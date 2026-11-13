Retirado, pero sin calma: AMLO celebra sus 73 años en Palenque bajo la sombra de los escándalos de hijos y aliados

Retirado, pero sin calma: AMLO celebra sus 72 años en Palenque bajo la sombra de los escándalos de hijos (Instagram: AMLO)

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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumple 73 años este viernes 13 de noviembre, instalado en su finca de Palenque, Chiapas, lejos de las Mañaneras y de las responsabilidades del Ejecutivo.

Sin embargo, su retiro de la vida pública no ha significado que su nombre desaparezca de la agenda política, como lo prometió al final de su mandato.

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Los señalamientos contra sus hijos, las investigaciones que alcanzan a figuras de Morena y las controversias alrededor de antiguos funcionarios de su administración mantienen bajo presión a la llamada Cuarta Transformación, movimiento que fundó.

Desde que entregó la Presidencia a Claudia Sheinbaum, el 30 de septiembre de 2024, el tabasqueño ha sostenido que se jubiló de la política.

No obstante, sus reapariciones, mensajes y publicaciones han interrumpido periódicamente el aislamiento que prometió mantener, mientras los escándalos que involucran a personajes cercanos a su proyecto político han seguido acumulándose.

López Obrador reflexionó sobre la situación de Estados Unidos, criticando su modelo económico y bélico, así como la crisis vinculada al consumo de fentanilo. (Facebook: AMLO)

Las reapariciones de AMLO después de dejar la Presidencia

López Obrador ha interrumpido en al menos seis ocasiones su retiro desde que concluyó su mandato. Su primera aparición física ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando acudió a votar en la elección del Poder Judicial en una casilla cercana a su finca. Entonces calificó la jornada como un hecho histórico y expresó su respaldo a Sheinbaum.

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Meses después, el 30 de noviembre, reapareció mediante un video para presentar Grandeza, un libro dedicado a las raíces culturales y los pueblos originarios de México.

En esa grabación insistió en que su jubilación política era real, aunque advirtió que regresaría a las calles si la democracia enfrentaba amenazas o se intentaba desestabilizar al gobierno de su sucesora.

En 2026 volvió a pronunciarse sobre asuntos internacionales. El 3 de enero condenó la operación militar estadounidense en Venezuela y criticó al gobierno de Donald Trump. En marzo pidió solidaridad económica para Cuba y, en junio, publicó una carta en la que cuestionó la postura de Washington hacia México y respaldó la defensa de la soberanía encabezada por Sheinbaum.

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Sus apariciones más recientes ocurrieron el 29 y 30 de septiembre. Primero fue captado al salir de una sucursal del Banco del Bienestar en Palenque y, un día después, difundió un video para presentar Pueblo, su libro dedicado a Claudia Sheinbaum.

También rechazó versiones sobre problemas de salud, negó ejercer como un poder detrás de la Presidencia y anunció que prepara otra publicación dirigida a Estados Unidos.

Uno de los frentes más persistentes para el expresidente son las controversias que involucran a José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán. (Especial Infobae México)

Los señalamientos por presunta corrupción contra José Ramón, Bobby y Andy López Beltrán

Uno de los frentes más persistentes para el expresidente son las controversias que involucran a José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán.

Los señalamientos contra los tres han abarcado presuntas irregularidades en contratos de obras públicas, compras de lujo, tráfico de influencias y posibles vínculos de empresarios cercanos con redes de contrabando de combustible (huachicol fiscal).

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En abril de 2024, la entonces candidata presidencial Xóchitl Gálvez presentó una denuncia por presuntos sobrecostos superiores a 120 millones de pesos en la adquisición de balasto para el Tren Maya.

Reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como audios difundidos públicamente, relacionaron a Gonzalo “Bobby” López Beltrán y al empresario Jorge Amílcar Olán con la explotación de minas en Oaxaca y el suministro de piedra para la obra.

Xóchitl Gálvez acusó que los hijos del exmandatario tienen negocios en el Tren Maya y la refinería. | Jovani Pérez

Las controversias continuaron en 2025, cuando Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, enfrentó críticas por sus viajes y compras en Japón, luego de asumir la Secretaría de Organización de Morena.

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En septiembre de ese año, él y su hermano Gonzalo tramitaron un amparo contra posibles órdenes de aprehensión, después de que se publicaran señalamientos sobre presuntas redes de contrabando de combustible y evasión fiscal relacionadas con empresarios de su entorno.

En julio de 2026, tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico, legisladores del PAN y PRI presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los tres hermanos. Las acusaciones incluyeron presunto tráfico de influencias en contratos por más de 65 mil millones de pesos en las líneas K y Z, enriquecimiento ilícito y contrabando de combustibles.

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El encuentro reunió a políticos, empresarios y los hijos de AMLO.

A ello se sumó la revocación de la visa estadounidense de Andy en agosto. Un mes después, The New York Times reportó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizaban información periodística sobre presuntos nexos del hijo del expresidente con el crimen organizado y el contrabando de hidrocarburos.

El mismo reporte precisó que no se había abierto una investigación penal formal. Por su parte, la FGR negó tener órdenes de aprehensión o testigos protegidos en su contra.

El 3 de noviembre, Andy y José Ramón López Beltrán difundieron mensajes por separado para rechazar cualquier vínculo con redes de huachicol fiscal o tráfico de influencias. Andy negó haber intervenido en favor de Amílcar Olán y atribuyó los señalamientos a una campaña mediática.

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En julio de 2026, tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico, legisladores del PAN y PRI presentaron denuncias ante la FGR contra los hijos de AMLO.

Morena enfrenta investigaciones, detenciones y acusaciones contra figuras cercanas a AMLO

Las controversias no se limitan a la familia del exmandatario. Desde 2024, distintos gobiernos y representantes de Morena han enfrentado investigaciones por presuntos vínculos criminales, irregularidades administrativas y cuestionamientos patrimoniales.

El Operativo Enjambre, desplegado en el Estado de México en noviembre de 2024, llevó a la detención de la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, por presuntos nexos con la delincuencia organizada. En diciembre de 2025 recibió una sentencia de 70 años de prisión.

Durante 2025 también fueron detenidos varios presidentes municipales en funciones, entre ellos autoridades de Santo Tomás de los Plátanos, Bella Vista, Teuchitlán y municipios de Puebla. En paralelo, las investigaciones sobre una red de huachicol fiscal alcanzaron al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y al contraalmirante Fernando Farías, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

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Otros nombres de Morena quedaron bajo cuestionamientos por su patrimonio y relaciones políticas. Entre ellos figuran el senador Adán Augusto López, señalado por sus vínculos con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco; Mario Delgado, Marina del Pilar Ávila y Gerardo Fernández Noroña, cuyos bienes fueron objeto de reportajes periodísticos.

Desde 2024, distintos gobiernos y representantes de Morena han enfrentado investigaciones por presuntos vínculos criminales, irregularidades administrativas y cuestionamientos patrimoniales. (Facebook: AMLO)

En abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunta conspiración con la facción de Los Chapitos para traficar fentanilo e intervenir en procesos electorales.

Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, mientras el gobierno mexicano sostuvo que no había recibido pruebas suficientes.

A estos casos se sumaron controversias administrativas en Oaxaca y el Estado de México, así como nuevas detenciones de alcaldes durante 2026. Cifras consultadas por Infobae registran que 13 presidentes municipales habían sido detenidos durante la actual administración federal por presuntos vínculos delictivos.

En abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunta conspiración con la facción de Los Chapitos para traficar fentanilo. (X/@rochamoya_)

Guadalupe Taddei, otro caso bajo escrutinio por contratos en el INE

Uno de los episodios más recientes que alcanza a una figura vinculada con la estructura electoral de Morena es el de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral el 26 de octubre de 2026, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y relaciones con proveedores.

El caso tiene como antecedente la reforma administrativa aprobada en 2024 por Morena y sus aliados, que facultó a la consejera presidenta para designar a altos funcionarios del organismo sin el aval del Consejo General.

La modificación abrió una disputa interna y, posteriormente, cuestionamientos sobre decisiones administrativas tomadas durante su gestión.

Entre los señalamientos recientes destaca un contrato por 210 mil pesos otorgado por el Gobierno de Sonora a Ivana Celeste Taddei Arriola, sobrina de la expresidenta del INE, para servicios de coordinación de actividades dirigidas a mujeres.

También se reportó la renuncia de Luis Rogelio Piñeda Taddei, sobrino de Guadalupe Taddei, al cargo de secretario del gobernador Alfonso Durazo, después de que su nombre apareciera entre personas y entidades sujetas a bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. La UIF presentó una denuncia ante la FGR por presuntos actos de corrupción relacionados con proveedores electorales.

Además, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados que existían 18 investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y contrataciones vinculadas con la gestión de Taddei. Cinco habían avanzado a procedimientos de responsabilidad administrativa.

El funcionario no reveló nombres y precisó que las resoluciones correspondientes competen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Diputados del PRI sostienen una pancarta con el mensaje “Morena es Taddei” durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

AMLO celebra un año más de vida con un pie dentro de la política

Mientras López Obrador celebra un año más de vida en Palenque y sostiene que se mantiene alejado de la política, los nombres de sus hijos y de figuras que ocuparon posiciones estratégicas durante la consolidación de la Cuarta Transformación continúan en el centro de denuncias, reportajes e investigaciones.

Su retiro puede haber terminado con su presencia cotidiana en Palacio Nacional, pero no ha apartado a su círculo político de los expedientes y controversias que siguen marcando la agenda pública.