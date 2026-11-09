“El Niño de tamaño descomunal impacta en un planeta ya sobrecalentado”: la advertencia de la ONU en el inicio de la COP31

La ONU advierte sobre el récord de temperaturas globales y el fenómeno de El Niño

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La COP31 abrió este lunes en Antalya, Turquía, con un mensaje de alerta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM): 2026 se encamina a figurar entre los cuatro años más cálidos desde que existen registros, mientras se acumulan récords en los océanos y el nivel del mar.

La cumbre de Naciones Unidas reúne hasta el 20 de noviembre a delegaciones de casi 200 países para negociar medidas sobre emisiones, adaptación y financiamiento climático.

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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, describió el escenario como “una nueva era de extremos climáticos”. “Un fenómeno de El Niño de tamaño descomunal impacta en un planeta ya sobrecalentado por el cambio climático causado por el ser humano”, afirmó.

El funcionario añadió que los récords climáticos siguen batiéndose, los costos humanos aumentan y quienes menos contribuyeron al problema son los primeros y los más afectados.

La actualización del informe Estado del Clima 2026, presentada en la inauguración de la conferencia, situó los datos científicos en el centro de las negociaciones.

Un gráfico de la Organización Meteorológica Mundial indica que la temperatura media global de enero a septiembre de 2026 se situó 1,47 °C sobre el promedio preindustrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La argentina Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, advirtió que los niveles actuales de gases de efecto invernadero no muestran señales de una pronta reversión y pidió sostener las redes de observación que permiten anticipar riesgos.

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“El Niño no añade calor nuevo al planeta. Libera calor del océano, que está alcanzando su temperatura más alta jamás registrada. Simplemente hay más calor disponible para liberar”, declaró Saulo durante la presentación del informe.

“No podemos permitirnos el lujo de volar a ciegas”, afirmó la primera mujer y primera sudamericana al frente de la OMM, al reclamar decisiones urgentes y recursos para los sistemas de observación meteorológica y las alertas tempranas.

Los últimos cuatro años fueron los más cálidos desde que hay registros

Saulo informó que los últimos 12 años fueron los más cálidos de la serie histórica y que 2023, 2024, 2025 y 2026 se encaminan a ser los cuatro años más cálidos registrados.

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Entre enero y septiembre de este año, la temperatura media mundial se ubicó 1,47 ℃ (2,65 ℉) por encima del nivel preindustrial.

La OMM pronosticó que el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad récord hacia diciembre y extenderá sus efectos hasta 2027 (NASA)

El Niño podría alcanzar una fuerza récord en diciembre y agravar los extremos hasta 2027

La secretaria general indicó que un El Niño excepcional podría elevar todavía más la temperatura media global en el cierre de 2026. El informe señala que el fenómeno se intensificó desde agosto y podría alcanzar una fuerza récord en diciembre, con riesgos de más calor extremo, sequías y lluvias intensas hasta bien entrado 2027.

El organismo también registró el décimo año consecutivo con calor oceánico récord, máximos mensuales de temperatura en la superficie del mar y el nivel medio del mar más alto de la serie satelital, iniciada en 1993. El océano absorbe cerca del 90 % del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero.

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El retroceso de los glaciares continuó en 2025: la masa de hielo perdida durante ese año habría llenado cinco piletas olímpicas por segundo a lo largo de los 12 meses, según la OMM.

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, definió la crisis climática como una emergencia sanitaria de escala pandémica. (REUTERS/Murad Sezer)

El informe de la OMM expuso los impactos humanos y la necesidad de alertas tempranas

La titular de la OMM señaló que millones de personas estuvieron expuestas a calor extremo en 2026. Mencionó olas de calor en India, Pakistán y otras zonas de Asia y América del Norte, además de inundaciones en partes de Sudamérica y África, y sequías en países de Asia, el Pacífico y Centroamérica.

También destacó que el número de países que declaró contar con sistemas de alerta temprana multirriesgo subió de 56 en 2015 a 136 en 2025. Sin embargo, advirtió que esas herramientas dependen de redes de observación y de datos sostenidos en el tiempo, por lo que pidió financiamiento para ampliar su cobertura.

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En la misma conferencia, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, afirmó que “la crisis climática es ahora una crisis sanitaria mundial de proporciones pandémicas”.

El informe de la OMM atribuyó a las olas de calor, las sequías y los incendios en Europa más de 30.000 muertes adicionales, según estimaciones preliminares, y Stiell alertó sobre los efectos de las temperaturas elevadas en el embarazo, los recién nacidos y la salud materna.

La COP31, que reúne a delegaciones de casi 200 países hasta el 20 de noviembre, debatirá la reducción de emisiones, el acceso a financiamiento y medidas de adaptación. Stiell pidió que las negociaciones se traduzcan en resultados concretos y recordó que el avance actual “no es ni de lejos lo suficientemente rápido ni justo”.

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El informe global definitivo sobre el estado del clima en 2026, que incorporará aportes de servicios meteorológicos nacionales y centros regionales, será publicado por la OMM en marzo de 2027.