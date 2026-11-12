Hallaron microplásticos en la sangre de animales silvestres en zonas remotas de Brasil

Un estudio publicado en la revista Nature halló microplásticos en el torrente sanguíneo de tapires y osos hormigueros gigantes de Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los rastros de plástico no se detienen en los límites de las ciudades ni en las áreas destinadas al uso humano. Un análisis publicado en Nature halló microplásticos circulando en la sangre de animales silvestres de Brasil, incluidos osos hormigueros gigantes y tapires de tierras bajas que viven lejos de vertederos e infraestructuras. El resultado plantea que la contaminación puede alcanzar a la fauna de regiones apartadas de los puntos donde se origina.

La investigación examinó a 47 animales y midió la concentración de estas partículas en sus muestras de sangre. La muestra incluyó 26 tapires de tierras bajas (Tapirus terrestris) y 21 osos hormigueros gigantes (Myrmecophaga tridactyla). En promedio, los ejemplares presentaban cerca de 74 partículas por mililitro de sangre, una cantidad similar a la registrada en muchos seres humanos, según el análisis.

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Los investigadores encontraron los niveles más altos en los animales que permanecían más cerca de instalaciones de gestión de residuos y de otras infraestructuras humanas. Sin embargo, las partículas también aparecieron en ejemplares que habitaban a más de 100 kilómetros de vertederos y a 65 kilómetros de infraestructura humana. Esa distancia sitúa el problema más allá de los lugares asociados de forma inmediata con la contaminación plástica.

Los animales examinados presentaron un promedio de 74 partículas de microplásticos por mililitro de sangre, un nivel similar al registrado en seres humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las partículas llegaron a animales alejados de vertederos e infraestructura humana

Los microplásticos son partículas de menos de cinco milímetros de diámetro y pueden tener distintas composiciones químicas. Se desplazan por el ambiente a través del agua de lluvia, los ríos y la atmósfera. Por esa vía, su presencia puede extenderse desde los focos de contaminación hasta ecosistemas y especies que no viven junto a zonas intervenidas por las personas.

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Para Marcia de Almeida Monteiro Melo Ferraz, coautora del estudio y científica conservacionista del campus Okanagan de la Universidad de Columbia Británica, en Kelowna, Canadá, el hallazgo indica que los plásticos pueden llegar a animales silvestres que viven lejos del origen de la contaminación. La detección en individuos apartados de basurales y construcciones humanas apuntó precisamente a esa dispersión.

Los datos se reunieron entre febrero de 2021 y noviembre de 2022. Michael Noonan, ecólogo cuantitativo y también coautor del trabajo en el campus Okanagan de la Universidad de Columbia Británica, trabajó con Ferraz y otros colegas en la recolección y el análisis de sangre de animales de tres grandes entornos brasileños: la selva amazónica, la sabana del Cerrado y el humedal del Pantanal.

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El Pantanal fue descrito en la investigación como un humedal extenso e impoluto. La inclusión de esa región, junto con la Amazonia y el Cerrado, permitió observar la exposición de los animales en áreas con condiciones ambientales y grados de presencia humana diferentes.

El equipo de científicos ampliará las mediciones a otras especies para aportar información útil a las políticas de conservación de la vida silvestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento por GPS vinculó la exposición con los desplazamientos de la fauna

Además de estudiar las muestras sanguíneas, el equipo usó datos de GPS para seguir los movimientos de los animales y establecer su exposición a la presencia humana. Ese cruce entre los recorridos de la fauna y las características de los territorios donde se movía permitió relacionar la concentración de partículas con la proximidad a zonas urbanizadas, infraestructura y manejo de residuos.

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Los científicos detectaron microplásticos en 43 de los 47 animales incluidos en el estudio. Las concentraciones fueron más elevadas entre los ejemplares que vivían en áreas más urbanizadas. De acuerdo con Ferraz, limitar el contacto de la fauna silvestre con la infraestructura humana podría reducir la cantidad de plástico que los animales ingieren.

La relación entre el ambiente y la exposición de los animales representa uno de los puntos centrales del trabajo. Estudios previos habían medido niveles de microplásticos en fauna silvestre, pero pocos habían examinado de qué forma el entorno influye en aquello que los animales ingieren, señaló Noonan. El seguimiento de los desplazamientos aporta una manera de vincular la contaminación presente en los organismos con el espacio que ocupan.

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Para Sofia Ya-Hsuan Liou, geoquímica de la Universidad Nacional de Taiwán, en Taipéi, los resultados constituyen un paso para entender mejor cómo afectan esas partículas a la vida silvestre. El análisis no se limitó a constatar su presencia: incorporó la ubicación y los movimientos de los ejemplares frente a las actividades humanas.

El seguimiento satelital mediante GPS permitió confirmar la presencia de microplásticos en 43 de los 47 animales monitoreados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo ampliará las mediciones a otras especies y al ambiente

La investigación continuará con mediciones de microplásticos en otras especies y en el medio ambiente. El propósito es obtener una imagen más clara de la forma en que estas partículas se acumulan en la fauna silvestre. Esa siguiente etapa buscará sumar información sobre los organismos y los entornos donde habitan.

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Ferraz sostuvo que esos datos pueden servir para elaborar políticas de protección de la vida silvestre frente a impactos que exceden la pérdida de hábitat. “Necesitamos empezar a pensar más allá de eso”, añadió. El estudio sitúa a los microplásticos como un factor que debe considerarse junto con los cambios físicos que afectan los espacios donde viven las especies.