Las crías de foca expuestas al mercurio antes de nacer presentan daños neurológicos que comprometen su supervivencia en el océano

Un estudio de la Universidad Texas A&M comprobó que la exposición prenatal al mercurio provoca alteraciones neurológicas en las crías de foca común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las crías de foca revelaron que la exposición prenatal al mercurio causa alteraciones neurológicas en mamíferos marinos salvajes, según un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M que lleva años rastreando contaminantes a lo largo de la costa del Pacífico de América del Norte, desde Alaska hasta México.

El estudio, según el comunicado recogido por Phys.org y liderado por el Dr. Todd O’Hara, toxicólogo veterinario y profesor del Colegio de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas A&M, determinó que la exposición al mercurio antes del nacimiento está asociada con diferencias en la respuesta al tacto y la motricidad de cachorros de foca común, así como con períodos de rehabilitación más prolongados.

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Los cachorros acumulan mercurio desde el vientre materno, antes de nacer

La investigación parte de un principio bien documentado: ciertos contaminantes, como el mercurio, se biomagnifican en las cadenas alimentarias marinas. Es decir, se concentran a medida que suben de presa a depredador, lo que expone a los mamíferos marinos piscívoros a niveles especialmente altos de estas sustancias.

Lo que hace particularmente relevante el estudio de los cachorros es que la transferencia de contaminantes puede ocurrir durante la gestación y la lactancia. Esto significa que las crías ya llegan al mundo con una carga tóxica heredada de sus madres, antes de haber consumido un solo pez por cuenta propia.

Las crías de mamíferos marinos reciben cargas de contaminantes a través de la placenta y la leche materna antes de consumir presas por cuenta propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones previas del mismo grupo encontraron que cachorros de lobo marino de Steller provenientes de las Islas Aleutianas occidentales de Alaska presentaban concentraciones más elevadas de mercurio y de algunos contaminantes orgánicos persistentes —como los bifenilos policlorados (PCB) y el pesticida DDT— que las hembras adultas y que lobos marinos de otras zonas. Ambos compuestos llevan décadas prohibidos en Estados Unidos, pero se degradan muy lentamente y persisten en el medioambiente.

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“Las diferencias en las corrientes oceánicas y las condiciones ambientales pueden moldear las redes tróficas locales y la composición de las presas”, explicó la Dra. Daniela A. Murillo Cisneros, investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR) de México. “Estas diferencias regionales pueden influir en la exposición materna y, a su vez, en la que reciben sus crías.”

El examen neurológico estándar para perros y caballos no sirve para focas

Detectar mercurio en un animal es solo el primer paso. El verdadero desafío científico es determinar si esa exposición está dañando el funcionamiento del organismo, en particular el sistema nervioso.

Esa tarea es especialmente compleja en mamíferos marinos. Un examen neurológico diseñado para un perro, un gato o un caballo no se puede aplicar directamente a una foca. Los pinnípedos —mamíferos marinos de aletas, como las focas y los leones marinos— tienen una morfología diferente: aletas en lugar de extremidades, orejas externas reducidas y gruesas capas de grasa subcutánea. Sus cuerpos están adaptados para nadar y bucear, no para moverse en tierra.

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Para resolver ese obstáculo, el equipo de O’Hara colaboró con The Marine Mammal Center, ubicado en Sausalito, California, y desarrolló un protocolo de examen neurológico estandarizado específico para cachorros de foca común (Phoca vitulina).

Los cachorros de lobo marino de Steller en las Islas Aleutianas registraron niveles de mercurio, PCB y DDT superiores a los de las hembras adultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo la dirección de la neuróloga veterinaria Dra. Christine Thomson, el equipo evaluó a 45 cachorros de foca varados que ingresaron al centro durante dos años. El examen resultante incluye 26 evaluaciones adaptadas a la anatomía y el comportamiento de los pinnípedos, puede completarse en menos de 12 minutos y ofrece a los clínicos una metodología uniforme para comparar hallazgos entre animales y estudios.

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“Como las focas comunes son animales salvajes y principalmente acuáticos, tuvimos que ser creativos y desarrollar nuevas formas de evaluar su función neurológica”, señaló la Dra. Cara Field, directora de medicina de conservación de The Marine Mammal Center. “Una cabeza de pescado atada a un hilo resultó ser un estímulo muy útil y, al parecer, bastante sabroso.”

La exposición fetal al mercurio pone en riesgo la supervivencia tras la liberación

Una vez disponible el protocolo, el grupo pudo vincular los niveles de exposición al mercurio con resultados clínicos concretos. La Dra. Marianne Lian, entonces estudiante doctoral de O’Hara, analizó esas conexiones en cachorros de foca común y halló que la exposición prenatal al mercurio se asociaba con alteraciones en la respuesta al tacto, cambios en la motricidad y una mayor duración del proceso de rehabilitación.

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“Medir estos efectos adversos es especialmente difícil en un animal salvaje”, afirmó Lian. “Estos hallazgos respaldaron que la exposición fetal al mercurio puede poner a los animales salvajes en riesgo de sufrir anomalías del desarrollo neurológico.”

La investigación de la doctora Marianne Lian vinculó el mercurio con fallas en la motricidad, respuestas anómalas al tacto y procesos de rehabilitación más extensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo estandarizado también permitió diferenciar el daño neurotóxico de otras condiciones que pueden producir síntomas similares. Durante la investigación, varios cachorros que presentaban signos neurológicos anormales fueron diagnosticados en realidad con infecciones de oído, malformaciones cerebrales congénitas severas o desnutrición. Identificar esas causas subyacentes permitió orientar mejor el tratamiento.

“Al desarrollar un protocolo de examen neurológico específico, podemos identificar cachorros con disfunción neurológica y realizar pruebas diagnósticas adicionales para determinar la causa, ya sea intoxicación, meningitis o problemas del desarrollo”, indicó Thomson. “Con un diagnóstico, se puede iniciar el tratamiento y la rehabilitación adecuados.”

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La importancia práctica de esto es mayor de lo que parece. Un animal puede lucir sano y, aun así, presentar alteraciones neurológicas sutiles que comprometan su capacidad de nadar, navegar y alimentarse en el océano tras su liberación.

“Un animal puede parecer sano mientras aún tiene anomalías neurológicas sutiles que podrían afectar su capacidad de sobrevivir después de ser liberado”, advirtió O’Hara. “Poder identificar esos efectos le da a organizaciones de rehabilitación, como The Marine Mammal Center, una imagen más completa de la salud del animal.”

Científicos de Texas A&M ampliarán la investigación hacia leones marinos en México bajo el enfoque de Una Sola Salud para evaluar riesgos compartidos con los humanos. (Captura National Geographic)

La salud del océano y la salud humana están conectadas a través de la misma cadena alimentaria

Las implicaciones del trabajo trascienden a los mamíferos marinos. Dado que estas especies y los seres humanos comparten muchos recursos alimentarios marinos, estudiar cómo circulan los contaminantes en las cadenas tróficas oceánicas puede arrojar luz sobre riesgos ambientales que afectan a ambos.

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Eventos climáticos como El Niño pueden alterar la abundancia y distribución de las presas, modificar la dieta de los mamíferos marinos y cambiar la cantidad de mercurio que sus crías reciben antes de nacer.

Para O’Hara, esta interconexión refleja un enfoque de Una Sola Salud (One Health), que reconoce que la salud de los animales, las personas y el medioambiente que comparten son inseparables.

“Los mamíferos marinos y las personas forman parte del mismo entorno y pueden depender de muchos de los mismos recursos alimentarios marinos”, subrayó el investigador. “Al estudiar los contaminantes y las biotoxinas a lo largo de esas redes alimentarias compartidas, podemos entender mejor las exposiciones que pueden tener implicaciones tanto para la salud animal como para la humana, incluidos los sutiles impactos neurológicos en las personas.”

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Las investigaciones futuras ampliarán el trabajo hacia los leones marinos de California en México y continuarán con estudios comunitarios participativos sobre focas comunes en Alaska, con foco en el mercurio y otros elementos traza bajo la perspectiva de Una Sola Salud. En esos proyectos participan también la Dra. Jill Hiney, el Dr. Carlos Rosado Berrios y el Dr. Robert Taylor, todos investigadores del Departamento de Biociencias Veterinarias Integradoras (VIBS) de Texas A&M.