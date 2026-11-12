El Niño no impacta igual durante todo el año: un estudio detalla cuándo y dónde cambian las lluvias en Sudamérica

Una investigación analizó el comportamiento de El Niño en Sudamérica con registros de 10.000 estaciones meteorológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Niño no trae siempre la misma amenaza ni dibuja un único mapa de riesgos sobre Sudamérica. En algunos meses, puede cargar de humedad al sur de Brasil, Uruguay y parte de Argentina, con lluvias capaces de desbordar ríos y ciudades; en otros, profundiza la falta de agua en la Amazonia y el norte brasileño. Un reciente estudio basado en 75 años de registros meteorológicos reconstruyó esos cambios y encontró que los efectos del fenómeno se desplazan y se intensifican según el momento del año.

La investigación, liderada por la climatóloga Alice M. Grimm, de la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, Brasil, reunió información de aproximadamente 10.000 estaciones meteorológicas de Sudamérica entre 1950 y 2024. El equipo examinó 15 episodios de El Niño y trazó, mes a mes y con detalle geográfico, la evolución de las anomalías de precipitación desde el invierno en que empieza cada evento hasta el otoño del año siguiente.

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El patrón cambia durante el verano. Entre la primavera, el pico del verano y el otoño, las alteraciones en la circulación y el transporte de humedad modifican las zonas con más o menos precipitaciones. (sciencedirect)

El resultado ofrece una advertencia útil para una región acostumbrada a mirar el fenómeno en términos generales. El Niño suele asociarse con más lluvias en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y sectores de Argentina, además de sequías en la Amazonia y el norte continental. Pero el estudio plantea que esa descripción, aunque válida como tendencia, es incompleta: las señales más fuertes pueden durar semanas, moverse de una zona a otra y cambiar de mecanismo según el momento del año.

La diferencia es central para la prevención. Un promedio de primavera o verano puede disimular el mes en que el riesgo de una crecida, una inundación o una sequía alcanza su punto más alto. El estudio identifica a noviembre como el período de mayor impacto relativo sobre el sudeste de Sudamérica, una región que incluye el sur de Brasil y áreas vecinas de la cuenca del Plata.

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El sur de Brasil y la cuenca del Plata reciben el golpe más fuerte en primavera

El fenómeno propicia un aumento de las lluvias en sectores de Argentina durante la primavera y el comienzo del verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a El Niño, el calendario importa. Y, a veces, un mes puede cambiar por completo el mapa de los riesgos. Durante la primavera, las aguas más cálidas del Pacífico central y oriental modifican la circulación de la atmósfera. Esos cambios activan teleconexiones: cadenas de alteraciones atmosféricas que nacen a miles de kilómetros de distancia y terminan por reorganizar vientos, humedad, nubosidad y lluvias sobre Sudamérica.

En octubre y, sobre todo, en noviembre, la investigación detectó condiciones propicias para que esas teleconexiones alcancen las latitudes subtropicales del continente. En ese período se refuerza el transporte de aire cálido y húmedo desde el norte hacia el sur de Brasil y el sudeste sudamericano.

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La consecuencia puede sentirse a ras del suelo. Más humedad disponible y una circulación favorable al ascenso del aire crean condiciones para precipitaciones superiores a los valores habituales. El trabajo vincula ese patrón con un aumento de la intensidad y la persistencia de los sistemas meteorológicos que producen lluvias abundantes en el sur brasileño.

Para Argentina, el estudio aporta una señal relevante, aunque no un pronóstico puntual. Parte del territorio argentino se encuentra dentro o cerca del área que los investigadores denominan sudeste de Sudamérica. Allí, El Niño tiende a inclinar la balanza hacia un escenario más húmedo en primavera y al comienzo del verano.

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Eso no implica que todo el país reciba lluvias por encima de lo normal ni que cada episodio reproduzca el mismo comportamiento. La extensión, la intensidad y el momento de las precipitaciones dependen también de sistemas regionales, de la temperatura del Atlántico y de la evolución particular de cada evento. Sin embargo, el análisis histórico indica que la vigilancia debe reforzarse cuando se combinan El Niño y las condiciones atmosféricas favorables para ese corredor de humedad.

La Amazonia y el norte de Brasil enfrentan una señal opuesta

El descenso de masas de aire sobre el norte del continente dificulta la formación de nubes y reduce el caudal de los ríos en la Amazonia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la franja subtropical puede recibir más agua, el norte del continente suele atravesar el proceso contrario. El estudio muestra que una teleconexión tropical asociada a El Niño favorece el descenso de aire sobre el norte de Sudamérica, la Amazonia y, en distintos momentos, el nordeste brasileño.

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El aire que desciende dificulta la formación de nubes de gran desarrollo vertical y reduce las chances de lluvia. La mayor falta de precipitaciones aparece sobre el norte de Sudamérica y la Amazonia, donde los déficits pueden coincidir con meses sensibles para los ríos, los ecosistemas y las actividades productivas.

El contraste dibuja un continente partido por el agua: en una zona, exceso de lluvias y riesgo de inundaciones; en otra, sequedad, bajante de ríos y condiciones más favorables para incendios. No se trata de una regla mecánica, pero sí de una de las huellas recurrentes que El Niño deja en los registros históricos.

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La autora remarca que esa señal tampoco permanece inmóvil. Hacia el otoño del año siguiente, cuando el fenómeno suele perder intensidad, las anomalías secas se desplazan hacia el este, con mayor peso sobre el nordeste de Brasil. Al mismo tiempo, el exceso de lluvia vuelve a aparecer en sectores del sudeste del continente.

El verano cambia las reglas en el centro-este brasileño

Las variaciones térmicas en el océano Atlántico y la Zona de Convergencia Intertropical modifican el impacto de El Niño sobre el territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasaje de la primavera al verano altera el escenario. Entre enero y febrero, los vientos de altura se desplazan hacia el sur y la conexión atmosférica con el Pacífico pierde fuerza. En ese momento, las condiciones locales adquieren una influencia mayor sobre las lluvias.

El estudio detalla este mecanismo en el centro-este de Brasil, dentro del área afectada por el monzón sudamericano. Si la primavera fue seca, el suelo conserva menos humedad y la superficie se calienta más. Ese calentamiento puede reducir la presión cerca de la superficie, modificar la circulación regional y atraer humedad hacia sectores del centro y sudeste brasileño.

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Así, una región que padeció déficit de lluvia durante la primavera puede experimentar un alivio transitorio en pleno verano. A la vez, las precipitaciones excesivas sobre el sur de Brasil y el sudeste sudamericano pueden debilitarse o correrse hacia el sudoeste.

Ese movimiento muestra por qué las explicaciones simples suelen quedar cortas. El Niño no actúa como un interruptor que enciende o apaga la lluvia en una región durante meses. El fenómeno interactúa con el océano Atlántico, con los vientos en altura, con la humedad almacenada en el suelo y con la topografía del continente.

En el nordeste de Brasil, por ejemplo, las variaciones de la temperatura del Atlántico tropical pueden reforzar o atenuar la influencia del Pacífico. El desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, una franja de nubosidad y lluvias cercana al ecuador, define buena parte de esa respuesta. Por eso, dos eventos de El Niño con características similares en el Pacífico pueden terminar con efectos distintos en el territorio sudamericano.

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El monitoreo del Pacífico puede mejorar las alertas tempranas

El monitoreo de las alteraciones atmosféricas en el océano Pacífico central aporta datos clave para los sistemas de alerta temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de describir las lluvias, el equipo aplicó una herramienta conocida como funciones de influencia. El método permite identificar qué sectores de la atmósfera tropical ejercen una mayor incidencia sobre las teleconexiones que afectan al sur de Sudamérica.

Los investigadores se concentraron en noviembre, cuando el patrón de lluvias intensas tiene mayor presencia en la región. Detectaron zonas del Pacífico central y oriental donde las anomalías de convección —el ascenso de aire cálido y húmedo que forma nubes— pueden impulsar las ondas atmosféricas asociadas a esas precipitaciones.

La utilidad práctica está en el monitoreo. Si esas áreas muestran señales intensas de ascenso o descenso del aire, los organismos meteorológicos y de protección civil podrían contar con información adicional para evaluar el riesgo de impactos fuertes en el sur de Brasil y las áreas cercanas.

El trabajo no propone reemplazar los pronósticos operativos ni anticipar con certeza una inundación o una sequía. Su aporte está en otra escala: señala los meses y las regiones en los que vale la pena prestar más atención cuando El Niño ya está en marcha.

Los 75 años de registros ofrecen un patrón consistente, pero cada episodio conserva rasgos propios, advierte la investigación. La intensidad del calentamiento en el Pacífico, su ubicación, la respuesta del Atlántico y el estado previo de la atmósfera pueden modificar el resultado final.