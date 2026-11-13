Cómo saben las aves que se acerca una tormenta: las señales que perciben

Las aves perciben alteraciones físicas en el ambiente para anticipar la llegada de tormentas y temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una bandada que cambia de rumbo, aves que se concentran de forma repentina cerca de una fuente de alimento o ejemplares que se resguardan antes de que empiece a llover pueden parecer escenas de un pronóstico anticipado. Sin embargo, cómo las aves perciben la llegada de tormentas tiene una explicación científica: registran cambios físicos en el ambiente que ocurren antes de que se manifiesten la lluvia, el viento intenso o una nevada.

No se trata de una capacidad para “adivinar” el tiempo ni de una conducta idéntica en todas las especies. Para un ave pequeña, un temporal puede dificultar el acceso a alimento, aumentar el gasto de energía necesario para conservar el calor y transformar un vuelo habitual en una actividad riesgosa. Detectar indicios tempranos les permite modificar su comportamiento con anticipación.

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La presión atmosférica puede cambiar la conducta de las aves antes de un temporal

Una de las señales más estudiadas es el descenso de la presión atmosférica, habitual cuando se aproxima un sistema de mal tiempo. Aunque las personas rara vez perciben esa variación de forma directa, distintas especies pueden responder antes de que aparezcan los signos más visibles, como las nubes oscuras, las ráfagas o las precipitaciones.

Una investigación de 2013 analizó el comportamiento de gorriones de corona blanca (Zonotrichia leucophrys) en libertad y en laboratorio. El trabajo comprobó que, entre 12 y 24 horas antes de las nevadas, la presión descendía de manera constante. Cuando los investigadores reprodujeron ese cambio en condiciones controladas, las aves aumentaron su consumo de alimento.

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El resultado fue publicado en Journal of Experimental Biology. Los autores no detectaron cambios asociados al estrés fisiológico ni al metabolismo, pero plantearon que comer más puede ayudar a reunir reservas de energía antes de que el temporal complique el acceso a comida.

La caída de la presión no explica por sí sola todos los movimientos que se observan antes de una tormenta. El viento, la humedad, la nubosidad y la temperatura también aportan información sobre el ambiente. La reacción depende, entre otros factores, del tamaño del animal, el hábitat, la época reproductiva, el tipo de alimentación y la disponibilidad de refugio.

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Factores como el viento, la humedad, la nubosidad y la temperatura influyen en la respuesta de cada animal ante el clima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los infrasonidos podrían alertar a las aves sobre tormentas lejanas

El caso de las reinitas alidoradas (Vermivora chrysoptera) mostró que algunas respuestas pueden ocurrir incluso cuando el temporal todavía está lejos. En abril de 2014, cinco machos equipados con geolocalizadores abandonaron sus áreas de reproducción en las montañas Cumberland, en Tennessee, entre uno y dos días antes de que llegara un sistema de tormentas que generó tornados.

Los dispositivos registraron que las aves recorrieron, entre la ida y el regreso, al menos 1.500 kilómetros para evitar el sistema meteorológico. Después del temporal, volvieron a sus territorios de reproducción. Cuando emprendieron la partida, la presión, la temperatura, el viento, la nubosidad y las precipitaciones locales no mostraban cambios que explicaran ese desplazamiento.

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El estudio, difundido en Current Biology, planteó que los infrasonidos podrían haber funcionado como una señal de alerta. Se trata de ondas sonoras de una frecuencia inferior a 20 hercios, fuera del rango habitual de audición humana, que pueden ser producidas por tormentas intensas y viajar a grandes distancias.

Los autores aclararon que el trabajo documentó el movimiento de los cinco ejemplares, pero no identificó de manera directa cuál fue el estímulo que desencadenó la partida. Por ese motivo, el infrasonido debe entenderse como la explicación más probable entre las evaluadas y no como una prueba de que todas las aves detecten tornados con ese mecanismo.

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Alimentarse, buscar refugio o alejarse son respuestas ante el mal tiempo

Las conductas previas a una tormenta van desde ajustes breves en la rutina hasta desplazamientos de mayor alcance. Algunas aves permanecen en el mismo territorio, pero buscan vegetación densa, cavidades u otros sitios que las protejan del viento y la lluvia. Otras interrumpen una migración, modifican su rumbo o postergan el vuelo hasta que el clima sea más favorable.

Estas decisiones están vinculadas con el gasto de energía. El frío y el viento elevan el costo de mantener la temperatura corporal, mientras que la lluvia puede reducir la actividad de insectos y limitar la comida para muchas especies insectívoras. Acumular reservas antes de una tormenta o permanecer resguardadas durante su momento más intenso puede resultar decisivo para atravesar el episodio.

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Respuestas comparables se documentaron fuera del mundo de las aves. Un estudio sobre tiburones punta negra juveniles (Carcharhinus limbatus) registró que los animales abandonaron aguas costeras poco profundas y se desplazaron hacia zonas de mayor profundidad ante la llegada de la tormenta tropical Gabrielle, en Florida. Tras el paso del fenómeno, volvieron al área de cría.