más de nueve pies de altura (2.7 metros).

Según estimaciones del Centro Nacional de Sismología de la UASD, ese tsunami causó más de mil muertos. El organismo citado por EFE mantiene ese registro histórico como referencia para dimensionar el riesgo sísmico del territorio dominicano.

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Una pantalla de tableta con un mapa satelital señala el epicentro de un sismo reciente en la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las evacuaciones se repitieron en oficinas y escuelas del país

El movimiento de este viernes causó preocupación momentánea entre ciudadanos de distintos puntos del territorio, que optaron por abandonar edificaciones como medida de precaución. En Santo Domingo, la salida preventiva de empleados y estudiantes se replicó en varios centros de trabajo y de estudio, además del edificio gubernamental evacuado y registrado en video.

La información disponible hasta el cierre de esta nota no reportó daños materiales ni personas afectadas en ninguna de las zonas donde se sintió el sismo. Las autoridades de socorro continúan el seguimiento del área epicentral, al sur de El Seibo, ante la eventualidad de nuevas réplicas en las próximas horas.

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