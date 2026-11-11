Una terapia experimental eliminó tumores cerebrales infantiles en todos los ratones tratados y podría probarse en humanos en 2027

Una representación científica ilustra el mecanismo de células inmunitarias CAR-T contra un tumor cerebral en un ratón de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una terapia celular diseñada para activarse únicamente dentro del cerebro eliminó por completo tumores de glioma difuso de la línea media en todos los ratones tratados en dos modelos preclínicos.

El desarrollo corresponde a científicos de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y apunta a uno de los cánceres pediátricos más difíciles de abordar.

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El tratamiento, denominado B-SYNC CAR-T, permaneció inactivo en la sangre y otros órganos de los animales. Su mecanismo comenzó a operar cuando las células modificadas alcanzaron el tejido cerebral, donde reconocieron señales asociadas al tumor.

Los investigadores preparan ahora un ensayo clínico en pacientes que podría comenzar en abril de 2027, según informó ScienceDaily a partir de datos de la UCSF.

El glioma difuso de la línea media suele ser mortal en el plazo de un año

El glioma difuso de la línea media (DMG) afecta sobre todo a niños y se desarrolla en zonas profundas del encéfalo, incluido el tronco cerebral. Esa área interviene en funciones como la respiración, el ritmo cardíaco y la deglución, lo que limita las opciones de tratamiento.

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El glioma difuso de la línea media afecta principalmente a pacientes pediátricos en el tronco cerebral y suele provocar la muerte dentro del año posterior al diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad se infiltra en el tejido sano y casi todos los pacientes fallecen dentro del año posterior al diagnóstico, de acuerdo con la información difundida por la UCSF. Los tratamientos disponibles no lograron detener de forma sostenida la progresión de este tipo de cáncer.

El grupo de la universidad estadounidense evaluó la terapia en ratones que recibieron implantes de células humanas de DMG. Las células B-SYNC CAR-T se administraron por vía intravenosa y, en otra etapa, mediante una inyección intracerebroventricular, una técnica que permite introducir el tratamiento en cavidades cerebrales llenas de líquido.

La administración directa en el cerebro eliminó los tumores en todos los animales examinados, mientras que las células CAR-T convencionales no controlaron la enfermedad en esos modelos, según los resultados publicados en la revista Science Translational Medicine.

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Las células se activaron al detectar una proteína presente en el cerebro

Las terapias CAR-T modifican células T del sistema inmunitario para que incorporen receptores capaces de identificar proteínas de las células cancerosas. Este enfoque mostró resultados en algunos cánceres hematológicos, aunque los tumores cerebrales plantearon dificultades adicionales.

La administración intracerebroventricular directa en las cavidades del encéfalo logró la eliminación completa de las células tumorales en los modelos preclínicos (Freepik)

El equipo de la UCSF desarrolló B-SYNC a partir de investigaciones previas sobre una terapia llamada E-SYNC. Ese método dependía de la detección de una mutación denominada EGFRvIII, presente solo en una parte de los glioblastomas. Además, esa señal podía desaparecer de algunas células tumorales durante el tratamiento.

Para sortear esa limitación, los investigadores programaron las nuevas células para detectar brevican, una proteína distribuida de forma natural en el cerebro. Tras entrar en contacto con ella, las células comenzaron a fabricar receptores CAR dirigidos contra otras dos proteínas presentes en los tumores: EphA2 e IL13Rα2.

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De ese modo, el tratamiento no necesitó una mutación específica del cáncer para iniciar su respuesta. Las células se activaron dentro del cerebro y buscaron células malignas que expresaran alguno de esos dos blancos moleculares.

La activación circunscrita al tejido cerebral evita el agotamiento prematuro de las células T del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al limitar la expresión del CAR de B-SYNC al momento y lugar precisos, en el cerebro, observamos una supresión total y consistente de los tumores DMG en el laboratorio”, declaró Hideho Okada, profesor de Neurocirugía de la UCSF y coautor del estudio.

El efecto protector se mantuvo después de la desaparición del tumor

El experimento también evaluó la persistencia de la respuesta inmunitaria. Casi siete semanas después del tratamiento inicial, los científicos introdujeron nuevas células de DMG en ratones que ya habían recibido B-SYNC CAR-T.

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Todos los animales tratados rechazaron la segunda implantación de células cancerosas. Las observaciones posteriores indicaron que las células modificadas conservaron su actividad durante más de 70 días después de la administración.

Senthilnath Lakshmanachetty, investigador posdoctoral del laboratorio de Okada, señaló que el resultado excedió las expectativas iniciales. “No esperábamos que las células CAR-T B-SYNC persistieran necesariamente”, afirmó. “Pero siguen buscando el cáncer más de 70 días después, y siguen siendo muy funcionales”, detalló.

El ensayo clínico previsto para abril de 2027 evaluará la terapia mediante un reservorio subcutáneo que facilitará dosis repetidas sin nuevas cirugías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantearon que la activación restringida al cerebro podría evitar el agotamiento prematuro de las células T. Ese fenómeno ocurre cuando las células inmunitarias se mantienen activas durante períodos prolongados y pierden parte de su capacidad para atacar el cáncer.

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La UCSF proyecta un ensayo clínico para abril de 2027

La UCSF trabaja en la preparación de estudios en humanos con las propias células T de cada paciente. Esas células se modificarían en laboratorio para producir la terapia B-SYNC CAR-T.

El primer ensayo estaría dirigido por las médicas Marie Jaeger-Krause y Sabine Mueller, especialistas de UCSF Health. El protocolo evaluaría combinaciones de administración intravenosa y aplicación intracerebroventricular.

Para esta última modalidad, los cirujanos colocarían una derivación conectada a un reservorio bajo el cuero cabelludo. El sistema permitiría aplicar dosis repetidas sin una nueva cirugía en cada oportunidad. La terapia todavía no fue probada en personas y su eficacia clínica deberá evaluarse en esos estudios.

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