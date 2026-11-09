México

UNAM actualiza recomendaciones para la mochila de emergencia en México: qué objetos sí sirven y cuáles no

La guía se difundió durante 2026 ante mensajes en redes sociales sobre riesgos asociados con lluvias, sismos, incendios e inundaciones, aunque su propósito se concentró en la prevención y no en anunciar una contingencia inmediata

Mesa con una mochila roja abierta, botellas de agua, latas, radio, linterna, herramientas, mantas térmicas y un botiquín de primeros auxilios.
UNAM actualiza recomendaciones para la mochila de emergencia en México: qué objetos sí sirven y cuáles no (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La UNAM actualizó las recomendaciones para la mochila de emergencia en México mediante infografías atribuidas a la institución y al Centro Nacional de Prevención de Desastres, las cuales señalaron qué objetos permitieron cubrir necesidades básicas durante las primeras 72 horas de un desastre.

La guía se difundió durante 2026 ante mensajes en redes sociales sobre riesgos asociados con lluvias, sismos, incendios e inundaciones, aunque su propósito se concentró en la prevención y no en anunciar una contingencia inmediata.

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El material recomendó guardar agua embotellada, alimentos no perecederos, un radio portátil con pilas de repuesto, linterna, batería para celular, encendedor, silbato y dinero en efectivo. También incluyó un USB con documentos importantes y duplicados de llaves para facilitar una evacuación o el acceso a información personal.

La universidad planteó que la mochila funcionó como una herramienta para enfrentar las primeras horas de una emergencia, cuando pudieron interrumpirse el suministro eléctrico, las comunicaciones, los traslados o el abasto de productos.

La UNAM recomendó provisiones para 72 horas

Mochila de emergencia

“No importa el tipo de emergencia o desastre que se presente, debes tener lo necesario para atender tus necesidades básicas durante las primeras 72 horas.”

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“Es una herramienta que te permitirá estar mejor preparado para enfrentar los primeros efectos de una emergencia o desastre.”

¿Qué debe contener?

  1. Agua embotellada y alimentos no perecederos
  2. Radio portátil y pilas de repuesto
  3. Encendedor y silbato
  4. USB con documentos importantes
  5. Linterna y batería para celular
  6. Duplicado de llaves y dinero en efectivo
  7. Artículos de higiene personal
  8. Kit de herramienta básica
  9. Manta térmica
  10. Comida para animales de compañía
  11. Botiquín de primeros auxilios, que debe incluir:
    • Vendas
    • Gasas
    • Alcohol
    • Cubrebocas
    • Termómetro
    • Oxímetro
    • Tijeras
    • Jabón neutro
    • Guantes desechables
La UNAM recomendó provisiones para 72 horas (UNAM)
La UNAM recomendó provisiones para 72 horas (UNAM)

Las infografías señalaron que la mochila se preparó para atender necesidades básicas durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o desastre. La recomendación abarcó fenómenos como sismos, inundaciones, huracanes, incendios y lluvias intensas.

La lista incluyó artículos de higiene personal, una manta térmica, comida para animales de compañía y un kit de herramienta básica. La UNAM también indicó que cada familia adaptó el contenido según sus integrantes, condiciones médicas, mascotas y características de su vivienda.

El botiquín de primeros auxilios contempló vendas, gasas, alcohol, cubrebocas, termómetro, oxímetro, tijeras, jabón neutro y guantes desechables. Estos objetos se plantearon como recursos para atender lesiones menores o vigilar síntomas mientras llegaba apoyo especializado.

La guía no presentó una lista de artículos prohibidos. En cambio, delimitó los objetos que resultaron útiles por su relación con la supervivencia, la comunicación, la higiene, la atención médica básica y la posibilidad de salir de un inmueble.

Bajo ese criterio, la mochila no se planteó como un espacio para cargar objetos voluminosos, artículos prescindibles o pertenencias que dificultaran el traslado. La recomendación privilegió materiales ligeros, de uso inmediato y fáciles de transportar.

CENAPRED pidió revisar alimentos, pilas y medicamentos

El Centro Nacional de Prevención de Desastres recomendó colocar la mochila en un sitio visible y accesible. La medida buscó evitar que las familias perdieran tiempo buscando provisiones, documentos o medicamentos durante una evacuación.

También pidió revisar de forma constante la fecha de caducidad de alimentos y medicinas. El contenido requirió actualizaciones periódicas para sustituir agua, pilas, productos de higiene y tratamientos que dejaron de ser utilizables.

La recomendación incluyó dinero en efectivo debido a que una emergencia pudo afectar cajeros automáticos, terminales de pago o redes de telecomunicaciones. El radio portátil se agregó ante la posibilidad de que los teléfonos celulares se quedaran sin señal, sin batería o sin acceso a internet.

El USB con documentos importantes se consideró una alternativa para resguardar copias de identificaciones, datos médicos, pólizas, contactos y archivos familiares. Aun así, la guía planteó que esos documentos se complementaron con copias físicas cuando fue posible.

México permaneció expuesto a sismos por cinco placas tectónicas

Las infografías sobre sismos recordaron que México se ubicó en una zona de alta actividad sísmica por la interacción de cinco placas tectónicas: Norteamérica, Rivera, Pacífico, Cocos y Caribe.

El documento explicó que la Placa de Cocos, ubicada en el océano Pacífico, produjo una parte considerable de los sismos al introducirse por debajo de la Placa Continental de Norteamérica. Por ello, recomendó mantener un plan familiar de Protección Civil y participar en simulacros de evacuación.

Antes de un sismo, la guía pidió identificar zonas de menor riesgo, salidas principales y rutas alternas. También recomendó evitar colocar objetos pesados en sitios elevados, mantener pasillos libres y revisar instalaciones de gas y luz.

Durante un movimiento telúrico, las indicaciones pidieron conservar la calma, evitar correr, empujar o gritar, y alejarse de ventanas, postes, cables, árboles y objetos que pudieran caer. El uso de elevadores y escaleras quedó descartado mientras continuara el sismo.

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Después del movimiento, el material pidió revisar daños en casas, escuelas o centros de trabajo. También recomendó no utilizar inmuebles con afectaciones visibles y no encender cerillos o velas hasta descartar fugas de gas.

Las lluvias también motivaron medidas de prevención

Las recomendaciones para temporada de lluvias pidieron esperar, en la medida de lo posible, a que la precipitación disminuyera antes de continuar traslados a pie o en vehículo. El documento sugirió no resguardarse debajo de árboles ni acercarse a postes o cables eléctricos averiados.

El CENAPRED recomendó mantener limpias las coladeras y tirar la basura en su lugar para disminuir taponamientos. También pidió no caminar por calles o avenidas inundadas, debido a que la corriente pudo arrastrar personas, vehículos u objetos.

Para quienes manejaron, la guía señaló que redujeran la velocidad y evitaran maniobras bruscas. A peatones les recomendó no correr sobre superficies mojadas, ya que pudieron resbalar.

Las publicaciones sobre El Niño generaron alerta en redes sociales

En redes sociales circularon publicaciones que vincularon la mochila de emergencia con un supuesto fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante 2027. Esos mensajes afirmaron que académicos de la UNAM advirtieron posibles lluvias intensas, sequías, calor extremo e incendios forestales en distintas regiones del país.

El contenido también retomó una estimación atribuida al Servicio Meteorológico Nacional, según la cual existió una probabilidad superior a 83% de que El Niño mantuviera una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Las infografías sobre la mochila no plantearon que una emergencia fuera inminente ni sustituyeron los avisos oficiales de Protección Civil. Su contenido se orientó a que las familias reunieran con anticipación materiales básicos y los mantuvieran disponibles ante cualquier contingencia.

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