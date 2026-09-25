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Descubre la experiencia culinaria que invita a vivir los sabores mexicanos

Exploradores del Sabor es la propuesta invita a combinar ingredientes cotidianos y descubrir recetas que reinventan los sabores tradicionales de México

La creatividad culinaria mexicana se renueva con nuevas combinaciones de sabores en la mesa familiar. Exploradores del Sabor invita a experimentar con productos cotidianos y descubrir recetas inesperadas. El recorrido del campo a la mesa da origen a experiencias que se comparten en cada hogar mexicano. Ingredientes tradicionales se combinan de formas novedosas para crear nuevas recetas familiares. La mesa mexicana es un espacio de creatividad donde surgen combinaciones de sabores únicas. (Cortesía PepsiCo)
(Cortesía PepsiCo)
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La cocina mexicana se construye a partir de la mezcla de tradición, improvisación y el gusto por combinar ingredientes que en apariencia no tienen relación entre sí, sin embargo, pueden resultar en un asombroso descubrimiento culinario.

Esa costumbre de experimentar en la mesa es, en gran medida, lo que sostiene la riqueza de la gastronomía mexicana: una tradición que se renueva generación tras generación gracias a la creatividad de quienes cocinan a diario, sin manuales ni reglas fijas, guiados por el gusto y la memoria familiar.

Una experiencia culinaria para vivir los sabores mexicanos

Así surge Exploradores del Sabor, una propuesta pensada para acompañar ese espíritu de exploración culinaria que ya existe en las cocinas mexicanas. La iniciativa parte de un dato que refleja el vínculo cotidiano entre la PepsiCo y las familias del país: sus productos están presentes en el 94% de las despensas mexicanas.

A partir de esa cercanía, la propuesta invita a mirar los productos de uso diario desde otra perspectiva. No se trata de seguir una receta única ni de encontrar una fórmula perfecta, sino de abrir espacio para que cada persona combine, ajuste y adapte los ingredientes según su propio gusto. Dulce con salado, texturas crujientes y cremosas, sabores tradicionales reinterpretados con toques nuevos: esas son algunas de las posibilidades que propone esta experiencia culinaria pensada para vivir los sabores mexicanos desde la creatividad cotidiana.

La creatividad culinaria mexicana se renueva con nuevas combinaciones de sabores en la mesa familiar. Exploradores del Sabor invita a experimentar con productos cotidianos y descubrir recetas inesperadas. El recorrido del campo a la mesa da origen a experiencias que se comparten en cada hogar mexicano. Ingredientes tradicionales se combinan de formas novedosas para crear nuevas recetas familiares. La mesa mexicana es un espacio de creatividad donde surgen combinaciones de sabores únicas. (Cortesía PepsiCo)
La creatividad culinaria mexicana se renueva con nuevas combinaciones de sabores en la mesa familiar. (Cortesía PepsiCo)

El recorrido detrás de cada producto también forma parte de esta propuesta. Desde el campo, donde comienza la selección de ingredientes, hasta la transformación en fábrica y la llegada a la mesa, cada etapa aporta un contexto que ayuda a entender el origen de los sabores que después cada familia adapta y reinventa en casa.

Cómo conocer y descubrir las recetas de Exploradores del Sabor

El portafolio que sostiene esta propuesta incluye marcas como Quaker, Sabritas, Gamesa, Mafer, Sonrics, Pepsi, Gatorade y 7up, entre otras que forman parte del catálogo de PepsiCo en México. Cada una aporta un perfil de sabor distinto —cereales, frituras, galletas, dulces y bebidas— que puede combinarse de formas poco convencionales para dar origen a nuevas recetas.

La propuesta se organiza alrededor de recetas, dinámicas y contenidos que muestran cómo esos productos pueden salir de su uso habitual para convertirse en ingredientes de preparaciones distintas: desde postres que integran cereales en su textura hasta snacks que se transforman en toppings para platillos salados. La idea es que cualquier persona, sin experiencia previa en cocina, encuentre formas sencillas de experimentar con lo que ya tiene en su despensa.

“Los productos de PepsiCo forman parte de la vida cotidiana de millones de familias mexicanas: estamos presentes en la despensa de 94 de cada 100 hogares”, señaló Leonor Quiroz, directora senior de Comunicación Corporativa de PepsiCo México, al presentar la iniciativa. La directiva explicó que con Exploradores del Sabor la compañía busca dar una nueva dimensión a esa relación, acompañando el camino que va del campo a la mesa y de la mesa a cada hogar mexicano.

Ese recorrido —del campo a la mesa, y de la mesa a cada hogar— funciona como hilo conductor de toda la propuesta. Reconoce el origen agrícola de los ingredientes y, al mismo tiempo, pone en valor lo que ocurre después: el momento en que esos productos llegan a manos de las familias y se convierten en recetas propias, adaptadas a cada gusto y a cada ocasión.

Del campo a la mesa, de la mesa a cada hogar

La creatividad culinaria mexicana se renueva con nuevas combinaciones de sabores en la mesa familiar. Exploradores del Sabor invita a experimentar con productos cotidianos y descubrir recetas inesperadas. El recorrido del campo a la mesa da origen a experiencias que se comparten en cada hogar mexicano. Ingredientes tradicionales se combinan de formas novedosas para crear nuevas recetas familiares. La mesa mexicana es un espacio de creatividad donde surgen combinaciones de sabores únicas. (Cortesía PepsiCo)
El recorrido del campo a la mesa da origen a experiencias que se comparten en cada hogar mexicano. (Cortesía PepsiCo)

Exploradores del Sabor no busca imponer una manera de cocinar ni definir combinaciones correctas o incorrectas. Su propósito es más simple: acompañar la curiosidad natural que existe en las cocinas mexicanas y ofrecer un punto de partida para quienes quieran probar algo distinto con los productos que ya forman parte de su rutina.

Cada nueva combinación puede convertirse en una receta, cada receta en una historia y cada historia en un momento compartido en la mesa. Esa es, en esencia, la propuesta de valor detrás de esta plataforma: transformar productos cotidianos en experiencias que se disfrutan en compañía, con la creatividad como único ingrediente indispensable.

Quienes quieran conocer las recetas de Exploradores del Sabor aquí te compartimos algunas para que eches un vistazo en tu despensa y pongas manos a la obra para experimentar con los sabores mexicanos desde la mesa de cada hogar.

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