Primer vistazo a ‘Sed de sangre’, el regreso de Johnny Depp a Hollywood junto a Penélope Cruz, Aron Piper y Manu Ríos

Johnny Depp en 'Sed de sangre (Day Drinker)'

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Johnny Depp vuelve a estar en el centro de la escena de Hollywood. La productora Lionsgate difundió el primer tráiler de Sed de sangre (título original Day Drinker), un thriller de venganza que lo reúne con Penélope Cruz. El adelanto se conoció este jueves y muestra al actor con acento irlandés en un papel envuelto en misterio, según reportó The Hollywood Reporter.

Sed de sangre está dirigida por Marc Webb y sigue a una bartender de un yate privado, interpretada por Madelyn Cline, que se cruza con un enigmático pasajero a bordo encarnado por Depp. Ambos terminan enredados con una figura criminal interpretada por Cruz, en una trama marcada por conexiones que nadie anticipa. En el tráiler, el personaje de Depp lanza una frase que resume el tono de la película: “¿No quieres a veces portarte mal?”. Cline no es la única secundaria de nivel, pues también están los españoles Manu Ríos y Aaron Piper, ambos conocidos por la serie Élite.

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El estreno en cines está previsto para el 26 de marzo de 2027. Se trata de la tercera vez que Depp y Cruz comparten pantalla, tras sus papeles conjuntos en Piratas del Caribe: En mareas misteriosas y en Blow. Sed de sangre marca un nuevo paso en el proceso de reinserción profesional del actor tras años alejado de las grandes producciones de Hollywood. Ese distanciamiento se originó en las acusaciones de abuso doméstico de 2016 y se profundizó con el juicio por difamación de 2022, derivado de su breve matrimonio con Amber Heard.

Penélope Cruz junto a Johnny Depp en 'Sed de sangre'

Nuevos proyectos y ‘Piratas del Caribe’

Sed de sangre no es el único proyecto que devuelve a Depp a la cartelera. El actor también protagoniza Ebenezer, el remake de Cuento de Navidad dirigido por Ti West, cuyo primer tráiler se difundió en julio y cuyo estreno está fijado para el 13 de noviembre. La combinación de ambos títulos convierte a este período en una doble presencia de Depp en los cines, algo que no ocurría desde antes de su alejamiento profesional. El primer adelanto de Sed de sangre se suma así como la segunda gran producción del actor en mostrar imágenes en los últimos meses.

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El regreso de Depp no se limita a estos dos estrenos. En agosto, el productor Jerry Bruckheimer reveló en una entrevista con Deadline que existen conversaciones activas para que el actor retome su papel más reconocido: el capitán Jack Sparrow, en una sexta entrega de Piratas del Caribe. “Estamos hablando con Johnny Depp, estamos trabajando en un guion y esperamos poder concretarlo”, declaró Bruckheimer.

Aunque el productor no precisó fechas ni detalles sobre el estado del guion, la declaración confirma que la franquicia evalúa formalmente la reincorporación del actor a un personaje que definió buena parte de su carrera cinematográfica antes del escándalo mediático de 2016. Con Sed de sangre en camino para marzo de 2027, Ebenezer llegando en noviembre y una posible sexta película de Piratas del Caribe en desarrollo, Depp encadena tres frentes simultáneos que marcan el momento más activo de su carrera desde el inicio de su distanciamiento con los grandes estudios de Hollywood.

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