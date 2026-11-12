Medio Ambiente

Las crías de foca expuestas al mercurio antes de nacer presentan daños neurológicos que comprometen su supervivencia en el océano

Investigadores de Texas A&M documentaron por primera vez los efectos del mercurio prenatal en el sistema nervioso de pinnípedos salvajes, usando un protocolo diseñado especialmente para la anatomía de las focas

Una cría de foca de pelaje blanco recostada sobre la nieve y el hielo marino frente a bloques flotantes y montañas lejanas.
Un estudio de la Universidad Texas A&M comprobó que la exposición prenatal al mercurio provoca alteraciones neurológicas en las crías de foca común. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las crías de foca revelaron que la exposición prenatal al mercurio causa alteraciones neurológicas en mamíferos marinos salvajes, según un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M que lleva años rastreando contaminantes a lo largo de la costa del Pacífico de América del Norte, desde Alaska hasta México.

El estudio, según el comunicado recogido por Phys.org y liderado por el Dr. Todd O’Hara, toxicólogo veterinario y profesor del Colegio de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas A&M, determinó que la exposición al mercurio antes del nacimiento está asociada con diferencias en la respuesta al tacto y la motricidad de cachorros de foca común, así como con períodos de rehabilitación más prolongados.

PUBLICIDAD

Los cachorros acumulan mercurio desde el vientre materno, antes de nacer

La investigación parte de un principio bien documentado: ciertos contaminantes, como el mercurio, se biomagnifican en las cadenas alimentarias marinas. Es decir, se concentran a medida que suben de presa a depredador, lo que expone a los mamíferos marinos piscívoros a niveles especialmente altos de estas sustancias.

Lo que hace particularmente relevante el estudio de los cachorros es que la transferencia de contaminantes puede ocurrir durante la gestación y la lactancia. Esto significa que las crías ya llegan al mundo con una carga tóxica heredada de sus madres, antes de haber consumido un solo pez por cuenta propia.

Cinco crías de foca blancas sobre rocas y nieve junto al agua, donde flota un contenedor oxidado con una calavera y la palabra mercurio.
Las crías de mamíferos marinos reciben cargas de contaminantes a través de la placenta y la leche materna antes de consumir presas por cuenta propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones previas del mismo grupo encontraron que cachorros de lobo marino de Steller provenientes de las Islas Aleutianas occidentales de Alaska presentaban concentraciones más elevadas de mercurio y de algunos contaminantes orgánicos persistentes —como los bifenilos policlorados (PCB) y el pesticida DDT— que las hembras adultas y que lobos marinos de otras zonas. Ambos compuestos llevan décadas prohibidos en Estados Unidos, pero se degradan muy lentamente y persisten en el medioambiente.

PUBLICIDAD

“Las diferencias en las corrientes oceánicas y las condiciones ambientales pueden moldear las redes tróficas locales y la composición de las presas”, explicó la Dra. Daniela A. Murillo Cisneros, investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR) de México. “Estas diferencias regionales pueden influir en la exposición materna y, a su vez, en la que reciben sus crías.”

El examen neurológico estándar para perros y caballos no sirve para focas

Detectar mercurio en un animal es solo el primer paso. El verdadero desafío científico es determinar si esa exposición está dañando el funcionamiento del organismo, en particular el sistema nervioso.

Esa tarea es especialmente compleja en mamíferos marinos. Un examen neurológico diseñado para un perro, un gato o un caballo no se puede aplicar directamente a una foca. Los pinnípedos —mamíferos marinos de aletas, como las focas y los leones marinos— tienen una morfología diferente: aletas en lugar de extremidades, orejas externas reducidas y gruesas capas de grasa subcutánea. Sus cuerpos están adaptados para nadar y bucear, no para moverse en tierra.

Para resolver ese obstáculo, el equipo de O’Hara colaboró con The Marine Mammal Center, ubicado en Sausalito, California, y desarrolló un protocolo de examen neurológico estandarizado específico para cachorros de foca común (Phoca vitulina).

Crías de foca de pelaje blanco descansan sobre bloques de nieve y hielo cerca del mar.
Los cachorros de lobo marino de Steller en las Islas Aleutianas registraron niveles de mercurio, PCB y DDT superiores a los de las hembras adultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo la dirección de la neuróloga veterinaria Dra. Christine Thomson, el equipo evaluó a 45 cachorros de foca varados que ingresaron al centro durante dos años. El examen resultante incluye 26 evaluaciones adaptadas a la anatomía y el comportamiento de los pinnípedos, puede completarse en menos de 12 minutos y ofrece a los clínicos una metodología uniforme para comparar hallazgos entre animales y estudios.

“Como las focas comunes son animales salvajes y principalmente acuáticos, tuvimos que ser creativos y desarrollar nuevas formas de evaluar su función neurológica”, señaló la Dra. Cara Field, directora de medicina de conservación de The Marine Mammal Center. “Una cabeza de pescado atada a un hilo resultó ser un estímulo muy útil y, al parecer, bastante sabroso.”

La exposición fetal al mercurio pone en riesgo la supervivencia tras la liberación

Una vez disponible el protocolo, el grupo pudo vincular los niveles de exposición al mercurio con resultados clínicos concretos. La Dra. Marianne Lian, entonces estudiante doctoral de O’Hara, analizó esas conexiones en cachorros de foca común y halló que la exposición prenatal al mercurio se asociaba con alteraciones en la respuesta al tacto, cambios en la motricidad y una mayor duración del proceso de rehabilitación.

“Medir estos efectos adversos es especialmente difícil en un animal salvaje”, afirmó Lian. “Estos hallazgos respaldaron que la exposición fetal al mercurio puede poner a los animales salvajes en riesgo de sufrir anomalías del desarrollo neurológico.”

Una foca sobre guijarros en una cueva rocosa con olas al fondo.
La investigación de la doctora Marianne Lian vinculó el mercurio con fallas en la motricidad, respuestas anómalas al tacto y procesos de rehabilitación más extensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo estandarizado también permitió diferenciar el daño neurotóxico de otras condiciones que pueden producir síntomas similares. Durante la investigación, varios cachorros que presentaban signos neurológicos anormales fueron diagnosticados en realidad con infecciones de oído, malformaciones cerebrales congénitas severas o desnutrición. Identificar esas causas subyacentes permitió orientar mejor el tratamiento.

“Al desarrollar un protocolo de examen neurológico específico, podemos identificar cachorros con disfunción neurológica y realizar pruebas diagnósticas adicionales para determinar la causa, ya sea intoxicación, meningitis o problemas del desarrollo”, indicó Thomson. “Con un diagnóstico, se puede iniciar el tratamiento y la rehabilitación adecuados.”

La importancia práctica de esto es mayor de lo que parece. Un animal puede lucir sano y, aun así, presentar alteraciones neurológicas sutiles que comprometan su capacidad de nadar, navegar y alimentarse en el océano tras su liberación.

“Un animal puede parecer sano mientras aún tiene anomalías neurológicas sutiles que podrían afectar su capacidad de sobrevivir después de ser liberado”, advirtió O’Hara. “Poder identificar esos efectos le da a organizaciones de rehabilitación, como The Marine Mammal Center, una imagen más completa de la salud del animal.”

Un grupo de focas peleteras de pelaje marrón claro y oscuro reposa sobre rocas grises, con una foca en primer plano y otras al fondo
Científicos de Texas A&M ampliarán la investigación hacia leones marinos en México bajo el enfoque de Una Sola Salud para evaluar riesgos compartidos con los humanos. (Captura National Geographic)

La salud del océano y la salud humana están conectadas a través de la misma cadena alimentaria

Las implicaciones del trabajo trascienden a los mamíferos marinos. Dado que estas especies y los seres humanos comparten muchos recursos alimentarios marinos, estudiar cómo circulan los contaminantes en las cadenas tróficas oceánicas puede arrojar luz sobre riesgos ambientales que afectan a ambos.

Eventos climáticos como El Niño pueden alterar la abundancia y distribución de las presas, modificar la dieta de los mamíferos marinos y cambiar la cantidad de mercurio que sus crías reciben antes de nacer.

Para O’Hara, esta interconexión refleja un enfoque de Una Sola Salud (One Health), que reconoce que la salud de los animales, las personas y el medioambiente que comparten son inseparables.

“Los mamíferos marinos y las personas forman parte del mismo entorno y pueden depender de muchos de los mismos recursos alimentarios marinos”, subrayó el investigador. “Al estudiar los contaminantes y las biotoxinas a lo largo de esas redes alimentarias compartidas, podemos entender mejor las exposiciones que pueden tener implicaciones tanto para la salud animal como para la humana, incluidos los sutiles impactos neurológicos en las personas.”

Las investigaciones futuras ampliarán el trabajo hacia los leones marinos de California en México y continuarán con estudios comunitarios participativos sobre focas comunes en Alaska, con foco en el mercurio y otros elementos traza bajo la perspectiva de Una Sola Salud. En esos proyectos participan también la Dra. Jill Hiney, el Dr. Carlos Rosado Berrios y el Dr. Robert Taylor, todos investigadores del Departamento de Biociencias Veterinarias Integradoras (VIBS) de Texas A&M.

Temas Relacionados

MamíferosMercurioIntoxicaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño podría aumentar los riesgos para la producción agrícola y la seguridad alimentaria en El Salvador

Un boletín del Instituto de Investigaciones Económicas examina cómo las variaciones climáticas pueden trasladarse desde las cosechas hacia los precios, los ingresos rurales y el abastecimiento de alimentos.

El Niño podría aumentar los riesgos para la producción agrícola y la seguridad alimentaria en El Salvador

Cómo el descubrimiento de un ecosistema microscópico podría cambiar la forma en que se extraen minerales del océano

Un equipo internacional halló miles de organismos que solo existen dentro de rocas ricas en metales en el Pacífico, un hallazgo que podría establecer nuevas regulaciones sobre esta actividad en aguas profundas

Cómo el descubrimiento de un ecosistema microscópico podría cambiar la forma en que se extraen minerales del océano

Londres en alerta por contaminación del aire: advierten sobre niveles tóxicos en varias zonas

Nueve barrios de la capital británica registraron el nivel 10 de partículas en suspensión; el alcalde pidió a los vecinos que reduzcan el uso del auto y eviten quemar residuos

Londres en alerta por contaminación del aire: advierten sobre niveles tóxicos en varias zonas

Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial: “El Niño causará daños, para muchas personas ya tiene consecuencias”

La meteoróloga argentina pidió, en la Cumbre del Clima que se realiza en Turquía, que los pronósticos globales se traduzcan en medidas de prevención para cada país

Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial: “El Niño causará daños, para muchas personas ya tiene consecuencias”

COP31: las 10 claves para entender una cumbre climática que busca hacer historia en medio del calentamiento global récord

La conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático reúne en Antalya, Turquía, a casi 200 países mientras crecen los eventos extremos, se debilita la cooperación internacional y persisten las diferencias por el financiamiento

COP31: las 10 claves para entender una cumbre climática que busca hacer historia en medio del calentamiento global récord
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Jerome Sanabria afirmó que le preocupa el futuro de la contrarreforma pensional y lanzó mensaje a Abelardo de la Espriella: “Cite a sesiones extraordinarias”

Funcionarios de la Dian habrían permitido ingreso de al menos 425.000 millones ilícitos en frontera con Ecuador: Fiscalía los capturó

Deicy Jiménez reiteró sus denuncias contra Gustavo Petro y le salió al paso a versiones de activista que la acusó de ser instrumentalizada: “Parecía creerse dueño del mundo”

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

DEPORTES

El “Caso Lo Celso” que abrió la controversia en España: el gestó que sembró los rumores y la respuesta de Pellegrini

El “Caso Lo Celso” que abrió la controversia en España: el gestó que sembró los rumores y la respuesta de Pellegrini

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

El Mundial de Rally volverá a Argentina: el detrás de escena del histórico anuncio

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

Con Pablo Matera como capitán, Los Pumas realizarán cinco cambios ante Italia

ENTRETENIMIENTO

Inde Navarrette habló de su trabajo en “Obsession”, el reconocimiento del terror en Hollywood y sus expectativas para los Oscar 2027

Inde Navarrette habló de su trabajo en “Obsession”, el reconocimiento del terror en Hollywood y sus expectativas para los Oscar 2027

Arnold Schwarzenegger lanzó un fuerte reclamo a demócratas y republicanos: "Trabajen juntos"

La viuda de Patrick Stewart se pronuncia y revela cómo fueron los últimos días del actor: "No dejamos nada sin decir"

La audición que Eric Dane desperdició por culpa de las drogas: “¿Es esto quien quieres ser?”

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday