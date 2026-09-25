Economía

Mercados: el riesgo país supera los 600 puntos y la Bolsa porteña cae por quinto día consecutivo

Los bonos caen 1,2% y el indicador de JP Morgan asciende a 602 puntos básicos. El S&P Merval cede 0,8%, influenciado por la baja del crudo, que afecta la cotización de las compañías del sector energía

Los activos argentinos atravesaron una semana negativa.
Los activos argentinos atravesaron una semana negativa.
Guardar

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- pierden a las 11:40 horas un 1,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan escala 23 unidades para la Argentina, en lo 602 puntos básicos. Se trata de un nivel máximo desde el 7 de abril, tras diez alzas consecutivas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,8%, a 2.910.000 puntos, un piso desde el 20 de agosto. Medido en dólares -según la paridad del “contado con liqui”- el panel de acciones líderes retrocede a un mínimo desde marzo, en la zona de los 1.800 puntos.

PUBLICIDAD

Max Capital indicó que “la principal noticia fue la caída de la actividad en julio, que superó las expectativas, ya que la economía se contrajo casi 3% en apenas un mes. Sin embargo, el índice ha mostrado una elevada volatilidad. La licitación del Tesoro del lunes, la agenda del presidente Javier Milei en Nueva York y la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA por parte del Senado también son noticia”.

“El Tesoro está repitiendo su estrategia de ofrecer instrumentos de corto plazo para evitar aumentar el riesgo crediticio en los bonos de mayor duration. Creemos que debería lograr un rollover cercano a 100% a tasas de mercado. Milei concluyó su viaje con un discurso en el Economic Club of New York, donde afirmó que 2028 sería el mejor año de la historia argentina si es reelegido el próximo año. El Senado aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con modificaciones, por lo que el proyecto deberá volver a Diputados”, describieron desde Max Capital.

PUBLICIDAD

Mientras que los indicadores de las Bolsas de Nueva York operan con bajas marginales y las tasas de los bonos del Tesoro se estabilizan en máximos desde 2007, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhiben mayoría de pérdidas.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)

Destacan las bajas del ADR de YPF (-3%, a 51,99) y Vista Energy (-1,8%), dado que los precios del crudo caían más de un 1% , mientras los mercados sopesan la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán, frente a la preocupación de que el aumento de los ataques contra Arabia Saudita por parte de los combatientes hutíes pueda interrumpir el suministro de este importante productor de Oriente Medio.

El Brent perdía 1,08 dólares, o un 1%, a USD 105,52 el barril para noviembre, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restaba 1,68 dólares, o un 1,8%, a USD 92,93, también para noviembre. En lo que va de semana, el Brent subió un 1,5% y el WTI acumula un declive del 7,4 por ciento.

Los negociadores estadounidenses e iraníes reunidos en Nueva York están barajando una salida gradual de la guerra que implicaría que Teherán reabriera el Estrecho de Ormuz y que Washington levantara su bloqueo económico a Irán, según dijeron esta semana fuentes cercanas a las negociaciones.

El jueves, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que depende de Estados Unidos decidir cuándo termina la guerra.

“En este momento, ni Irán ni Estados Unidos tienen interés en una guerra más intensa y menos controlable”, señaló en una nota Erik Meyersson, de SEB Research. “Los próximos días podrían suponer un punto de inflexión en la guerra de Irán”, expresó.

Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, se redujeron alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas

“Las esperanzas diplomáticas están contribuyendo esencialmente a que los precios del petróleo capeen los últimos ataques militares en Oriente Medio, y el crudo se cotiza con una leve caída pese a los ataques”, señaló a Reuters Tim Waterer, de KCM Trade.

El jueves, los precios del petróleo alcanzaron su máximo semanal, con alzas de hasta un 5% en ambos contratos. El diferencial entre el Brent y el WTI es el más amplio registrado desde mayo, a 12,83 dólares por barril.

Temas Relacionados

Wall Streetbonos Argentinariesgo país Argentinapetróleo crudoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple indemnizará a usuarios argentinos de iPhone: quiénes pueden pedir un resarcimiento monetario y cómo reclamarlo

Una demanda colectiva abrió la puerta a un pago por teléfonos que perdieron velocidad; el trámite aún no tiene fecha

Apple indemnizará a usuarios argentinos de iPhone: quiénes pueden pedir un resarcimiento monetario y cómo reclamarlo

“No tenemos por qué rifar la estabilidad”: el mensaje del presidente de IDEA en la previa del Coloquio 62°

Fabián Kon adelantó los principales ejes del encuentro que reunirá a empresarios, dirigentes políticos y sindicales en Mar del Plata

“No tenemos por qué rifar la estabilidad”: el mensaje del presidente de IDEA en la previa del Coloquio 62°

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre, según cada categoría

El personal de casas particulares tendrá una suba del 1,7% sobre los básicos vigentes durante septiembre y se incorporará parte de una suma no remunerativa otorgada durante agosto

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre, según cada categoría

La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una leve suba y llegó al 21,9% en el segundo trimestre del año

La proporción de hogares y personas sin ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas experimentó un deterioro en relación a los primeros tres meses de 2026

La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una leve suba y llegó al 21,9% en el segundo trimestre del año

Otro gigante deja de fabricar en el país: Electrolux cierra su planta en Rosario donde trabajan 180 operarios

La empresa, que seguirá operando en el país, pasará a un esquema de 100% de importación de sus productos. “Llevará adelante este proceso con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente y brindando el acompañamiento correspondiente durante la transición”, dijo con respecto a sus empleados

Otro gigante deja de fabricar en el país: Electrolux cierra su planta en Rosario donde trabajan 180 operarios

DEPORTES

Colapinto y Gasly, en el centro de la interna de Alpine: qué se juega cada piloto dentro del equipo

Colapinto y Gasly, en el centro de la interna de Alpine: qué se juega cada piloto dentro del equipo

Inolvidable remontada de Argentina para ganar el oro en atletismo: la corrida de Larregina para pasar del 5° al 1° lugar

Sismo en la Premier League: Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones y recibiría un sanción histórica

Franco Colapinto largará 10° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

La selección argentina Sub 19 buscará la medalla de oro en los Juegos Suramericanos ante Paraguay: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW

Difunden un nuevo parte médico de Mirtha Legrand a una semana de su internación

Difunden un nuevo parte médico de Mirtha Legrand a una semana de su internación

La impactante foto durante un show de Oasis en Buenos Aires que ganó un concurso mundial: “Valió la pena”

La confesión de Sabrina Rojas durante la grabación de PH, Podemos Hablar: “Me concentré para no llorar”

Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

Nicki Nicole contó cuál fue la locura más grande que hizo por amor: “Era alguien que me gustaba mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Ariana Harwicz, cancelada en España y publicada en Irán: editan en persa su último libro

Ariana Harwicz, cancelada en España y publicada en Irán: editan en persa su último libro

Fernando Cerimedo afirmó ante la Fiscalía de Bolivia que puede demostrar el origen de su dinero

Bolivia recibirá en dos semanas el primer desembolso del FMI: Rodrigo Paz negocia más créditos

Para atraer la inversión inmobiliaria y financiera Panamá actualiza régimen para inversionistas calificados

El cometa interestelar 3I/ATLAS podría darnos pistas sobre la vida fuera de la Tierra