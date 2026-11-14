España

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno y el líder del PP han estado en mítines en Palma, Mallorca, y Santiago de Compostela, respectivamente

Composición con Alberto Núñez Feijóo junto a un hombre con una pancarta a la izquierda y Pedro Sánchez que sostiene un cartel a la derecha
Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez participan en mítines electorales junto a sus simpatizantes durante el primer fin de semana de la campaña (EFE)
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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado el primer sábado de campaña electoral, con mítines en Palma y Santiago de Compostela, respectivamente. Ambos han estado muy presentes en el discurso del otro. Entre señalamientos por casos conocidos y polémicas recientes, los dos favoritos en la carrera electoral han presentado sus diagnósticos opuestos sobre la situación política y económica de España, a dos semanas de las elecciones del 29 de noviembre.

Sánchez ha defendido las medidas laborales y sociales aprobadas durante los últimos ocho años, mientras que Feijóo ha centrado su discurso en la crítica a la gestión del Gobierno y ha prometido cambios en el Ejecutivo y un plan de construcción de vivienda si llega a La Moncloa. El presidente en funciones presentó la campaña como una disputa entre la “buena política” y la “mala educación”. “De Ábalos a Puente y siempre Sánchez: corrupción, machismo, incompetencia y soberbia”, ha señalado Feijóo.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en una entrevista en el podcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild

La “buena política” de Sánchez

En su intervención, Sánchez ha reivindicado la subida del salario mínimo interprofesional, que cifra en un 66 % desde el inicio de su mandato, la actualización de las pensiones con el índice de precios al consumidor y la reforma laboral. “El objetivo de la buena política es proponer soluciones, no proferir insultos”, ha sostenido Sánchez. El dirigente socialista ha defendido las leyes de igualdad salarial, paridad y protección frente a la violencia de género. También ha reprochado a PP y Vox sus posiciones sobre estas materias y ha asegurado que una alianza entre ambas formaciones supondría recortes en derechos sociales y laborales.

Sánchez ha situado a Feijóo y al presidente de Vox, Santiago Abascal, dentro de una corriente política internacional que asocia con el expresidente estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei, el brasileño Jair Bolsonaro, la francesa Marine Le Pen, la italiana Giorgia Meloni, Matteo Salvini y el húngaro Viktor Orbán. “Lo que no queremos para el mundo no lo queramos para nuestro país”, ha afirmado el líder del PSOE. El secretario general socialista también ha cuestionado al presidente del PP por sus vacaciones de 1995 con Marcial Dorado, condenado años después por narcotráfico. Además, ha criticado la posición de Abascal sobre Francisco Franco.

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Pedro Sánchez con camiseta roja levanta una bandera en un escenario junto a Francina Armengol y personas que aplauden al fondo
Pedro Sánchez sostiene una bandera durante un acto electoral del PSOE en Palma (EFE/Cati Cladera)

Feijóo promete un millón de viviendas

En Santiago de Compostela, Feijóo ha dibujado un balance opuesto. El líder popular afirmó que los ocho años de Gobierno de Sánchez “se resumen” en el Ministerio de Transportes y ha citado al exministro José Luis Ábalos y al extitular de la cartera Óscar Puente. El presidente del PP ha sostenido que esa gestión “ha costado dinero a los españoles y también ha costado vidas”.

Feijóo ha anunciado que, si alcanza el Gobierno, su primer Consejo de Ministros pondrá en marcha “una auditoría de todo lo que han tocado y de todo lo que han saqueado”. También ha prometido que no habrá indultos para quienes hayan cometido delitos de corrupción y ha asegurado que impulsará una Administración formada por responsables con experiencia de gestión. El dirigente popular ha recuperado su trayectoria en la Xunta de Galicia, la sanidad pública y Correos para presentarse como un gestor. “Una lista de espera no es un número. Detrás hay un nombre, una familia y una angustia”, ha señalado.

La vivienda ocupó una parte central de su intervención. Feijóo ha prometido que el área estará bajo una vicepresidencia y anunció el objetivo de levantar un millón de viviendas. “El dinero es de quien lo gana para llegar a fin de mes”, ha afirmado, tras acusar al Ejecutivo de elevar la presión fiscal y de no responder a las dificultades de emancipación de los jóvenes. El líder del PP también se ha comprometido con una reforma de la financiación autonómica basada, según dijo, en la igualdad entre territorios.

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