España

La afiliación de trabajadores extranjeros en España alcanza un nuevo récord: casi 600.000 más que hace un año por el impulso de los colombianos y venezolanos

Marruecos sigue siendo el país con más cotizantes extranjeros, con 446.584 personas

Dos trabajadores recogen manzanas en una explotación agrícola española. (EFE/David Borrat)
Dos trabajadores recogen manzanas en una explotación agrícola española. (EFE/David Borrat)
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La afiliación de trabajadores extranjeros en España ha alcanzado en octubre un nuevo máximo histórico, con 3.699.878 cotizantes. La cifra representa 63.899 ocupados más que en septiembre, un avance del 1,8%, y se produce en plena aplicación del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Y en la comparativa con hace un año, el empleo extranjero que cotiza en la Seguridad Social ha sumado 598.378 afiliados, un repunte interanual del 19,3%.

Así, al cierre de octubre, según los últimos datos disponibles, hay 490.586 extranjeros dados de alta en la Seguridad Social como consecuencia del proceso extraordinario de regularización, de acuerdo con el recuento difundido este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ese total, Colombia concentra el 27,6% de los trabajadores regularizados, mientras que Venezuela ha supuesto el 15,7%. El impacto se nota en el ritmo de crecimiento de ambas nacionalidades: los colombianos avanzaron un 59% interanual, con 148.210 afiliados más, mientras que los venezolanos sumaron 41.012 ocupados, un 19,6% más que hace un año.

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Pese a ese impulso, Marruecos sigue siendo el país con más cotizantes extranjeros en España, con un total de 446.584, por delante de Colombia (399.294), Rumanía (339.925), Venezuela (250.726) e Italia (219.770).

Evolución de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en España
Evolución de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en España

El salto del empleo extranjero en octubre responde a la combinación de dos factores: el crecimiento sostenido que la afiliación de trabajadores de otros países viene mostrando desde 2022, cuando sumó más de 1,2 millones de ocupados, y el impulso adicional que generó el proceso extraordinario de regularización puesto en marcha en abril. Según el Ministerio, “el 40,6% de los afiliados de fuera de la UE tiene menos de 35 años, frente al 24,6% de los trabajadores nacionales españoles”. Del total de afiliados extranjeros, 2,12 millones son hombres y 1,57 millones son mujeres.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destaca un primer semestre "histórico" para el empleo, con casi 622.000 ocupados más. (Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social)

Un tercio del empleo en hostelería corresponde a trabajadores extranjeros

Por sectores, los trabajadores de otros países suponen el 33,5% de los ocupados en hostelería, el 29,1% en agricultura, el 28,9% en construcción, el 20,6% en actividades administrativas y el 19,1% en transporte. Su presencia también es mayoritaria en los sistemas especiales: representan el 50,3% de los afiliados al Sistema Especial de Empleados de Hogar y el 42,7% del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios.

En este pasado mes de octubre, sin embargo, educación fue la actividad que más creció, con un avance del 17,6%, seguida de la construcción, con un 5,2%. El número de autónomos extranjeros también tocó un récord en octubre, con 557.246 trabajadores por cuenta propia, un 12,8% más que un año antes y un 2% por encima del mes previo. Ese crecimiento resulta particularmente visible en sectores de alta cualificación: los extranjeros ya representan más de un tercio de los ocupados en telecomunicaciones y programación informática.

El Ministerio ha destacado el “elevado” porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, que llega al 86,7% del total. La cifra se ubica 27,8 puntos por encima del promedio del período 2017-2021, antes de la reforma laboral, cuando la contratación indefinida entre extranjeros se situaba en el 58,9%. En paralelo, la tasa de temporalidad de los trabajadores extranjeros cayó al 13,3%, un nivel que quedó por encima de la tasa registrada entre los trabajadores nacionales, del 11,9%.

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