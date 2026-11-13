California tiene el doble de especies de insectos de las que se conocían, y muchas aún no tienen nombre

El análisis de códigos de barras de ADN permitió clasificar más de un millón de especímenes en el territorio californiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los investigadores del Museo de Historia Natural (NHM) del Condado de Los Ángeles confirmaron este año que California alberga más de 60.000 especies distintas de insectos, un número muy superior al que las estimaciones previas manejaban.

El hallazgo, publicado en la revista Ecography y divulgado en Phys.org, fue posible gracias al análisis de códigos de barras de ADN —una técnica que permite identificar variedades a partir de fragmentos de su material genético— aplicado a más de un millón de especímenes.

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El estudio fue liderado por el NHM en colaboración con varias instituciones académicas y científicas del estado que contribuyeron en la recolección e identificación del material analizado. Entre ellas participaron el Departamento de Alimentación y Agricultura de California, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de California en Riverside, el Museo de Historia Natural de San Diego y la Academia de Ciencias de California en San Francisco.

Un proyecto estatal intenta mapear la diversidad de ejemplares

La Iniciativa de Código de Barras de Insectos de California busca catalogar la totalidad de la fauna entomológica del estado (Gentileza, estudio: El análisis de código de barras de ADN de más de un millón de especímenes de insectos indica que al menos un tercio de la biodiversidad de insectos de California permanece sin descubrir, publicado en Ecography)

Uno de los datos más llamativos del trabajo es que aproximadamente un tercio de esas 60.000 especies aún no fueron descritas por la ciencia. Esto quiere decir que existen invertebrados que conviven con las personas en el estado norteamericano sin que los investigadores hayan podido nombrarlos ni clasificarlos formalmente.

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El trabajo forma parte de la Iniciativa de Código de Barras de Insectos de California (CIBI, por sus siglas en inglés), un proyecto diseñado para catalogar todos los tipos de insectos presentes en la zona.

Los científicos reconocen desde hace tiempo que los insectos están subrepresentados, es decir, que se los incluye o considera en menor medida de lo que corresponde, en las evaluaciones de conservación a gran escala, pese a ser el grupo de animales terrestres con mayor diversidad en el planeta.

Los voluntarios sostuvieron durante años el trabajo de campo en sitios remotos

Voluntarios de ciencia ciudadana mantuvieron el funcionamiento continuo de trampas Malaise en decenas de sitios remotos (Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles)

Para construir la biblioteca de datos, el equipo recolectó muestras de tejido de colecciones de museos y desplegó trampas Malaise, dispositivos que capturan insectos de forma pasiva mientras estos se desplazan, en 72 ecorregiones de la región. Además, realizaron expediciones puntuales a 454 sitios adicionales en todo el territorio californiano.

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El trabajo de campo requirió una logística considerable. Giar-Ann Kung, coautora del estudio y encargada de las colecciones de entomología del NHM, destacó el rol de los voluntarios: “Este es un ejemplo de ciencia ciudadana. Voluntarios se ofrecieron para ayudar con el muestreo, manejando las trampas, algo que no hubiéramos podido hacer con el muestreo semanal continuo”.

También mencionó casos concretos de ciudadanos que mantuvieron las trampas durante períodos prolongados. “Hay personas como Sara Fairchild y Michael Nance, quienes gestionaron una trampa Malaise durante más de tres años en un sitio del desierto alto, que es el sitio de operación continua más largo del proyecto. Eso no se habría podido lograr sin ellos”, señaló.

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Cada sitio estudiado albergó una comunidad de insectos única e irrepetible

Los autores del estudio señalaron la urgencia de proteger los hábitats naturales ante la singularidad biológica de cada sitio (Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles)

Las ecorregiones analizadas son áreas con ecosistemas similares, tal como las define la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El estudio se concentró en las de Nivel 3, que incluyen designaciones como la Cuenca y Cordillera de Mojave, las Montañas del Sur de California y Sierra Nevada. De todas ellas, la Cuenca y Cordillera de Mojave fue la que presentó la mayor riqueza de especies.

Los autores también compararon ecorregiones con características similares con mismo clima y geografía, y encontraron que cada una tenía una composición de insectos propia. El Dr. Barkdull lo expresó con claridad: “Los desiertos son bastante similares entre sí, y las montañas del norte de California también lo son un poco, pero cada parte del estado alberga una fauna de insectos muy diferente”.

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Ese nivel de singularidad fue uno de los hallazgos más relevantes del estudio: prácticamente cada lugar muestreado presentó una comunidad de invertebrados distinta. Aunque hay puntos en común entre sitios de una misma ecorregión, la diversidad local de cada uno resultó incomparable con la de sus vecinos.

Los autores señalan que esta riqueza es, al mismo tiempo, más abundante y más frágil de lo que se suponía hasta ahora. Esa fragilidad, advierten, refuerza la necesidad de proteger con mayor fuerza los hábitats naturales donde estos animales viven, dado que cada sitio perdido implicaría también la pérdida de una comunidad de variedades irrepetible.

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