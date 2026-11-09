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EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 9 de noviembre

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La Ciudad de México tendrá este lunes 9 de noviembre una jornada con marchas, concentraciones y posibles afectaciones viales.

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12:27 hsHoy

La circulación permanece cerrada en la calle Zamora, entre Juan Escutia y Fernando Montes de Oca, en la alcaldía Cuauhtémoc, por una manifestación.

Las alternativas viales son Circuito Interior y avenida Mazatlán.

11:35 hsHoy

De acuerdo a la Agenda de Movilizaciones Sciales, se registran un total de 36 actividades de protesta en la Ciudad de México: 2 marchas, 10 concentraciones, 2 citas agendadas, 3 eventos de esparcimiento y 19 plantones.

Marchas:

Familiares de una menor de dos años denuncian maltrato físico en la guardería “Sunny Hill” (Cuajimalpa) y exigen el cierre del establecimiento y justicia. Trabajadores activos y jubilados del IMSS marchan del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Zócalo para exigir la renuncia del secretario general del sindicato y mejoras laborales, con un aforo estimado de 3.000 personas.

Concentraciones:

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente exige justicia por el asesinato de dos mujeres indígenas de San Juan Copala, Oaxaca, frente a la Secretaría de Gobernación. El sindicato de trabajadores de la UNAM se concentra en la Cámara de Diputados para pedir mayor presupuesto a universidades pública. Estudiantes de la Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba” instalan un “tendedero de denuncias” por presuntos casos de acoso y abuso.

El Consejo Nacional Motociclista protesta ante la Secretaría de Movilidad contra la exigencia de licencias y placas mercantiles para repartidores de plataformas digitales. Habitantes de Metlatónoc y Cochoapa el Grande (Guerrero) piden al Gobierno federal la reparación de 170 kilómetros de carretera estatal. El colectivo Luciérnagas Buscadoras realiza una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos. Padres de familia de la Secundaria Técnica No. 12 “Guardias Presidenciales” exigen el retiro de mobiliario escolar deteriorado.

De acuerdo a las autoridades se advierten posibles afectaciones viales en varios puntos de la ciudad, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, derivadas de las concentraciones.

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