Colombia

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será testigo de la 27.ª entrega de los premios, con la Bichota como una de las principales favoritas de la velada, nominada en las tres categorías principales. Aria Vega compite como Mejor Nuevo Artista, y el Grupo Niche se presentará en el tributo a Willie Colón

Con seis nominaciones, Karol G es una de las favoritas a llevarse algunos de los galardones más codiciados de los Latin Grammy 2026 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)
Con seis nominaciones, Karol G es una de las favoritas a llevarse algunos de los galardones más codiciados de los Latin Grammy 2026 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)
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Este jueves 12 de noviembre, la música latina vive una de sus noches más importantes del año con la 27.ª entrega de los Latin Grammy, que se celebra en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La Academia Latina de la Grabación reconoce en 60 categorías las mejores grabaciones, álbumes y composiciones publicadas entre junio de 2025 y mayo de 2026. En Colombia, la jornada arranca a las 3:00 p. m. con la Premiere, donde se entrega la mayoría de los gramófonos, continúa a las 7:00 p. m. con la alfombra roja y culmina a las 8:00 p. m. con la gala principal, conducida por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez por décima ocasión.

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Colombia llega con una de las delegaciones más numerosas de la noche. Karol G lidera la cuota nacional con siete nominaciones, incluyendo las categorías Álbum, Grabación y Canción del Año, y se presentará en vivo durante la gala. La acompañan Juanes, Feid, Ryan Castro, Beéle, Fonseca, Greeicy, Carlos Vives, Jorge Celedón, Grupo Niche, Monsieur Periné, Gusi, Karen Lizarazo, Fariana y Esteman, entre otros, además de Aria Vega, única colombiana nominada a Mejor Nuevo Artista.

La gala incluirá también presentaciones de Juanes, Feid, Fonseca y Grupo Niche, este último como parte de un tributo especial a Willie Colón junto a la cantante argentina Nathy Peluso.

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Los espectadores colombianos cuentan con varias opciones para seguir la transmisión. La más accesible es Ditu, la plataforma gratuita de Caracol Televisión, disponible en aplicación móvil, Smart TV y sitio web, sin necesidad de suscripción ni datos bancarios, solo con un registro previo. Desde las 3:00 p. m. la aplicación Ditu ofrece cobertura especial con entrevistas a los nominados y análisis de las categorías. Para quienes prefieran televisión por suscripción, la gala principal se transmite por TNT, y en streaming a través de HBO Max y DGO.

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