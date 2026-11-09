Medio Ambiente

La caída de los murciélagos amenaza cultivos, bosques y la cadena alimentaria global

Una revisión académica advierte que las listas de especies no alcanzan para garantizar ecosistemas sanos y propone nuevas métricas que midan si estos animales realmente siguen cumpliendo su rol en la naturaleza

Un murciélago de pelaje marrón y alas extendidas en vuelo frente a ramas y hojas de árboles por la noche.
La iluminación artificial nocturna y la fragmentación del territorio restringen el acceso de los murciélagos a sus fuentes de alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio advierte que los murciélagos pueden perder sus funciones ecológicas vitales mucho antes de que sus poblaciones desaparezcan por completo y plantea que la conservación de estas especies debe ir más allá de garantizar su supervivencia.

La investigación, publicada en Nature Reviews Biodiversity y divulgada por Phys.org, fue realizada por Danilo Russo, de la Universidad de Nápoles Federico II y el Museum für Naturkunde de Berlín, junto con Mirjam Knörnschild, del mismo museo y de la Humboldt-Universität zu Berlin.

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Los murciélagos prestan servicios fundamentales a los ecosistemas del planeta. Las variedades insectívoras regulan las comunidades de insectos, entre ellas las plagas agrícolas y forestales.

En regiones tropicales y subtropicales, las especies nectarívoras y frugívoras, (las que se alimentan de néctar y frutos) polinizan plantas y dispersan semillas, procesos clave para la reproducción vegetal y la regeneración de los bosques.

Una especie presente no funcional

El síndrome de la nariz blanca y el uso de pesticidas afectan el comportamiento y la reproducción de las colonias (Foto: AP)
El síndrome de la nariz blanca y el uso de pesticidas afectan el comportamiento y la reproducción de las colonias (Foto: AP)

El problema central que plantea la investigación es que la presencia de varios grupos en un territorio no garantiza que cumpla su rol ecológico. Las colonias pueden haberse reducido tanto que sus interacciones con plantas y presas ya no sean efectivas, aunque la especie siga figurando en los registros de biodiversidad.

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Este fenómeno resulta especialmente preocupante porque puede generar lo que los autores denominan un colapso funcional retardado: las consecuencias ecológicas se acumulan de forma silenciosa y se vuelven evidentes solo cuando ya son difíciles de revertir.

La reducción poblacional es solo una de las formas en que los murciélagos pueden perder su funcionalidad. La iluminación artificial nocturna y la fragmentación del hábitat restringen el acceso a zonas de alimentación e interrumpen los desplazamientos entre áreas con flores y los bosques. Los cambios en la disponibilidad o en la época del año en que aparecen insectos, flores y frutos también debilitan los vínculos ecológicos.

A eso se suman el calor extremo, la sequía, las enfermedades (como el síndrome de la nariz blanca, una enfermedad fúngica que ha diezmado poblaciones insectívoras en Norteamérica) y la exposición a pesticidas, factores que afectan el comportamiento y la reproducción antes de que las pérdidas numéricas sean detectables.

Las especies más comunes son clave para los ecosistemas modificados

Un zorro volador de cabeza gris con las alas abiertas, sujeto al tronco de un árbol rodeado de ramas y vegetación.
La presencia de una especie en un territorio no garantiza la efectividad de sus interacciones ecológicas históricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio dedica especial atención a las especies comunes, aquellas que aún se consideran muy extendidas. En tierras de cultivo, ciudades y otros paisajes altamente transformados por la actividad humana, unos pocos tipos abundantes de murciélagos pueden concentrar la mayor parte de las funciones ecológicas restantes.

Por eso, su declive tiene consecuencias en áreas geográficas amplias, aunque no estén en peligro de extinción. “Mantener la abundancia de especies comunes es un objetivo fundamental para la conservación”, afirmó Knörnschild.

“Muchos de los efectos ecológicos de los murciélagos dependen de grandes poblaciones. Necesitamos preservar el tamaño de las poblaciones que hacen posibles estos procesos”, sostuvo.

Este enfoque implica un cambio de perspectiva respecto a las prioridades tradicionales de protección, que suelen centrarse en los grupos en peligro crítico. Los autores argumentan que descuidar a las especies comunes puede tener efectos desproporcionados sobre el ecosistema.

Las medidas propuestas apuntan a preservar procesos, no solo especies

Un murciélago de pelaje marrón y alas oscuras se aferra a la corteza rugosa de un árbol. Al fondo se distingue un bosque verde borroso.
Las especies comunes de murciélagos sostienen el equilibrio biológico en paisajes modificados por la actividad humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión propone un marco de conservación orientado a proteger la capacidad de los murciélagos para adaptarse, desplazarse e interactuar con otros organismos.

Entre las medidas concretas se incluyen el mantenimiento de poblaciones grandes y genéticamente diversas, la protección de redes de refugios y corredores de vuelo sin iluminación artificial, la reducción de la exposición a pesticidas y la protección de hábitats que ofrezcan alimento.

El monitoreo también debe evolucionar: los registros de presencia de especies y la actividad acústica deberían complementarse con mediciones específicas de supervivencia, reproducción, control de plagas, polinización efectiva y establecimiento de nuevas plantas.

Este enfoque combinado permitiría detectar pérdidas funcionales que las listas de especies por sí solas no pueden revelar. Los autores concluyen que prevenir la extinción y mantener la contribución ecológica de los ejemplares son metas complementarias y no excluyentes.

Los autores sostienen que abordar ambas simultáneamente es la condición para que la conservación de estas variedades contribuya a preservar los procesos que mantienen en funcionamiento los ecosistemas del planeta.

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